Berlinkus проводит ещё 5 экскурсий

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Третий рейх: от взлета до падения

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
Это историческая прогулка 👣 для любознательных, кто хочет узнать о нелегкой, однако невероятно интересной теме, которая захватывает умы поколений на протяжении уже более 70 лет.

Мы поговорим о появлении Третьего рейха в Германии, его восхвалении и его скорейшем крахе.

Мы будем рассматривать осколки нацистской архитектуры, доставшиеся в наследство современному Берлину, и посетим некоторые важные мемориальные места — Рейхстаг, Бранденбургские ворота и многое другое.

На экскурсии 🧭 мы визуализируем события тех страшных лет, чтобы немного приблизиться к ответу на вопрос: как такое вообще было возможно?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Третий рейх: от взлета до падения
Третий рейх: от взлета до падения
Эта нелёгкая, однако невероятно интересная тема захватывает умы поколений на протяжении уже более 70 лет. Как нацистам удалось подчинить себе германскую нацию и поставить на колени половину Европы? Откуда взялось понятие "Третий рейх"? Почему рейх должен был просуществовать целое тысячелетие, а на деле потерпел крах спустя всего двенадцать лет? Кто поддерживал нацизм в Германии, а кто пытался с ним бороться? Могла ли пойти Германия другим путём?
На экскурсии 🧭 мы будем разговаривать о причинах популярности национал-социалистов в Германии после Первой мировой войны, о восхождении Гитлера к власти, о машине террора Третьего рейха, о преследовании инакомыслящих и о прочих аспектах этой сложной темы. Всё это будет сопровождаться знакомством с топографией центра Берлина – вы узнаете, как и откуда нацисты управляли страной на протяжении более 12 лет. Разумеется, поговорим и о памяти – о том, как Берлин работает со своим тяжёлым историческим наследием.
Мы будем рассматривать осколки нацистской архитектуры, доставшиеся в наследство современному Берлину, и посетим некоторые важные мемориальные места. На экскурсии мы визуализируем события тех страшных лет, чтобы немного приблизиться к ответу на вопрос: как такое вообще было возможно?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Третий рейх: от взлета до падения
Третий рейх: от взлета до падения
Третий рейх: от взлета до падения
Третий рейх: от взлета до падения

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Berlinkus
Berlinkus
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