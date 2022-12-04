1 чел.
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Индивидуальная
3.5 часа
Старое пиво старого города: индивидуальная экскурсия по барам Дюссельдорфа
Увлекательная прогулка по барам Дюссельдорфа с историческими рассказами и дегустацией местного пива Альт
Завтра в 12:00
7 июля в 12:00
от €80 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Винная долина Мозели
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
8 июля в 09:30
9 июля в 09:30
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 декабря 2022Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел по старому городу, походили
- ТТатьяна8 января 2020Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о
- ТТатьяна2 ноября 2019Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку. Если
Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Необычные»
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