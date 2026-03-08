Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе. От современного делового центра мы пройдём к богатым историей площадям и торговым бульварам, чтобы в конце оказаться на тихих улочках с великолепными фасадами.

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Описание экскурсии

Архитектурные особенности Шарлоттенбурга

Берлин, который сегодня так нравится путешественникам, совсем не тот город, каким он был веками. Только затерявшись в западно-берлинском Шарлоттенбурге, вы поймете, как выглядел прежний Берлин — в этом помогут лучшие образцы архитектуры «бель эпок» периода грюндерства. Я расскажу, как устроены берлинские альтбау, проведу вас на смотровую площадку с кафе и даже покажу старинный внутренний дворик.

Интересное за фасадами

Мы пройдём мимо пары типичных берлинских ресторанов, куда захаживают знаменитости, где бывали Горбачев и Рейган. В одной из самых дорогих частей города найдём галереи современного искусства, антикварные магазины и бутики люксовых брендов.

Главные точки маршрута

Самый узнаваемый символ Западного Берлина — скульптура «Берлин» на фоне величественных руин церкви Поминовения императора Вильгельма у подножья небоскребов

Последнее прикосновение модерна — уютные жилые кварталы в раннем югендстиле

Театр мюзиклов вместо кабаре и напоминания о славе бывшей мировой столицы кино

Самый респектабельный торговый бульвар — Курфюрстендамм: его боковые террасы и роскошно украшенные порталы торговых домов, художественных галерей и модных ресторанов

Лучшие образцы западно-берлинской архитектуры и интерьеры главной правительственной церкви Германии с экспозицией о послевоенной реконструкции этой части города

Фонтан Св. Георга и живописный перекресток в стиле тюрингского неоренессанса

Улицы, где стояла самая большая синагога Западного Берлина, проживала буржуазия еврейского происхождения и начались события «Хрустальной ночи»

Примерно на полпути мы заглянем в один из типичных шарлоттенбургских ресторанчиков.

Организационные детали