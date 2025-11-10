Физик Генрих Герц, композитор Феликс Мендельсон и другие выдающиеся личности оставили след в истории Гамбурга. Их предки, сефарды и ашкеназы, искали здесь лучшую жизнь с конца 16 века. Экскурсия «Малый
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю еврейской общины
- 🏛 Посетить сохранившиеся синагоги
- 🎭 Обсудить еврейскую масонскую ложу
- 📚 Познакомиться с школой Талмуд-Тора
- ⚖️ Побывать на месте судебных процессов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Синагоги
- Школа Талмуд-Тора
- Театр
- Место судебных процессов
Описание экскурсии
На прогулке вы узнаете:
- Где находились синагоги, разрушенные во время Второй мировой войны
- Что такое «камни преткновения» и кошерная пища
- Кем был еврейский Джеймс Бонд Гамбурга
- Как живёт еврейская община Гамбурга сегодня
А ещё вы:
- Познакомитесь с историей школы Талмуд-Тора
- Увидите чудом сохранившуюся синагогу
- Обсудите знаменитый театр, где раньше находилась еврейская масонская ложа
- Побываете на месте, где проходили судебные процессы после Второй мировой войны
Организационные детали
Дополнительных расходов нет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро Dammtor
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Гамбурге
Провела экскурсии для 658 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
