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  3. Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск

Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города

Игорь
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Игорь – ваш гид
Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия.

Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе.

От современного делового центра мы пройдем к богатым историей площадям, торговым бульварам и тихим улочкам, чтобы в конце оказаться у великолепного дворцового комплекса.
От
€78
59 за экскурсию
скидка25%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Встреча на площади Виттенбергплатц
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск

Что вас ожидает

Архитектурные особенности Шарлоттенбурга
Берлин, который сегодня так нравится путешественникам, совсем не тот город, каким он был веками. Только затерявшись в западно-берлинском Шарлоттенбурге, вы поймете, как выглядел прежний Берлин — в этом помогут лучшие образцы архитектуры «бель эпок» периода грюндерства. Я расскажу, как устроены берлинские альтбау и даже проведу вас в старинный внутренний дворик.

Интересное за фасадами
Мы пройдем мимо пары типичных берлинских ресторанов, куда захаживают знаменитости, где бывали Горбачев и Рейган. В одной из самых дорогих частей города найдем музей первой женщины, принятой в Прусскую Академию Художеств, и центр искусства с крупнейшими частными коллекциями произведений импрессионистов, эпохи модерна, ар-деко и функционализма. А еще вас наверняка удивит особнячок Музея керамики.

Главные точки маршрута

  • Самый узнаваемый символ Западного Берлина — скульптура «Берлин» на фоне величественных руин церкви Поминовения императора Вильгельма у подножья небоскребов;
  • Последнее прикосновение модерна — Шарлоттенбургская ратуша и уютные жилые кварталы в раннем югендстиле;
  • Самый респектабельный торговый бульвар — Курфюрстендамм: его боковые террасы и роскошно украшенные порталы торговых домов, художественных галерей и модных ресторанов;
  • Фонтан Св. Георга и живописный перекресток в стиле тюрингского неоренессанса;
  • Дворец Шарлоттенбург — пышное барокко летней резиденции Прусских королей — а также Рождественские ярмарки;
  • Дворцовый парк с павильонами в стиле рококо и неоклассицизма, усыпальница королей и мавзолей прусской королевы Луизы, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примерно на полпути мы заглянем в один из типичных шарлоттенбургских ресторанчиков.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда, напитки и билеты на метро (будет 10-минутный переезд на U-Bahn)
  • Экскурсия подойдет путешественникам старше 16 лет
  • Мы не посещаем музеи
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Виттенбергплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком. При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 марта 2020
Отличная экскурсия - интересная, содержательная, серьезная! Игорь замечательный рассказчик. И рассказывал он много, отвечал на все вопросы. Мы увидели другой Берлин, или может быть лучше сказать - посмотрели на Берлин с другой точки. Иногда суждения Игоря казались мне, приехавшей из Питера, спорными - но тем только интереснее. Игорь, спасибо огромное! Всем советую эту экскурсию.

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