Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

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Люнебург — жемчужина северной Германии

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Гамбурга
Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ по древнему европейскому городу, который находится всего в получасе езды на поезде 🚂 от Гамбурга.

Вы увидите старинные церкви ХIII-XIV века, пройдете по кварталу ремесленников, попробуете местное пиво в одной из атмосферных пивоварен, прогуляетесь 👣 по сказочным дворам города и полюбуетесь им с обзорной площадки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €250 за экскурсию

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Люнебург — жемчужина северной Германии
Люнебург — жемчужина северной Германии
Из этого отлично сохранившегося старинного торгового города в качестве сувенира 🎁 многие увозят мешочек соли. Соли город 🏙️ обязан всем! Более 1000 лет её здесь добывали, и на продаже «белого золота» благосостояние города и его жителей держалось многие столетия.
Сегодня в одной из старых шахт открыт музей 🖼, рассказывающий о добыче и переработке соли.
Город за свою более чем тысячелетнюю историю 📖 ни разу серьёзно не разрушался! Поэтому на относительно небольшой территории старого города можно увидеть очень много интересного.
Три величественные церкви ХIII-XIV веков. В одной из них находится знаменитый орган XVI века, послушать который любители органной музыки съезжаются издалека. Огромная торговая площать Am Sande (На песке) с нарядными фасадами в стиле кирпичной готики. Ратуша с 800-летней историей, живописный старый порт с деревянным портовым краном, который под конец своей трудовой деятельности в конце XIX века умудрился даже поднять локомотив! Небольшая площадь у воды Stintmarkt, названная «в честь» любимой северянами рыбки корюшки, сегодня излюбленное место туристов, за бокалом пива наслаждающихся романтическими видами этого уютного уголка.
В квартале ремесленников вы словно окажетесь в театральных декорациях: старые покосившиеся домики тесно прижались друг к другу, улочки и дворики, двери – всё будто нарисованное, сказочное. Старые мельницы и пивоварни. Пивоварен в этом небольшом по сегодняшним меркам городке (ок. 70 тыс. жителей) когда-то насчитывалась около 70! В некоторых из них сохранилась обстановка XVII века, и гостям предложат отведать свежесваренное пиво под блюда местной кухни 🥧 учился юный Бах, навещал родителей Гейне.
С обзорной площадки бывшей водонапорной башни открывается великолепный вид на весь старый город и на более позднюю застройку. Всего полчаса езды на поезде 🚂 от Гамбурга, и вы получите незабываемые впечатления!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на поезд
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Люнебург — жемчужина северной Германии
Люнебург — жемчужина северной Германии
Люнебург — жемчужина северной Германии
Люнебург — жемчужина северной Германии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Hamburgtours
Hamburgtours
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