7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У нас получилась очень насыщенная экскурсия. С утра мы сами были в Рейхстаге, и только потом встретились с Александром. Он четко продумал маршрут, показал значимые места, рассказал много интересного про Берлин. Мы побывали в чудесных закрытых двориках. (Сам туда никогда не забредешь просто потому, то и не догадываешься об их существовании!) Пришлось корректировать программу, поскольку в зимнее время пивоварни открываются с 17.00. Пива много, разного, все и не перепробуешь! Александр, спасибо за интересный и неординарный Берлин!