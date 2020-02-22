4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обойти мрачные постройки и попытаться понять мышление толпы в 1939

Lisa
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Lisa – ваш гид
До сих пор нацистский период в истории Германии вызывает много вопросов, а тема денацификации постоянно обсуждается в немецком обществе.

На экскурсии мы посетим все основные исторические места Третьего рейха.

Я расскажу, как Гитлер пришел к власти и почему образованные люди пошли за ним, что происходило в то время в Берлине и как изменился облик города после прихода нацистов.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
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Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха

Что вас ожидает

Чёрные метки на карте Берлина
Сохранившиеся нацистские постройки как гнетущее напоминание о том, что перевернуло мир несколько десятилетий назад. За 3 часа вы увидите все сооружения, которые так или иначе привязаны к философии того времени. Побываете у Рейхстага, заглянете в правительственный квартал времен Третьего рейха, обойдете здание министерства авиации Геринга, увидите сохранившуюся часть Гестапо и министерства пропаганды Геббельса. Мы также осмотрим памятник жертвам Холокоста и посетим место Рейхсканцелярии Гитлера. Кроме того, я покажу вам, где и сегодня можно увидеть бордовый мрамор, которым была облицована галерея Рейхсканцелярии, так поражавшая своим блеском.

Берлин и его путь в бездну
По пути я расскажу о планах Гитлера превратить Берлин в столицу всего мира, а также о том, как город принимал летнюю олимпиаду 1936 года. Мы порассуждаем над неразрешимым вопросом — почему многомилионная толпа пошла за канцлером, и посмотрим на бункер, где фюрер провёл последние дни. А в конце составим список интересных мест, которые вы сможете посетить самостоятельно.

Организационные детали

  • По вашему желанию мы можем немного изменить маршрут
  • Дополнительных расходов не предвидится
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха
Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lisa
Lisa
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 10-летним стажем и лицензированный гид. Кроме права я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Мое любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Лиза прекрасный гид и рассказчик! Обсудили все интересующие нас темы, посмотрели огромное количество мест и даже увидели диких Зайцев прямо в Рейхстага 🙈🙈🙈 отличное содержание экскурсии, позитив, готовность подстроиться под клиентов! Все идеально! ❤️️❤️️❤️️ Огромное спасибо! За сутки нахождения в городе, ощущение, что провела неделю 😍
Анастасия
8 января 2020
Очень понравилось всей нашей компании. Гид не только провела по нацистской Германии, но еще и показала историческую часть города. Понравился и рассказ, и добродетельность. Рекомендую!
24 декабря 2019
Все было прекрасно, профессионально и солидно.
Рады знакомству.
1 ноября 2019
Добрый день!
Нам с сыном экскурсия очень понравилась.
Гид замечательный. Все было очень интересно и познавательно.
С Уважением,
Михаил.

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