Олег А. проводит ещё 6 экскурсий

Программа нашего обзора стрит-фуда в Берлине начнется непременно с дёнер-кебаба и сосиски карри вурст. Но сегодня стрит-фуд в особом берлинском формате — это сумасшедшее разнообразие органических, качественных вкусностей, изготовленных руками профессиональных поваров. Визуально стрит-фуд тоже должен привлекать внимание, иначе, его в сегодняшнем конкурирующем изобилии просто не заметят.

Ярмарка настоящего стрит-фуда с обязательными дегустацией и пробниками распахивает свои двери по четвергам c 17:00 до 22:00 и проходит в старинном рыночном павильоне Markthalle на востоке Берлина.

Здесь мы отыщем и попробовуем огромное количество быстро приготовленных на ваших глазах блюд — от азиатских органических завтраков до «тяжёленьких» биф-бургеров. Про кейки, маффины, и прочие дессерты здесь тоже не забывают. Есть даже разнообразное мороженное, приготовленное по-итальянски. Будет вкусно-интересно!