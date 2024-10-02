Экскурсии Гамбурга об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Гамбурге на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Современный Гамбург с архитектором
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эльбская филармония и Магеллановы террасы
Погрузитесь в мир современной архитектуры Гамбурга! Узнайте о Хафенсити, Эльбской филармонии и других уникальных объектах с профессиональным архитектором
Начало: У Эльбской филармонии
9 ноя в 11:30
10 ноя в 11:30
144 за всё до 5 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:00
150 за всё до 2 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Полюбоваться кирпичными домами начала 20 века и современной городской застройкой
Начало: У метро U-1 Meßberg
38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 октября 2024
    Современный Гамбург с архитектором
    Евгения провела очень живую, интересную и увлекательную экскурсию, мы узнали много интересных исторических фактов и современности, рассказ сопровождался примерами и историями, это было очень познавательно, нам всем очень понравилось, большое спасибо Евгения, мы Вас всем очень рекомендуем!
  • T
    Tatiana
    18 августа 2024
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Замечательная экскурсия, особенно понравится любителям архитектуры, но увлекла и капризного подростка. Ирина - настоящий профессиональный гид, находит общий язык и с взрослыми и с детьми
  • А
    Анна
    8 июля 2024
    Современный Гамбург с архитектором
    Нам очень понравилась экскурсия с Евгенией! Помимо знаний и интересных фактов про архитектуру, Евгения делалась наблюдениями про жизнь в Гамбурге
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    в целом, про особенности и города и местных жителей. Мы задавали много вопросов и на все Евгения отвечала с удовольствием. Чувствуется, что для Евгении это не рутинная работа, а любимое дело, которое она делает неформально и с интересом!

  • С
    Семен
    20 сентября 2023
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Мы взыскательные туристы, много видели и слышали всяких гидов. Часто встречаем экскурсоводов, которые работают честно, но скучно. С Ириной Хесс очень
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    повезло. Рассказ яркий, эмоциональный, с элементами неожиданности, с вопросами и небинарными вариантами ответов. Благодаря ей, Гамбург открылся нам с новой стороны, Выражаем ей благодарность за такую увлекательную экскурсию.

  • L
    Lea
    7 октября 2022
    Кирпичная музыка Гамбурга
    Экскурсия очень понравилась. Отлично спланирована. Масса интересной информации об истории строительства складских и офисных помещений в районах, прилегающих к порту
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    Гамбурга. Информация эта передана очень живо, компактно, с любовью и интересом к объекту рассмотрения. Грамотная образная речь, огромное личное обаяние и интеллигентность Ирины производят очень сильное и приятное впечатление. Экскурсия способна возбудить подлинный интерес к такой, казалось бы, прозаической теме, как промышленная и конторская архитектура. Может быть рекомендована для самого широкого круга людей, желающих увидеть необычное в обыденном и просто насладиться общением с интересным творческим человеком.

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в ноябре 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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