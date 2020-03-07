Что вас ожидает

Архитектурные особенности Шарлоттенбурга

Берлин, который сегодня так нравится путешественникам, совсем не тот город, каким он был веками. Только затерявшись в западно-берлинском Шарлоттенбурге, вы поймете, как выглядел прежний Берлин — в этом помогут лучшие образцы архитектуры «бель эпок» периода грюндерства. Я расскажу, как устроены берлинские альтбау и даже проведу вас в старинный внутренний дворик.

Интересное за фасадами

Мы пройдем мимо пары типичных берлинских ресторанов, куда захаживают знаменитости, где бывали Горбачев и Рейган. В одной из самых дорогих частей города найдем музей первой женщины, принятой в Прусскую Академию Художеств, и центр искусства с крупнейшими частными коллекциями произведений импрессионистов, эпохи модерна, ар-деко и функционализма. А еще вас наверняка удивит особнячок Музея керамики.

Главные точки маршрута

Самый узнаваемый символ Западного Берлина — скульптура «Берлин» на фоне величественных руин церкви Поминовения императора Вильгельма у подножья небоскребов;

Последнее прикосновение модерна — Шарлоттенбургская ратуша и уютные жилые кварталы в раннем югендстиле;

Самый респектабельный торговый бульвар — Курфюрстендамм: его боковые террасы и роскошно украшенные порталы торговых домов, художественных галерей и модных ресторанов;

Фонтан Св. Георга и живописный перекресток в стиле тюрингского неоренессанса;

Дворец Шарлоттенбург — пышное барокко летней резиденции Прусских королей — а также Рождественские ярмарки;

Дворцовый парк с павильонами в стиле рококо и неоклассицизма, усыпальница королей и мавзолей прусской королевы Луизы, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО .

Примерно на полпути мы заглянем в один из типичных шарлоттенбургских ресторанчиков.