Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по замкам Баварии.

Начнется экскурсия по замкам Баварии с замка Линдехофф. Это один из сказочных дворцов Людвига II. Баварский король, отличавшийся своей мечтательностью, начал строительство трех необычных замков: Нойшванштайн, Херренкимзее и Линдерхоф, но только этот замок 🏰 был закончен при его жизни. Замок Линдехоф до мельчайших деталей подчеркивает элегантную роскошь французского Версаля. Вокруг дворца расположены террасные сады в стиле Ренессанс, стилизованные партеры в стиле барокко и длинный ландшафтный парк 🌳 в английском стиле. Не забудьте посетить грот Венеры — небольшое искусственное помещение с интересными декорациями и светомузыкальными эффектами, где Людвиг II, сидя в лодке ⚓, слушал сцены из опер, которые здесь ставили.

Затем вы посетите Нойшванштайн. Это замок-сказка, затаившийся в лесных массивах Баварских Альп. Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде, источником вдохновения Чайковского для балета «Лебединое озеро» и воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера. Замок Нойшванштайн расположен в живописной долине Хоэншвангау, всего в нескольких минутах ходьбы от замка Хоэншвангау, где Людвиг II провел свою юность. Древний замок сохранился в своем первозданном виде и сегодня, прогуливаясь по его этажам, Вы увидите ту же обстановку, в которой жили немецкие дворяне более ста лет назад.

На следующем этапе нашей экскурсии 🧭 Вы спуститесь к Мосту Марии, который пересекает ущелье Пеллат на высоте 92 м над 45 метровым водопадом. Отсюда открываются прекрасные виды на Нойшванштайн и горы ⛰️, которые вызывают массу восторгов.

В заключении экскурсии завернем в Вискирхе и посмотрим церковь ⛪, которая по праву является самой красивой церковью в Баварии и, по совместительству, крупнейший паломнический центр Европы. Экскурсия Сказочные замки Баварии придется по вкусу всем ценителям прекрасного.