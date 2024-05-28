Экскурсия отличается от многих других. Дима и Настя с самого начала пытаются создать атмосферу встречи со старыми друзьями, которые к

ним приехали в гости. Материал не перегружен исторической информацией, а выглядит, скорее всего, как рассказ горожанина о своём городе. 4,5 часа пролетели незаметно, по ходу экскурсии, могли вносить изменения в маршрут (места, где уже были решили обойти).

Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Екатерина, мы в восторге

от видов в целом! Поддерживала живое общение и дала советы по дальнейшему посещению города! Спасибо за рекомендацию ресторана, мы были в восторге 👍🏻😊 Наша группа девчонок (40 😃) остались очень довольны! Ждём фотографии😊

Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с

чем в Гамбурге нужно познакомиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А это знакомство вам никто не обеспечит лучше, чем Ирина. Она - исключительно позитивный, доброжелательный, творческий, энергичный человек, а главное - она действительно влюблена в Гамбург и вы после её экскурсии тоже не сможете в этот город не влюбиться!

Превосходно. Мне такой формат экскурсии намного ближе, когда нет скучной истории, но ты погружаешься в вайб города. Время пролетело незаметно будто со старым знакомым. Не бойтесь озвучивать пожелания и Катя легко скорректирует маршут. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с Гамбургом

И снова я очень довольна уровнем подготовленности гидов в трипстер. Качество стоит цены! Импонирует эмпатия, пунктуальность, сосредоточенность на работе, не было ни одного момента, когда бы гид не ответил на какой - либо вопрос, даже не непосредственно по теме тура.

Благодарим Екатерину за проведенную экскурсию, было классно, несмотря на дождливую погоду Очень приятная и спокойная девушка. Всей семье и детям (9 лет) зашло. Провели очень комфортно время, как с подругой. Подстраивалась под наши хотелки, отвечала на вопросы.

Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.

Гамбург не простой город для прогулки без гида, это не старая Италия, которая и так красивая без комментариев. Весь интерес в мелочах и нюансах, Ирина очень хорошо их подсветила. Спасибо большое за экскурсию

А Андрей

Это была отличная экскурсия, полная интересных подробностей и юмора. Сами мы живём в Гамбурге, с нами был друг, который в Гамбурге впервые, и наши дети. Понравилось всем, даже детки были заинтересованы, за что Ирине отдельное спасибо!