4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по нацистскому Берлину предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Третьего рейха. Посетите ключевые исторические места, такие как Рейхстаг, правительственный квартал и министерство авиации Геринга. Узнайте, как Гитлер пришел к власти и почему образованные люди пошли за ним. Памятник жертвам Холокоста и место Рейхсканцелярии Гитлера также включены в маршрут

Описание экскурсии

Чёрные метки на карте Берлина

Сохранившиеся нацистские постройки как гнетущее напоминание о том, что перевернуло мир несколько десятилетий назад. За 3 часа вы увидите все сооружения, которые так или иначе привязаны к философии того времени. Побываете у Рейхстага, заглянете в правительственный квартал времен Третьего рейха, обойдете здание министерства авиации Геринга, увидите сохранившуюся часть Гестапо и министерства пропаганды Геббельса. Мы также осмотрим памятник жертвам Холокоста и посетим место Рейхсканцелярии Гитлера. Кроме того, я покажу вам, где и сегодня можно увидеть бордовый мрамор, которым была облицована галерея Рейхсканцелярии, так поражавшая своим блеском.

Берлин и его путь в бездну

По пути я расскажу о планах Гитлера превратить Берлин в столицу всего мира, а также о том, как город принимал летнюю олимпиаду 1936 года. Мы порассуждаем над неразрешимым вопросом — почему многомилионная толпа пошла за канцлером, и посмотрим на бункер, где фюрер провёл последние дни. А в конце составим список интересных мест, которые вы сможете посетить самостоятельно.

Организационные детали