Олег А. проводит ещё 6 экскурсий

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Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота!

Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Вас ждет не только дегустация привычных для туристов сосисок, но и знакомство со множеством других блюд, которые отлично прижились в берлинском стрит-фуде.

Вы побываете на ярмарке уличной еды и увидите, как повара готовят все, начиная от сочных биф-бургеров, заканчивая нежнейшим мороженым.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €105 за экскурсию

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Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота!
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота!
Программа нашего обзора стрит-фуда в Берлине начнется непременно с дёнер-кебаба и сосиски карри вурст. Но сегодня стрит-фуд в особом берлинском формате — это сумасшедшее разнообразие органических, качественных вкусностей, изготовленных руками профессиональных поваров. Визуально стрит-фуд тоже должен привлекать внимание, иначе, его в сегодняшнем конкурирующем изобилии просто не заметят.
Ярмарка настоящего стрит-фуда с обязательными дегустацией и пробниками распахивает свои двери по четвергам c 17:00 до 22:00 и проходит в старинном рыночном павильоне Markthalle на востоке Берлина.
Здесь мы отыщем и попробовуем огромное количество быстро приготовленных на ваших глазах блюд — от азиатских органических завтраков до «тяжёленьких» биф-бургеров. Про кейки, маффины, и прочие дессерты здесь тоже не забывают. Есть даже разнообразное мороженное, приготовленное по-итальянски. Будет вкусно-интересно!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Фудмаркет
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота!
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота!
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота!
Весь берлинский стрит-фуд в одном месте - настоящий праздник живота!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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