Экскурсии Дюссельдорфа об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Пешая
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Дюссельдорф - первая встреча
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Винная долина Мозели
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Винная долина Мозели
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
€550 за всё до 4 чел.

  • Е
    Евгения
    12 сентября 2025
    Мифы, легенды и правда Старого города
    Спасибо большое Ирине за экскурсию! Она влюбила нас в Дюссельдорф и его историю! Мы не ожидали от индустриального города таких
    читать дальше

    впечатлений. Ирина рассказала историю города очень интересно, показала места, на которые нужно обратить внимание и ответила на все наши вопросы. Провела нас по старым улочкам и подсказала, где лучше попробовать местного пива и поужинать. Замечательно провели время с профессиональным гидом!

  • В
    Валерия
    3 сентября 2025
    Мифы, легенды и правда Старого города
    Если вам нужен рассказ-лекция, академически выверенный и выстроенный, как доклад, то это не сюда. Это была прекрасная дружеская очень познавательная
    читать дальше

    прогулка по уютному центру Дюссельдорфа. С местными интересностями, непринуждённая и тем не менее наполненная, как и было обещано, и историческими фактами, и сказками.
    После этой экскурсии возникло желание ещё раз приехать в Дюссельдорф и провести здесь хотя бы 2-3 дня.

  • K
    KSENIIA
    9 апреля 2025
    Винная долина Мозели
    Мы с мамой восхитительно провели время! Татьяна - очень приятный человек и опытный гид, у нее действительно классная программа! И
    читать дальше

    замок посмотреть, и чудесного мозельского вина отведать в старинной винодельне, все это сделало день по-настоящему незабываемым. В копилку самых солнечных теплых воспоминаний! Спасибо вам, Татьяна!!

  • М
    Михаил
    1 февраля 2025
    Винная долина Мозели
    Татьяна это просто находка, отлично провели с ней день на экскурсии. Легко доступно комфортно все для вас-после экскурсии сложилось такое впечатление! Спасибо Вам Татьяна!
    Татьяна это просто находка, отлично провели с ней день на экскурсии. Легко доступно комфортно все для

