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Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €270 за экскурсию

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Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа
Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа

Что вы увидите

  • Базилика Святого Серватия
  • Selexyz Dominicanen (книжный магазин)
  • Основные достопримечательности города
Маастрихт - один из самых старых в Нидерландах, самый не голландский, центр карнавала, удовольствие для гурманов и любителей покупок.
Город никого не оставит равнодушным. Мы побываем в старейшем в стране соборе св. Серватия, посетим один из лучших в мире книжных магазинов, полюбуемся иконой Мадонны в церкви, бывшей частью крепостной стены. Этот город 🏙️, расположен всего в 130 км от Дюссельдорфа.
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: авто 30 центов/км (300 км при выезде из Дюссельдорфа)
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа
Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа
Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа
Маастрихт, город в котором погиб д'Артаньян и родилась Европа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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