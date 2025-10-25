Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Дюссельдорфа

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дюссельдорф - первая встреча
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому центру Дюссельдорфа
Познакомьтесь с элегантным Дюссельдорфом на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как город стал столицей моды и одним из самых удобных для жизни в Германии
«Вы погуляете по Альтштадту и увидите его важнейшие места: Дворцовую площадь, Ратушу, барочную церковь святого Андрея и базилику святого Ламберта с кривой башней»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы, легенды и правда Старого города
Старый город Дюссельдорфа: памятники, храмы, бары и легенды. Узнайте о самой рисуемой женщине Германии и пейте пиво по-дюссельдорфски
«Изучим храм Неандера — старейший протестантский храм города»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€110 за всё до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом по выходным
Пешая
2 часа
43 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дюссельдорфом каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Дюссельдорфа: от смелых построек до древних улочек. Узнайте о местных традициях и легендах города на этой уникальной прогулке
Начало: У подножья телебашни
«На прогулке вы разгадаете смысл всех имен города: заглянете в самый большой японский квартал Германии с колоритными пагодами и буддийскими храмами, узнаете о местном виноделии и пройдете по улице, где каждый день открываются двери 260 баров»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andriy
    25 октября 2025
    Дюссельдорф - первая встреча
    Прекрасный, замечательный гид! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    22 октября 2025
    Дюссельдорф - первая встреча
    Экскурсия прошла замечательно. На комфортабельном автомобиле, без посторонних запахов (для нас это очень важно, тк никто не курит и запах
    курева в машине был бы мучителен.) У Ильи все отлично! Чисто, комфортно! Сама экскурсия прошла в неспешном прогулочном темпе с посещением всех заявленных мест. Информативно, но не перегружено лишней информацией. Илья готов был ответить на вопросы, если было бы необходимо угубиться в тему. Гид ориентирован под интересы клиентов. Показал несколько интересных мест для дальнейшего самостоятельного изучения. Благодарим Илью!

    Экскурсия прошла замечательно. На комфортабельном автомобиле, без посторонних запахов (для нас это очень важно, тк никто
  • Е
    Евгения
    12 сентября 2025
    Мифы, легенды и правда Старого города
    Спасибо большое Ирине за экскурсию! Она влюбила нас в Дюссельдорф и его историю! Мы не ожидали от индустриального города таких
    впечатлений. Ирина рассказала историю города очень интересно, показала места, на которые нужно обратить внимание и ответила на все наши вопросы. Провела нас по старым улочкам и подсказала, где лучше попробовать местного пива и поужинать. Замечательно провели время с профессиональным гидом!

  • В
    Валерия
    3 сентября 2025
    Мифы, легенды и правда Старого города
    Если вам нужен рассказ-лекция, академически выверенный и выстроенный, как доклад, то это не сюда. Это была прекрасная дружеская очень познавательная
    прогулка по уютному центру Дюссельдорфа. С местными интересностями, непринуждённая и тем не менее наполненная, как и было обещано, и историческими фактами, и сказками.
    После этой экскурсии возникло желание ещё раз приехать в Дюссельдорф и провести здесь хотя бы 2-3 дня.

  • А
    Андрей
    17 марта 2025
    Дюссельдорф - первая встреча
    Всё очень понравилось, Илья не только прекрасный рассказчик с огромными знаниями, но и очень приятный в общении человек, также с хорошим чувством юмора!
  • и
    ирина
    11 февраля 2025
    Дюссельдорф - первая встреча
    Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Илью для знакомства с городом!
  • В
    Вадим
    20 февраля 2024
    Дюссельдорф - первая встреча
    4 часа удовольствия от общения с гидом и Дюссельдорфом. Стойкое желание повторить!
  • S
    Sima
    1 июля 2023
    Дюссельдорф - первая встреча
    Наш экскурсовод Илья владеет большими знаниями истории, очень популярно излагал, интересно организовывал маршрут. Мы очень им довольны. Спасибо ему.
  • Е
    Евгения
    9 декабря 2022
    Дюссельдорф - первая встреча
    Отлична экскурсия!
    Благодарим Илью за интересный маршрут, подробный исторический экскурс и тёплое отношение. Здорово, что часть экскурсии проходит на авто, есть время отдохнуть и погреться в машине. Не так утомительно, как пешком и можно больше охватить интересного!
  • A
    Alexandra
    29 августа 2022
    Дюссельдорф - первая встреча
    Спасибо большое Илье за интересную экскурсию! Он встретил нас у отеля на машине, мы останавливались не в самом Дюссельдорфе, а
    в прилегающем городе Нойс, после экскурсии довез нас обратно, это было очень удобно, так как с нами был ребёнок и не хотелось лишних передвижений на транспорте в незнакомом городе.
    Илья очень интересно рассказал нам не только о Дюссельдорфе, но и об истории Германии в целом.
    Показал все значимые места Дюссельдорфа, рассказал, где вкусно поесть, мы отужинали очень вкусным стейком с лисичками в ресторане Пепперони.
    Мы остались очень довольны экскурсией в целом и спросили у Ильи, какие экскурсии он предлагает ещё. И уже на следующий день поехали вместе с ним в соседний город Кёльн, там тоже была очень интересная экскурсия, конечно же экскурсию мы начали с Кёльнского собора, Илья подробно рассказал историю собора, после мы прогулялись по улочкам Кёльна и посетили ещё несколько мест.
    Обязательно порекомендую Илью, как прекрасного гида, своим друзьям и родным.
    Мы остались очень довольны!

  • Д
    Дмитрий
    3 января 2022
    Дюссельдорф - первая встреча
    Общительный, заботливый, с фундаментальным и всесторонним знанием истории и историй Гид, поэт и прозаик. Рекомендую!
  • o
    olga
    7 июля 2020
    Дюссельдорф - первая встреча
    Спасибо хорошо. В кафе куда порекомендовал сходить поесть неудачно. Свиная рулька пересушена. Кислая капуста невкусная. Кафе. Пепперони не ходите туда.
  • Р
    Роман
    27 октября 2019
    Дюссельдорф - первая встреча
    Была демонстрация в поддержку курдов, пришлось импровизировать с маршрутом

Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Святые места»

