Маршрут «Бисмарк» - это история 📖 Берлина 20 века. Вы пройдёте вдоль Берлинской Стены, увидите Бранденбургские Ворота, Рейхстаг, Тиргартен, здания Третьего Рейха, Потсдамскую площадь, легендарные «Трабанты» - автомобили ГДР, и знаменитый купол «Сони-Центра».
От Берлинской стены...
Мы отправимся в наше путешествие от Чекпойн Чарли, где был когда-то единственный пропускной пункт между Западным и Восточным Берлином. Сегодня здесь - музеи 🖼, современные инсталляции, исторические реконструкции, и уцелевший кусок Берлинской стены.
Через центр Третьего Рейха...
Наша следующая остановка - в правительственном квартале Третьего Рейха, где вы увидите здание бывшего Министерства Авиации и подвалы Гестапо. Сохранился и один из бункеров, мы покажем его вам.
Мимо ярких автомобилей....
Остановимся у музея "Трабанта" - легендарных автомобилей эпохи ГДР. Эти разноцветные машинки с пластмассовым корпусом и мотоциклетным двигателем развеселят вас. В них можно посидеть, или даже на них поездить. Правда, лучше это сделать после экскурсии 🧭 дороге звёзд кинофестиваля...
А на Потсдамской площади нас ждёт первый в Германии светофор, самая высокая обзорная площадка, подземный вокзал, и главное её украшение - великолепный Сони-Центр с его знаменитым куполом. Пройдём по дорожке звёзд Берлинского Кинофестиваля, и отправимся к Бранденбургским Воротам.
К Бранденбургским Воротам....
Наш путь пройдёт мимо Мемориала Жертвам Холокоста, который напомнит об этой мрачной странице в истории Берлина. Однако, Парижская площадь с Брандербургскими Воротами поднимет вам настроение. Мы сделаем чудесные фотографии 📸 (если вы захотите) и узнаем невероятную историю одного из главных символов Берлина.
И Рейхстагу...
Небольшая прогулка 👣 через Тиргартен, самый красивый парк 🌳 Берлина, приведёт нас к Рейхстагу, величественному символу города. Там, где гуляли императоры, маршировали нацисты, и стояла Берлинская стена, мы и закончим нашу 2-х часовую экскурсию ⛳ по маршруту "Бисмарк".
Мы расскажем вам обо всём.
После экскурсии мы ответим на ваши вопросы - от простого "где можно поесть", до самого неожиданного. Что вас интересует в Берлине?
А ещё вы сможете пойти на нашу следующую экскурсию по маршруту «Вильгельм». Эта экскурсия начнётся в 16:00 от вокзала Berlin-Zoo. Гид покажет вам как легко добраться до места её начала.