Экскурсия по району Гамбурга, который его житель — известный немецкий музыкант Ян Дилей описал следующим образом.

Живущие здесь молодые экологично настроенные мамочки отвозят своих детей на SUV в детский сад, который находится в 100 метрах от дома. И контролируют, чтобы веганский шнитцель для их отпрысков был правильно приготовлен. А во второй половине дня сидят в каком-нибудь кафе на главной улице района, пьют шампанское и рассуждают о том, какой же следующий бутик они купят.

Это, конечно, лишь одна сторона жизни одного из самых шикарных районов Гамбурга.

Во время пешеходной прогулки по Эппендорфу вы сможете увидеть и другие его стороны.

В его названии есть слово «дорф» - деревня, и это сразу говорит о том, что было на этом месте раньше. Да, маленькая простая деревня.

Во время экскурсии по Эппендорфу мы с вами:

познакомимся с его историей;

узнаем, почему этот район не был разрушен во время второй мировой;

войны, в которой пострадало 60 % Гамбурга;

посетим бывшие трамвайные мастерские, которые превратились в;

шикарные квартиры и офисы;

увидим террасы — бывшие квартиры для рабочих;

узнаем, что называли «адом Эппендорфа»;

поймём на примере, что может случиться в демократическом обществе с;

теми, кто хочет заработать на недвижимости;

увидим копию Вавилонских ворот Иштар;

узнаем, что делал в Гамбурге советский композитор Альфред Шнитке, и где;

находился курорт «Бад Эппендорф»;

увидим роскошную усадьбу, где обитают состоятельные гамбургские;

пенсионерки;

поговорим о загадочном убийстве консула Боливии в Эппендорфе;

узнаем, что такое «подвал Брамса», «дома Руппетра», кем была «красивая;

Марианна», какая связь существует между Эппендорфом и Веной и много-

много другого.

Да и просто прогулка по красивым улицам района с домами, перед фасадами которых можно долго стоять, раскрыв рот, обязательно доставит вам удовольствие.