3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эльбская филармония и Магеллановы террасы
Погрузитесь в мир современной архитектуры Гамбурга! Узнайте о Хафенсити, Эльбской филармонии и других уникальных объектах с профессиональным архитектором
Начало: У Эльбской филармонии
9 ноя в 11:30
10 ноя в 11:30
€144 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирпичная музыка Гамбурга: от Шпайхерштадта до Хафен-Сити
Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, пройдя по кирпичным каньонам Шпайхерштадта и современному Хафен-Сити
Начало: Около станции метро Meßberg
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Полюбоваться кирпичными домами начала 20 века и современной городской застройкой
Начало: У метро U-1 Meßberg
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 октября 2024Евгения провела очень живую, интересную и увлекательную экскурсию, мы узнали много интересных исторических фактов и современности, рассказ сопровождался примерами и историями, это было очень познавательно, нам всем очень понравилось, большое спасибо Евгения, мы Вас всем очень рекомендуем!
- TTatiana18 августа 2024Замечательная экскурсия, особенно понравится любителям архитектуры, но увлекла и капризного подростка. Ирина - настоящий профессиональный гид, находит общий язык и с взрослыми и с детьми
- ААнна8 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Евгенией! Помимо знаний и интересных фактов про архитектуру, Евгения делалась наблюдениями про жизнь в Гамбурге
- ССемен20 сентября 2023Мы взыскательные туристы, много видели и слышали всяких гидов. Часто встречаем экскурсоводов, которые работают честно, но скучно. С Ириной Хесс очень
- LLea7 октября 2022Экскурсия очень понравилась. Отлично спланирована. Масса интересной информации об истории строительства складских и офисных помещений в районах, прилегающих к порту
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в ноябре 2024
Сейчас в Гамбурге в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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