  1. Германия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк».

БЕРЛИН Н.
БЕРЛИН Н. – Гид из Берлина
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк».
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 📜История и культура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €20 за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк».

Что вы увидите

  • Бранденбургские Ворота
  • Рейхстаг
  • Чекпойнт Чарли
  • сохранившийся кусок Берлинской Стены
  • «Сони-Центр»
  • здания Третьего Рейха
  • музей «Трабант»
  • Прусский Парламент
  • выставочный зал Мартина Гропиуса
  • мемориал жертвам Холокоста
  • и многое другое.
Маршрут «Бисмарк» - это история 📖 Берлина 20 века. Вы пройдёте вдоль Берлинской Стены, увидите Бранденбургские Ворота, Рейхстаг, Тиргартен, здания Третьего Рейха, Потсдамскую площадь, легендарные «Трабанты» - автомобили ГДР, и знаменитый купол «Сони-Центра».
От Берлинской стены...
Мы отправимся в наше путешествие от Чекпойн Чарли, где был когда-то единственный пропускной пункт между Западным и Восточным Берлином. Сегодня здесь - музеи 🖼, современные инсталляции, исторические реконструкции, и уцелевший кусок Берлинской стены.
Через центр Третьего Рейха...
Наша следующая остановка - в правительственном квартале Третьего Рейха, где вы увидите здание бывшего Министерства Авиации и подвалы Гестапо. Сохранился и один из бункеров, мы покажем его вам.
Мимо ярких автомобилей....
Остановимся у музея "Трабанта" - легендарных автомобилей эпохи ГДР. Эти разноцветные машинки с пластмассовым корпусом и мотоциклетным двигателем развеселят вас. В них можно посидеть, или даже на них поездить. Правда, лучше это сделать после экскурсии 🧭 дороге звёзд кинофестиваля...
А на Потсдамской площади нас ждёт первый в Германии светофор, самая высокая обзорная площадка, подземный вокзал, и главное её украшение - великолепный Сони-Центр с его знаменитым куполом. Пройдём по дорожке звёзд Берлинского Кинофестиваля, и отправимся к Бранденбургским Воротам.
К Бранденбургским Воротам....
Наш путь пройдёт мимо Мемориала Жертвам Холокоста, который напомнит об этой мрачной странице в истории Берлина. Однако, Парижская площадь с Брандербургскими Воротами поднимет вам настроение. Мы сделаем чудесные фотографии 📸 (если вы захотите) и узнаем невероятную историю одного из главных символов Берлина.
И Рейхстагу...
Небольшая прогулка 👣 через Тиргартен, самый красивый парк 🌳 Берлина, приведёт нас к Рейхстагу, величественному символу города. Там, где гуляли императоры, маршировали нацисты, и стояла Берлинская стена, мы и закончим нашу 2-х часовую экскурсию ⛳ по маршруту "Бисмарк".
Мы расскажем вам обо всём.
После экскурсии мы ответим на ваши вопросы - от простого "где можно поесть", до самого неожиданного. Что вас интересует в Берлине?
А ещё вы сможете пойти на нашу следующую экскурсию по маршруту «Вильгельм». Эта экскурсия начнётся в 16:00 от вокзала Berlin-Zoo. Гид покажет вам как легко добраться до места её начала.
Что входит
  • Самые интересные места Берлина
  • информация о городе и его жизни
  • хорошее настроение
  • и наши советы обо всём
  • что вас интересует.
Начало
🚩 Friedrichstraße 205, 10117 Berlin
Место завершения
🏁 Reichstagsgebäude, Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк».
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк».

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
БЕРЛИН Н.
БЕРЛИН Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

БЕРЛИН Н. проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».
20
2 часа
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Фридрих».

Еще несколько необычных экскурсий в Берлине

Ежедневная прогулка по Берлину
20
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину
211 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прочувствовать характер Берлина
129
4 часа
Прочувствовать характер Берлина
154 отзыва
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Влюбиться в Берлин за 3 часа
20
2.5 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа
136 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и получить полезные рекомендации
Понять Берлин за 2 часа
От 99
2 часа
Понять Берлин за 2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Первый день в Берлине
129
3 часа
Первый день в Берлине
61 отзыв
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Фотосессия в центре Берлина
130
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
54 отзыва
Увидеть все знаковые достопримечательности города за 2 часа и получить теплые фотографии на память