Мне и моей семье очень понравился как город, так и экскурсия, проведенная знающим гидом - Елизаветой. Мы очень благодарны Елизавете

за экскурсию, советы и информацию о городе. Это была первая экскурсия, которой наши дети остались довольны и хотели бы приехать в Дрезден снова. Спасибо.

Ю Юлия

Огромное спасибо Елизавете! Мы были в полном восторге от экскурсии. Елизавета очень интересно и увлекательно рассказывала про город. Время пролетело незаметно и нам хотелось еще продолжить гулять по городу с Елизаветой. Обязательно еще обратимся к Елизавете за очередной экскурсией. Всем рекомендуем!!!