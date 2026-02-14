7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить видел. Пивоварни были все интересные, каждая по своему, пиво вкусное, закуски сочные, не дорого….. вообщем советую, кто хочет вечером хорошо и весело отдохнуть Вам к Александру🤗 Александр ждите, мы вернёмся в большем составе и тогда сделаем с вами пикник, гости из Таллинна🤘 Ещё раз спасибо за ваше время и интересные рассказы🙋

Спасибо большое Александру, за необычную экскурсию в Берлине😉. Я была вместе с мамой, мама в восторге я тоже, подача лёгкая, такое ощущение, что ты встретился с другом, которого давно не