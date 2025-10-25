Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
«Вы погуляете по Альтштадту и увидите его важнейшие места: Дворцовую площадь, Ратушу, барочную церковь святого Андрея и базилику святого Ламберта с кривой башней»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
«Изучим храм Неандера — старейший протестантский храм города»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Дюссельдорфа: от смелых построек до древних улочек. Узнайте о местных традициях и легендах города на этой уникальной прогулке
Начало: У подножья телебашни
«На прогулке вы разгадаете смысл всех имен города: заглянете в самый большой японский квартал Германии с колоритными пагодами и буддийскими храмами, узнаете о местном виноделии и пройдете по улице, где каждый день открываются двери 260 баров»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAndriy25 октября 2025Прекрасный, замечательный гид! Рекомендую!
- ТТатьяна22 октября 2025Экскурсия прошла замечательно. На комфортабельном автомобиле, без посторонних запахов (для нас это очень важно, тк никто не курит и запах
- ЕЕвгения12 сентября 2025Спасибо большое Ирине за экскурсию! Она влюбила нас в Дюссельдорф и его историю! Мы не ожидали от индустриального города таких
- ВВалерия3 сентября 2025Если вам нужен рассказ-лекция, академически выверенный и выстроенный, как доклад, то это не сюда. Это была прекрасная дружеская очень познавательная
- ААндрей17 марта 2025Всё очень понравилось, Илья не только прекрасный рассказчик с огромными знаниями, но и очень приятный в общении человек, также с хорошим чувством юмора!
- иирина11 февраля 2025Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Илью для знакомства с городом!
- ВВадим20 февраля 20244 часа удовольствия от общения с гидом и Дюссельдорфом. Стойкое желание повторить!
- SSima1 июля 2023Наш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо ему.
- ЕЕвгения9 декабря 2022Отлична экскурсия!
Благодарим Илью за интересный маршрут, подробный исторический экскурс и тёплое отношение. Здорово, что часть экскурсии проходит на авто, есть время отдохнуть и погреться в машине. Не так утомительно, как пешком и можно больше охватить интересного!
- AAlexandra29 августа 2022Спасибо большое Илье за интересную экскурсию! Он встретил нас у отеля на машине, мы останавливались не в самом Дюссельдорфе, а
- ДДмитрий3 января 2022Общительный, заботливый, с фундаментальным и всесторонним знанием истории и историй Гид, поэт и прозаик. Рекомендую!
- oolga7 июля 2020Спасибо хорошо. В кафе куда порекомендовал сходить поесть неудачно. Свиная рулька пересушена. Кислая капуста невкусная. Кафе. Пепперони не ходите туда.
- РРоман27 октября 2019Была демонстрация в поддержку курдов, пришлось импровизировать с маршрутом
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
Какие места ещё посмотреть в Дюссельдорфе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в декабре 2025
