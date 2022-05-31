Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре

Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Эппендорф - от фермерских хозяйств к роскошной архитектуре
Экскурсия по району Гамбурга, который его житель — известный немецкий музыкант Ян Дилей описал следующим образом.
Живущие здесь молодые экологично настроенные мамочки отвозят своих детей на SUV в детский сад, который находится в 100 метрах от дома. И контролируют, чтобы веганский шнитцель для их отпрысков был правильно приготовлен. А во второй половине дня сидят в каком-нибудь кафе на главной улице района, пьют шампанское и рассуждают о том, какой же следующий бутик они купят.
Это, конечно, лишь одна сторона жизни одного из самых шикарных районов Гамбурга.
Во время пешеходной прогулки по Эппендорфу вы сможете увидеть и другие его стороны.
В его названии есть слово «дорф» - деревня, и это сразу говорит о том, что было на этом месте раньше. Да, маленькая простая деревня.

Во время экскурсии по Эппендорфу мы с вами:

  • познакомимся с его историей;
  • узнаем, почему этот район не был разрушен во время второй мировой;
  • войны, в которой пострадало 60 % Гамбурга;
  • посетим бывшие трамвайные мастерские, которые превратились в;
  • шикарные квартиры и офисы;
  • увидим террасы — бывшие квартиры для рабочих;
  • узнаем, что называли «адом Эппендорфа»;
  • поймём на примере, что может случиться в демократическом обществе с;
  • теми, кто хочет заработать на недвижимости;
  • увидим копию Вавилонских ворот Иштар;
  • узнаем, что делал в Гамбурге советский композитор Альфред Шнитке, и где;
  • находился курорт «Бад Эппендорф»;
  • увидим роскошную усадьбу, где обитают состоятельные гамбургские;
  • пенсионерки;
  • поговорим о загадочном убийстве консула Боливии в Эппендорфе;
  • узнаем, что такое «подвал Брамса», «дома Руппетра», кем была «красивая;
Марианна», какая связь существует между Эппендорфом и Веной и много-

много другого.

Да и просто прогулка по красивым улицам района с домами, перед фасадами которых можно долго стоять, раскрыв рот, обязательно доставит вам удовольствие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Kaiser-Friedrich-Ufer 3, Hamburg
Завершение: Около станции метро Kellinghusenstrasse
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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