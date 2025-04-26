Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
15 мая в 08:30
16 мая в 08:30
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск Дрездена: картины, женщины, фарфор и бриллианты
Познакомиться с городом, где история и искусство живут рядом
Начало: На площади Ноймаркт
Завтра в 14:00
11 мая в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 апреля 2025Мне и моей семье очень понравился как город, так и экскурсия, проведенная знающим гидом - Елизаветой. Мы очень благодарны Елизавете
- ЮЮлия25 апреля 2025Огромное спасибо Елизавете! Мы были в полном восторге от экскурсии. Елизавета очень интересно и увлекательно рассказывала про город. Время пролетело незаметно и нам хотелось еще продолжить гулять по городу с Елизаветой. Обязательно еще обратимся к Елизавете за очередной экскурсией. Всем рекомендуем!!!
- ээлина13 апреля 2025Глубокая интересная подача материала, Жанна мастерски преподнесла историю Дрездена и заронила интерес к следующим визитам. Сердечное спасибо! Было интересно, весело и вкусно!
- SSERGEY10 марта 2025Большое спасибо Елизавете за проведенную моей семье экскурсию по историческому Дрездену. Очень познавательная и информационная экскурсия. Без нее сложнее было
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Самое главное»
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