Berlinkus проводит ещё 5 экскурсий

Эта нелёгкая, однако невероятно интересная тема захватывает умы поколений на протяжении уже более 70 лет. Как нацистам удалось подчинить себе германскую нацию и поставить на колени половину Европы? Откуда взялось понятие "Третий рейх"? Почему рейх должен был просуществовать целое тысячелетие, а на деле потерпел крах спустя всего двенадцать лет? Кто поддерживал нацизм в Германии, а кто пытался с ним бороться? Могла ли пойти Германия другим путём?

На экскурсии 🧭 мы будем разговаривать о причинах популярности национал-социалистов в Германии после Первой мировой войны, о восхождении Гитлера к власти, о машине террора Третьего рейха, о преследовании инакомыслящих и о прочих аспектах этой сложной темы. Всё это будет сопровождаться знакомством с топографией центра Берлина – вы узнаете, как и откуда нацисты управляли страной на протяжении более 12 лет. Разумеется, поговорим и о памяти – о том, как Берлин работает со своим тяжёлым историческим наследием.

Мы будем рассматривать осколки нацистской архитектуры, доставшиеся в наследство современному Берлину, и посетим некоторые важные мемориальные места. На экскурсии мы визуализируем события тех страшных лет, чтобы немного приблизиться к ответу на вопрос: как такое вообще было возможно?