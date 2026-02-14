7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посетим три частные пивоварни, расположенные вдали от классических туристических маршрутов.
В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте!
В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте!
Описание экскурсии
В начале 20-го века Берлин был европейской столицей пива. Между 1850 и 1920 в городе было более 370 пивоварен. К сожалению, значительные потери среди мужского населения в ходе Первой мировой войны привели к закрытию почти всех пивоварен. Однако в последние годы в Берлине стало появляться вс больше и больше частных пивоваренных заводов. И, конечно же, лучшая закуска к пиву — это знаменитая берлинская сосиска currywurst!
Что вас ожидает
- 3 частные пивоварни
- 2 места, где готовят лучший в городе currywurst
- Интересные факты о двух немецких фаворитах: пиве и сосисках
- И конечно, немного истории о Берлине и его жителях
Организационные детали
- Дегустация пива оплачивается отдельно: в пивоварнях — €3-6 за кружку, стоимость currywurst — €3
- Допустимый возраст детей на экскурсии — старше 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станции метро: Gleisdreieck
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1475 туристов
Мне 40 лет. Живу в Берлине 20 лет, 9 из них работал в берлинском музее, посвященном бункерам, оставшимся после Второй мировой войны. В настоящий момент организую тематические и образовательные туры по Берлину, которые нацелены на изучение истории, культуры и традиций Германии. С удовольствием составлю вам программу по вашему запросу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Душевная, вкусная и очень интересная экскурсия! Александр показал нам нетривиальные пивные Берлина. всем рекомендую!
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В
Отличная прогулка)) вкусное пиво)) классное настроение))
Рекомендую))
Рекомендую))
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Все были классно, открытый человек и интересный в общении. Все советую
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Н
Большое спасибо Александру! При организации очень оперативно и терпеливо отвечал на все вопросы. Экскурсия прошла весело и активно. Прекрасно провели время))
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Е
У нас получилась очень насыщенная экскурсия. С утра мы сами были в Рейхстаге, и только потом встретились с Александром. Он четко продумал маршрут, показал значимые места, рассказал много интересного про
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Спасибо большое Александру, за необычную экскурсию в Берлине😉. Я была вместе с мамой, мама в восторге я тоже, подача лёгкая, такое ощущение, что ты встретился с другом, которого давно не
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