4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Экскурсия по нацистскому Берлину предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Третьего рейха.
Посетите ключевые исторические места, такие как Рейхстаг, правительственный квартал и министерство авиации Геринга. Узнайте, как Гитлер пришел к власти и почему образованные люди пошли за ним. Памятник жертвам Холокоста и место Рейхсканцелярии Гитлера также включены в маршрут
Сохранившиеся нацистские постройки как гнетущее напоминание о том, что перевернуло мир несколько десятилетий назад. За 3 часа вы увидите все сооружения, которые так или иначе привязаны к философии того времени. Побываете у Рейхстага, заглянете в правительственный квартал времен Третьего рейха, обойдете здание министерства авиации Геринга, увидите сохранившуюся часть Гестапо и министерства пропаганды Геббельса. Мы также осмотрим памятник жертвам Холокоста и посетим место Рейхсканцелярии Гитлера. Кроме того, я покажу вам, где и сегодня можно увидеть бордовый мрамор, которым была облицована галерея Рейхсканцелярии, так поражавшая своим блеском.
Берлин и его путь в бездну
По пути я расскажу о планах Гитлера превратить Берлин в столицу всего мира, а также о том, как город принимал летнюю олимпиаду 1936 года. Мы порассуждаем над неразрешимым вопросом — почему многомилионная толпа пошла за канцлером, и посмотрим на бункер, где фюрер провёл последние дни. А в конце составим список интересных мест, которые вы сможете посетить самостоятельно.
Организационные детали
Это примерный маршрут, он будет зависеть от скорости нашего перемещения и ваших пожеланий.
Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 15-летним стажем и лицензированный гид. Помимо права, я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Моё любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Ксения
Нам очень понравилась экскурсия с Лизой, пазл начал складываться, потому что без экскурсии, без живого общения, без вопросов и ответов на них очень сложно собрать все события в единое действо. читать дальшеуменьшить
Лиза прекрасный человек, легкая в общении, приятная) особенно ценно, что экскурсовод не только проводит экскурсию, но и направляет подсказывает по каким-то местам в городе, маршрутам, заведениям помимо экскурсии, отправила нам список фильмов по теме нашей экскурсии, подсказала, с какого вокзала отправляться в Дрезден, рассказала, что 5€ это залог за кружку глинтвейна))) такие мелочи очень ценны! Чувствуется, что человек делает своё дело с душой. Лиза, спасибо большое еще раз!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Шишкарева
Прекрасный человек и профессиональный гид Лиза очень интересно и поэтапно рассказала про третий рейх. Очень рада, что выбрала эту экскурсию и этого гида, у меня возникло ощущение наполненности, закрыты все мои вопросы по этой теме! Очень рекомендую! Дети подростки вначале не хотели приходить на экскурсию, но после были рады, что пришли, Лиза смогла их заинтересовать и привлечь внимание
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Лиза просто супер! Абсолютное знание истории, событий, лиц, фактов и философии! Тем, кто хочет узнать больше, чем рассказывали в учебниках - вам сюда. Спасибо огромное за прекрасный день!!
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Спасибо большое! Мы с мужем очень хотели попасть на такую тематическую экскурсию и ожидания полностью оправдались!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Экскурсия по Берлину прошла просто великолепно! Лиза — замечательный гид: рассказывала интересно, с юмором и знанием дела. Благодаря ей город открылся с совершенно другой стороны. Спасибо за прекрасное путешествие по Берлину!
Вам был полезен этот отзыв?
Арина
Интересная экскурсия, которая превзошла ожидания. Лиза - невероятная, ответила на все вопросы, хорошо разбирается в теме, очень увлекает ее рассказ. Определенно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии на «Нацистский Берлин. Архитектура Третьего рейха»