7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В начале 20-го века Берлин был европейской столицей пива. Между 1850 и 1920 в городе было более 370 пивоварен. К сожалению, значительные потери среди мужского населения в ходе Первой мировой войны привели к закрытию почти всех пивоварен. Однако в последние годы в Берлине стало появляться вс больше и больше частных пивоваренных заводов. И, конечно же, лучшая закуска к пиву — это знаменитая берлинская сосиска currywurst!
Что вас ожидает
Тур включает в себя:
3 частные пивоварни;
2 места, где готовят лучший в городе currywurst;
Интересные факты о двух немецких фаворитах: пиве и сосисках;
И, конечно, немного истории о Берлине и его жителях.
Организационные детали
Дегустация пива в стоимость тура не входит. Стоимость пива в пивоварнях — 3-6 евро за кружку, стоимость currywurst — 3 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 32 года. Живу в Берлине 14 лет, 9 лет из них работал в берлинском музее, посвященном бункерам, оставшимся после Второй мировой войны. В настоящий момент организую тематические и образовательные туры по Берлину, которые нацелены на изучение истории, культуры и традиций Германии. С удовольствием составлю вам программу по вашему запросу.
Александр-очень приятный человек. Сумел создать очень необычную, креативную экскурсию.
Благодаря ей, ты ощущаешь небольшое погружение в немецкий мир, который для людей, не знающих немецкий язык, является закрытым. Поэтому, для гостей, ценность его экскурсии я ставлю выше обзорных, по сути своей, формальных экскурсий.
Михаил
24 декабря 2019
Очень прекрасная экскурсия! Советую и рекомендую. Прекрасный гид! Очень позитивный, знающий свое дело.
Елена
4 декабря 2019
У нас получилась очень насыщенная экскурсия. С утра мы сами были в Рейхстаге, и только потом встретились с Александром. Он четко продумал маршрут, показал значимые места, рассказал много интересного про Берлин. Мы побывали в чудесных закрытых двориках. (Сам туда никогда не забредешь просто потому, то и не догадываешься об их существовании!) Пришлось корректировать программу, поскольку в зимнее время пивоварни открываются с 17.00. Пива много, разного, все и не перепробуешь! Александр, спасибо за интересный и неординарный Берлин!
Стас
3 декабря 2019
очень креативный гид, здОрово тем кто хочет берлинскую историю и попить пива по рецепту 1920 годов (вода водой, но история)))))))) и пивняки не туристические,это очень круто
Евгений
17 августа 2019
Для первого посещения Берлина отличный вариант посмотреть город, попробовать типичную берлинскую кухню и, конечно, знаменитое немецкое пиво. Побывали на нескольких крафтовых пивоварнях, известных только местным жителям. Соответственно, отличное пиво и не дорогая цена. Передвигались на метро, так быстрее и удобнее. Пока переезжали от места к месту, Александр рассказывал о городе, отвечал на наши вопросы. Время пролетело незаметно, рекомендую всем, кто любит пиво.
Анастасия
17 марта 2019
Всё было отлично. Спасибо.
Сергей
11 августа 2017
Экскурсия понравилась очень.Александр как гид-дружелюбный,знающий тему и необходимые районы Берлина специалист.Кроме оценки вкусовых качеств столичногерманского пива мы услышали много о событиях в городе в прошлом и настоящем. Ни один наш вопрос не остался без ответа.Спасибо Александру и привет его Белоруссии ! Сергей Яцышин.Днепропетровск.
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы разберетесь в истории и последствиях деятельности гитлеровского режима в Берлине.
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии я познакомлю вас с захватывающей историей города, пережившего невероятные трансформации: от болотистой деревни до столицы королевства Пруссии, от бума ревущих двадцатых до мрачного Третьего Рейха, от разрушенного, опустошенного, разделенного города до столицы воссоединенной страны. И кроме этого, обязательно расскажу об актуальных политических событиях, об идеологии пропаганды тех времен и сегодня, о жизни горожан и их отношении немцев к нынешней ситуации, России и беженцам.
Атмосфера военного Берлина в аутентичном бункере времен второй мировой
Под Берлином находится целая сеть подземных лабиринтов — бункеры, бомбоубежища, тоннели метро, коллекторы. Спуск в этот подземный мир притягивает любителей истории и адреналина. За полтора часа мы пройдем по таинственным подземельям Берлина, бомбоубежищу времен Второй мировой войны и лабиринтам тоннелей. Я расскажу о создании и назначении этих леденящих душу и тело катакомб, а вы своими руками прикоснетесь к истории военного Берлина и она не оставит вас равнодушным!
Сладкое путешествие по лучшим кондитерским города и знакомство с вкусными традициями берлинцев
Если Мюнхен создан для любителей пива, то Берлин — истинный рай для сладкоежек и ценителей хорошего кофе. Моя прогулка познакомит вас с жизнью города в её вкуснейших проявлениях: вы разведаете знаковые кондитерские, оцените волшебные берлинские пирожные, попробуете домашнюю карамель и свежий марципан и выпьете крафтовый кофе в стаканчике из кофейной гущи. А заодно откроете секреты идеальной обжарки, узнаете о немецкой традиции «Kaffee und Kuchen» и разберетесь в гастрономических предпочтениях берлинцев.
Тур по самым популярным среди профессиональных гурманов авторским заведениям столицы
Мой тур в Митте ознакомит вас с интереснейшими заведениями Берлина, специализирующимися на европейской кухне и завоевавшими популярность среди профессиональных гурманов, любителей поесть и специалистов гастрономической сферы. О них с восторгом писали в известных профессиональных кулинарных изданиях и блогах. Их посещали всемирно известные ресторанные обозреватели из ведущих международных печатных изданий: New York Times, Le Monde и гида Michelin. Настала и ваша очередь!