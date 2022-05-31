Экскурсия по району Гамбурга, который его житель — известный немецкий музыкант Ян Дилей описал следующим образом.
Живущие здесь молодые экологично настроенные мамочки отвозят своих детей на SUV в детский сад, который находится в 100 метрах от дома. И контролируют, чтобы веганский шнитцель для их отпрысков был правильно приготовлен. А во второй половине дня сидят в каком-нибудь кафе на главной улице района, пьют шампанское и рассуждают о том, какой же следующий бутик они купят.
Это, конечно, лишь одна сторона жизни одного из самых шикарных районов Гамбурга.
Во время пешеходной прогулки по Эппендорфу вы сможете увидеть и другие его стороны.
В его названии есть слово «дорф» - деревня, и это сразу говорит о том, что было на этом месте раньше. Да, маленькая простая деревня.
Во время экскурсии по Эппендорфу мы с вами:
- познакомимся с его историей;
- узнаем, почему этот район не был разрушен во время второй мировой;
- войны, в которой пострадало 60 % Гамбурга;
- посетим бывшие трамвайные мастерские, которые превратились в;
- шикарные квартиры и офисы;
- увидим террасы — бывшие квартиры для рабочих;
- узнаем, что называли «адом Эппендорфа»;
- поймём на примере, что может случиться в демократическом обществе с;
- теми, кто хочет заработать на недвижимости;
- увидим копию Вавилонских ворот Иштар;
- узнаем, что делал в Гамбурге советский композитор Альфред Шнитке, и где;
- находился курорт «Бад Эппендорф»;
- увидим роскошную усадьбу, где обитают состоятельные гамбургские;
- пенсионерки;
- поговорим о загадочном убийстве консула Боливии в Эппендорфе;
- узнаем, что такое «подвал Брамса», «дома Руппетра», кем была «красивая;
Марианна», какая связь существует между Эппендорфом и Веной и много-
много другого.
Да и просто прогулка по красивым улицам района с домами, перед фасадами которых можно долго стоять, раскрыв рот, обязательно доставит вам удовольствие.