Маршрут «Бисмарк» - это история 📖 Берлина 20 века. Вы пройдёте вдоль Берлинской Стены, увидите Бранденбургские Ворота, Рейхстаг, Тиргартен, здания Третьего Рейха, Потсдамскую площадь, легендарные «Трабанты» - автомобили ГДР, и знаменитый купол «Сони-Центра».

От Берлинской стены...

Мы отправимся в наше путешествие от Чекпойн Чарли, где был когда-то единственный пропускной пункт между Западным и Восточным Берлином. Сегодня здесь - музеи 🖼, современные инсталляции, исторические реконструкции, и уцелевший кусок Берлинской стены.

Через центр Третьего Рейха...

Наша следующая остановка - в правительственном квартале Третьего Рейха, где вы увидите здание бывшего Министерства Авиации и подвалы Гестапо. Сохранился и один из бункеров, мы покажем его вам.

Мимо ярких автомобилей....

Остановимся у музея "Трабанта" - легендарных автомобилей эпохи ГДР. Эти разноцветные машинки с пластмассовым корпусом и мотоциклетным двигателем развеселят вас. В них можно посидеть, или даже на них поездить. Правда, лучше это сделать после экскурсии 🧭 дороге звёзд кинофестиваля...

А на Потсдамской площади нас ждёт первый в Германии светофор, самая высокая обзорная площадка, подземный вокзал, и главное её украшение - великолепный Сони-Центр с его знаменитым куполом. Пройдём по дорожке звёзд Берлинского Кинофестиваля, и отправимся к Бранденбургским Воротам.

К Бранденбургским Воротам....

Наш путь пройдёт мимо Мемориала Жертвам Холокоста, который напомнит об этой мрачной странице в истории Берлина. Однако, Парижская площадь с Брандербургскими Воротами поднимет вам настроение. Мы сделаем чудесные фотографии 📸 (если вы захотите) и узнаем невероятную историю одного из главных символов Берлина.

И Рейхстагу...

Небольшая прогулка 👣 через Тиргартен, самый красивый парк 🌳 Берлина, приведёт нас к Рейхстагу, величественному символу города. Там, где гуляли императоры, маршировали нацисты, и стояла Берлинская стена, мы и закончим нашу 2-х часовую экскурсию ⛳ по маршруту "Бисмарк".

Мы расскажем вам обо всём.

После экскурсии мы ответим на ваши вопросы - от простого "где можно поесть", до самого неожиданного. Что вас интересует в Берлине?

А ещё вы сможете пойти на нашу следующую экскурсию по маршруту «Вильгельм». Эта экскурсия начнётся в 16:00 от вокзала Berlin-Zoo. Гид покажет вам как легко добраться до места её начала.