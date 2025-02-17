Найдено 3 экскурсии в категории « Ночные » в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 86 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой Начало: Media Hafen €150 за всё до 2 чел. Пешая На микроавтобусе 4 часа 11 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии €160 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Пивные традиции Дюссельдорфа: от монастырей до современных пивоварен Погрузитесь в мир дюссельдорфского пива, пройдя по аутентичным пивоварням города. Узнайте секреты пивоварения и истории местных достопримечательностей Начало: На Burgplatz от €160 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Дюссельдорфа Последние отзывы на экскурсии И Игорь Пивные реки Дюссельдорфа Эта экскурсия не совсем про пиво, но про дюссердорфскую душу бюргеров, их мотивы и их город. А какие же разговоры про душу без пива?

