Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе.
От современного делового центра мы пройдём к богатым историей площадям и торговым бульварам, чтобы в конце оказаться на тихих улочках с великолепными фасадами.
От современного делового центра мы пройдём к богатым историей площадям и торговым бульварам, чтобы в конце оказаться на тихих улочках с великолепными фасадами.
Описание экскурсии
Архитектурные особенности Шарлоттенбурга
Берлин, который сегодня так нравится путешественникам, совсем не тот город, каким он был веками. Только затерявшись в западно-берлинском Шарлоттенбурге, вы поймете, как выглядел прежний Берлин — в этом помогут лучшие образцы архитектуры «бель эпок» периода грюндерства. Я расскажу, как устроены берлинские альтбау, проведу вас на смотровую площадку с кафе и даже покажу старинный внутренний дворик.
Интересное за фасадами
Мы пройдём мимо пары типичных берлинских ресторанов, куда захаживают знаменитости, где бывали Горбачев и Рейган. В одной из самых дорогих частей города найдём галереи современного искусства, антикварные магазины и бутики люксовых брендов.
Главные точки маршрута
- Самый узнаваемый символ Западного Берлина — скульптура «Берлин» на фоне величественных руин церкви Поминовения императора Вильгельма у подножья небоскребов
- Последнее прикосновение модерна — уютные жилые кварталы в раннем югендстиле
- Театр мюзиклов вместо кабаре и напоминания о славе бывшей мировой столицы кино
- Самый респектабельный торговый бульвар — Курфюрстендамм: его боковые террасы и роскошно украшенные порталы торговых домов, художественных галерей и модных ресторанов
- Лучшие образцы западно-берлинской архитектуры и интерьеры главной правительственной церкви Германии с экспозицией о послевоенной реконструкции этой части города
- Фонтан Св. Георга и живописный перекресток в стиле тюрингского неоренессанса
- Улицы, где стояла самая большая синагога Западного Берлина, проживала буржуазия еврейского происхождения и начались события «Хрустальной ночи»
Примерно на полпути мы заглянем в один из типичных шарлоттенбургских ресторанчиков.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: еда, напитки
- Экскурсия подойдет путешественникам старше 16 лет
- Посещение магазинов, музеев и осмотр коллекций не входит в программу экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€92
|Студенты
|€78
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Wittenbergplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 941 туриста
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия по Берлину с Игорем оставила очень приятное впечатление. Всё было организовано легко и интересно: много живых историй, неожиданных деталей и мест, на которые сам бы никогда не обратил внимания. Время пролетело незаметно, и город открылся с совершенно другой стороны. Большое спасибо Игорю за увлекательную прогулку — однозначно рекомендую! 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь - энтузиаст своего дела и профессионал!!!! Обладает глубочайшими и обширнейшими знаниями и, что важно, умеет их преподносить! Экскурсия - полный восторг. И история Германии в контексте мировых событий, и переплетения с русскоязычными деятелями литературы, философии, искусства. И истории про современных селебрити. Особенности архитектуры, жизнеописание быта тогда и сейчас. Много- много- много всего интересного, погружающего в жизнь города. Рекомендую!!! 🔥
Вам был полезен этот отзыв?
Уже третий год живу в городе, и экскурсия позволила узнать его с новой стороны. Игорь своим рассказом вдохновил продолжать изучать Берлин и удивляться его разносторонности, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
Вам был полезен этот отзыв?
Глубокая проработка материала для того,чтобы пронинуть в самые различные срезы истории Шарлоттенбурга и Западного Берлина в целом. Великолепепно включает мозг и повергает на дальнейшие изыскания и посещения города.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Замечательная экскурсия, продлившаяся на одном дыхании. Игорь раскрыл историю района и его домов, обратил наше внимание на нюансы, которые не видно без дополнительных знаний. Он хороший, знающий тему рассказчик. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии на «Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск»
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
14 авг в 13:00
€29 за человека
Билеты
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
€29 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять Берлин за 2 часа
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 14:30
14 авг в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Розовые очки для Берлина
Уникальная экскурсия по Берлину, где история оживает. Откройте для себя архитектуру, анекдоты и скрытые уголки города в сопровождении опытного гида
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
14 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от €175 за всё до 8 чел.
от €212 за группу