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Сказочные замки Баварии

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Бремена
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по замкам Баварии.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €125 за человека

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Сказочные замки Баварии

Что вы увидите

  • Линдехоф
  • Нойшванштайн
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по замкам Баварии.
Начнется экскурсия по замкам Баварии с замка Линдехофф. Это один из сказочных дворцов Людвига II. Баварский король, отличавшийся своей мечтательностью, начал строительство трех необычных замков: Нойшванштайн, Херренкимзее и Линдерхоф, но только этот замок 🏰 был закончен при его жизни. Замок Линдехоф до мельчайших деталей подчеркивает элегантную роскошь французского Версаля. Вокруг дворца расположены террасные сады в стиле Ренессанс, стилизованные партеры в стиле барокко и длинный ландшафтный парк 🌳 в английском стиле. Не забудьте посетить грот Венеры — небольшое искусственное помещение с интересными декорациями и светомузыкальными эффектами, где Людвиг II, сидя в лодке ⚓, слушал сцены из опер, которые здесь ставили.
Затем вы посетите Нойшванштайн. Это замок-сказка, затаившийся в лесных массивах Баварских Альп. Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде, источником вдохновения Чайковского для балета «Лебединое озеро» и воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера. Замок Нойшванштайн расположен в живописной долине Хоэншвангау, всего в нескольких минутах ходьбы от замка Хоэншвангау, где Людвиг II провел свою юность. Древний замок сохранился в своем первозданном виде и сегодня, прогуливаясь по его этажам, Вы увидите ту же обстановку, в которой жили немецкие дворяне более ста лет назад.
На следующем этапе нашей экскурсии 🧭 Вы спуститесь к Мосту Марии, который пересекает ущелье Пеллат на высоте 92 м над 45 метровым водопадом. Отсюда открываются прекрасные виды на Нойшванштайн и горы ⛰️, которые вызывают массу восторгов.
В заключении экскурсии завернем в Вискирхе и посмотрим церковь ⛪, которая по праву является самой красивой церковью в Баварии и, по совместительству, крупнейший паломнический центр Европы. Экскурсия Сказочные замки Баварии придется по вкусу всем ценителям прекрасного.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты в замки
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Hamburgtours
Hamburgtours
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