Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

Из этого отлично сохранившегося старинного торгового города в качестве сувенира 🎁 многие увозят мешочек соли. Соли город 🏙️ обязан всем! Более 1000 лет её здесь добывали, и на продаже «белого золота» благосостояние города и его жителей держалось многие столетия.

Сегодня в одной из старых шахт открыт музей 🖼, рассказывающий о добыче и переработке соли.

Город за свою более чем тысячелетнюю историю 📖 ни разу серьёзно не разрушался! Поэтому на относительно небольшой территории старого города можно увидеть очень много интересного.

Три величественные церкви ХIII-XIV веков. В одной из них находится знаменитый орган XVI века, послушать который любители органной музыки съезжаются издалека. Огромная торговая площать Am Sande (На песке) с нарядными фасадами в стиле кирпичной готики. Ратуша с 800-летней историей, живописный старый порт с деревянным портовым краном, который под конец своей трудовой деятельности в конце XIX века умудрился даже поднять локомотив! Небольшая площадь у воды Stintmarkt, названная «в честь» любимой северянами рыбки корюшки, сегодня излюбленное место туристов, за бокалом пива наслаждающихся романтическими видами этого уютного уголка.

В квартале ремесленников вы словно окажетесь в театральных декорациях: старые покосившиеся домики тесно прижались друг к другу, улочки и дворики, двери – всё будто нарисованное, сказочное. Старые мельницы и пивоварни. Пивоварен в этом небольшом по сегодняшним меркам городке (ок. 70 тыс. жителей) когда-то насчитывалась около 70! В некоторых из них сохранилась обстановка XVII века, и гостям предложат отведать свежесваренное пиво под блюда местной кухни 🥧 учился юный Бах, навещал родителей Гейне.

С обзорной площадки бывшей водонапорной башни открывается великолепный вид на весь старый город и на более позднюю застройку. Всего полчаса езды на поезде 🚂 от Гамбурга, и вы получите незабываемые впечатления!