Архитектурные особенности Шарлоттенбурга
Берлин, который сегодня так нравится путешественникам, совсем не тот город, каким он был веками. Только затерявшись в западно-берлинском Шарлоттенбурге, вы поймете, как выглядел прежний Берлин — в этом помогут лучшие образцы архитектуры «бель эпок» периода грюндерства. Я расскажу, как устроены берлинские альтбау и даже проведу вас в старинный внутренний дворик.
Интересное за фасадами
Мы пройдем мимо пары типичных берлинских ресторанов, куда захаживают знаменитости, где бывали Горбачев и Рейган. В одной из самых дорогих частей города найдем музей первой женщины, принятой в Прусскую Академию Художеств, и центр искусства с крупнейшими частными коллекциями произведений импрессионистов, эпохи модерна, ар-деко и функционализма. А еще вас наверняка удивит особнячок Музея керамики.
Главные точки маршрута
Примерно на полпути мы заглянем в один из типичных шарлоттенбургских ресторанчиков.