в прилегающем городе Нойс, после экскурсии довез нас обратно, это было очень удобно, так как с нами был ребёнок и не хотелось лишних передвижений на транспорте в незнакомом городе.

Илья очень интересно рассказал нам не только о Дюссельдорфе, но и об истории Германии в целом.

Показал все значимые места Дюссельдорфа, рассказал, где вкусно поесть, мы отужинали очень вкусным стейком с лисичками в ресторане Пепперони.

Мы остались очень довольны экскурсией в целом и спросили у Ильи, какие экскурсии он предлагает ещё. И уже на следующий день поехали вместе с ним в соседний город Кёльн, там тоже была очень интересная экскурсия, конечно же экскурсию мы начали с Кёльнского собора, Илья подробно рассказал историю собора, после мы прогулялись по улочкам Кёльна и посетили ещё несколько мест.

Обязательно порекомендую Илью, как прекрасного гида, своим друзьям и родным.

Мы остались очень довольны!