Необычные экскурсии по Дюссельдорфу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старое пиво старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Старое пиво старого города: индивидуальная экскурсия по барам Дюссельдорфа
Увлекательная прогулка по барам Дюссельдорфа с историческими рассказами и дегустацией местного пива Альт
Завтра в 12:00
7 июля в 12:00
от 80 за всё до 7 чел.
Винная долина Мозели
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Винная долина Мозели
Любите завораживающие пейзажи, средневековые замки и белые вина долины реки Мозель? Тогда эта экскурсия точно придётся вам по душе
8 июля в 09:30
9 июля в 09:30
550 за всё до 4 чел.
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Шопинг в Нидерландах. Город-аутлет Рурмонд
186 магазинов мировых брендов, скидки до 50%, экскурсия по историческому центру Рурмонда. Проводите день в шопинг-центре и наслаждайтесь местной кухней
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 декабря 2022
    Старое пиво старого города
    Прилетела в Дюссельдорф и заказала эту экскурсию и нисколько не пожалела!!! Николай встретил в аэропорту, провел по старому городу, походили
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    по самым знаковым местам и конечно же я продегустировала пиво!!! Главное, что под интересный рассказ о пиве, исторических событиях Дюссельдорфа дегустировать было одно удовольствие! 👍🥃 Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию 🥰 все очень понравилось!!!

  • Т
    Татьяна
    8 января 2020
    Старое пиво старого города
    Экскурсия легкая и вкусная) Николай удачно выстроил последовательность альтов по вкусу, побывали в самом старом и новом баре, услышали о
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    способах приготовления пива, попробовали традиционную закуску под пиво. Прогулка по старому городу между дегустациями сопровождалась рассказами об истории и достопримечательностях города. Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2019
    Старое пиво старого города
    Это было здорово! Николай приятный собеседник и интересный рассказчик, с ним легко и весело, а экскурсия превращается в приятную прогулку. Если
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    Вы любите пиво, то эта экскурсии однозначно для Вас! Если же вы не пьёте пиво совсем, как и я, то эта экскурсия для Вас, Вы найдёте своё пиво, поймёте что все оно разное, и есть то пиво, которое Вас точно не оставит равнодушным. Но, кроме дегустации пива, Вам еще интересно расскажут о Дюссельдорфе, его истории и местных традициях. Экскурсия подходит для любой погоды (проверено на себе, нам не мешал даже дождь)! Николаю огромное спасибо за великолепный вечер!

Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «Необычные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в июле 2024
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 550. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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