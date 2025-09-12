Индивидуальная
Знакомьтесь, Его Превосходительство Дюссельдорф
Прогулка по Дюссельдорфу: стильный, многонациональный город с уникальной архитектурой и дружелюбными жителями. Узнайте его историю и насладитесь атмосферой
Начало: Media Hafen
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Винная долина Мозели
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
€550 за всё до 4 чел.
- ЕЕвгения12 сентября 2025Спасибо большое Ирине за экскурсию! Она влюбила нас в Дюссельдорф и его историю! Мы не ожидали от индустриального города таких
- ВВалерия3 сентября 2025Если вам нужен рассказ-лекция, академически выверенный и выстроенный, как доклад, то это не сюда. Это была прекрасная дружеская очень познавательная
- KKSENIIA9 апреля 2025Мы с мамой восхитительно провели время! Татьяна - очень приятный человек и опытный гид, у нее действительно классная программа! И
- ММихаил1 февраля 2025Татьяна это просто находка, отлично провели с ней день на экскурсии. Легко доступно комфортно все для вас-после экскурсии сложилось такое впечатление! Спасибо Вам Татьяна!
