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Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск

Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе.

От современного делового центра мы пройдём к богатым историей площадям и торговым бульварам, чтобы в конце оказаться на тихих улочках с великолепными фасадами.
5
28 отзывов
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск
Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск

Описание экскурсии

Архитектурные особенности Шарлоттенбурга

Берлин, который сегодня так нравится путешественникам, совсем не тот город, каким он был веками. Только затерявшись в западно-берлинском Шарлоттенбурге, вы поймете, как выглядел прежний Берлин — в этом помогут лучшие образцы архитектуры «бель эпок» периода грюндерства. Я расскажу, как устроены берлинские альтбау, проведу вас на смотровую площадку с кафе и даже покажу старинный внутренний дворик.

Интересное за фасадами

Мы пройдём мимо пары типичных берлинских ресторанов, куда захаживают знаменитости, где бывали Горбачев и Рейган. В одной из самых дорогих частей города найдём галереи современного искусства, антикварные магазины и бутики люксовых брендов.

Главные точки маршрута

  • Самый узнаваемый символ Западного Берлина — скульптура «Берлин» на фоне величественных руин церкви Поминовения императора Вильгельма у подножья небоскребов
  • Последнее прикосновение модерна — уютные жилые кварталы в раннем югендстиле
  • Театр мюзиклов вместо кабаре и напоминания о славе бывшей мировой столицы кино
  • Самый респектабельный торговый бульвар — Курфюрстендамм: его боковые террасы и роскошно украшенные порталы торговых домов, художественных галерей и модных ресторанов
  • Лучшие образцы западно-берлинской архитектуры и интерьеры главной правительственной церкви Германии с экспозицией о послевоенной реконструкции этой части города
  • Фонтан Св. Георга и живописный перекресток в стиле тюрингского неоренессанса
  • Улицы, где стояла самая большая синагога Западного Берлина, проживала буржуазия еврейского происхождения и начались события «Хрустальной ночи»

Примерно на полпути мы заглянем в один из типичных шарлоттенбургских ресторанчиков.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда, напитки
  • Экскурсия подойдет путешественникам старше 16 лет
  • Посещение магазинов, музеев и осмотр коллекций не входит в программу экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€92
Студенты€78
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Wittenbergplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 941 туриста
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком.
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При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
A
Экскурсия по Берлину с Игорем оставила очень приятное впечатление. Всё было организовано легко и интересно: много живых историй, неожиданных деталей и мест, на которые сам бы никогда не обратил внимания. Время пролетело незаметно, и город открылся с совершенно другой стороны. Большое спасибо Игорю за увлекательную прогулку — однозначно рекомендую! 😊
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Елена
Игорь - энтузиаст своего дела и профессионал!!!! Обладает глубочайшими и обширнейшими знаниями и, что важно, умеет их преподносить! Экскурсия - полный восторг. И история Германии в контексте мировых событий, и переплетения с русскоязычными деятелями литературы, философии, искусства. И истории про современных селебрити. Особенности архитектуры, жизнеописание быта тогда и сейчас. Много- много- много всего интересного, погружающего в жизнь города. Рекомендую!!! 🔥
Игорь - энтузиаст своего дела и профессионал!!!! Обладает глубочайшими и обширнейшими знаниями и, что важно, умеет
Игорь - энтузиаст своего дела и профессионал!!!! Обладает глубочайшими и обширнейшими знаниями и, что важно, умеет
Игорь - энтузиаст своего дела и профессионал!!!! Обладает глубочайшими и обширнейшими знаниями и, что важно, умеет
Игорь - энтузиаст своего дела и профессионал!!!! Обладает глубочайшими и обширнейшими знаниями и, что важно, умеет
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Екатерина
Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим рассказом вдохновил продолжать изучать Берлин и удивляться его разносторонности, спасибо!
Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим
Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим
Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим
Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим
Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим
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игорь
Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так
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Адьбина
Глубокая проработка материала для того,чтобы пронинуть в самые различные срезы истории Шарлоттенбурга и Западного Берлина в целом. Великолепепно включает мозг и повергает на дальнейшие изыскания и посещения города.
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И
Замечательная экскурсия, продлившаяся на одном дыхании. Игорь раскрыл историю района и его домов, обратил наше внимание на нюансы, которые не видно без дополнительных знаний. Он хороший, знающий тему рассказчик. Рекомендую.
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