Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Кёльн и ярмарки
Ощутите волшебство Рождества в Кёльне! Прогулка по заснеженным улицам, легенды и лучшие рождественские ярмарки Германии ждут вас в этом удивительном туре
Начало: Крестоцвет Собора
«Кёльн славится потрясающими рождественскими базарами, самый «вкусный» из которых традиционно располагается на площади перед Кёльнским собором»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
от €180 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Кёльном каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, узнав о его культуре и традициях. Посетите собор и насладитесь уникальными историями города
Начало: У Кёльнского собора
«Начнётся экскурсия с визитной карточки города – готического Кёльнского собора с устремлёнными в небо островерхими башнями»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
Увидеть лучшее в городе, который построили гномы
Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
«Отдельно (по желанию) можно заказать экскурсию в Кёльнский собор — €70 за группу»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
- ММария26 октября 2025Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много легенд, показал самые лучшие смотровые площадки! Экскурсия супер! Рекомендую однозначно!
- ЖЖанна29 сентября 2025Невероятная, безумно интересная и насыщенная экскурсия, которую провёл Здислав!
Всем рекомендую 😊
- ННаталья13 июля 2025Огромное спасибо Здиславу за экскурсию по Кельну, были проездом, за два часа узнали много интересного про город, посмотрели такие места, которые не найдешь ни в одном путеводителе. Рекомендуем однозначно!!
- ЕЕкатерина20 апреля 2025Отлично!
- KKSENIIA9 апреля 2025Спасибо Илье за бодрую подачу и увлекательный маршрут! Нам все понравилось!
- ИИрина26 января 2025Экскурсия нам понравилась. Хотя мы живём в Кёльне почти 25 лет, мы узнали много нового. Спасибо Илья!
- ССергей26 апреля 2023OK.
- KKenda5 июля 2021Спасибо за отличное время провождения! Экскурсия была очень интересной и познавательной!!!
- kkokin9 марта 2020Здравствуйте наша прогулка по Кельну проходила 28.02.2020 гид Евгений знающий и любящий свой город. Он интересно и много рассказывает, дает ценные и очень полезные рекомендации. Мы воспользовались всеми его советами огромное спасибо Евгению и всей вашей команде.
- ЕЕлена21 февраля 2020Экскурсию проводил Евгений. Эрудированная, приятная, информативная прогулка по центру Кельна. Грамотная речь, дружелюбный настрой гида оставили положительные впечатления. Из-за низкого сезона нас было двое, несмотря на это экскурсия состоялась. Мы очень довольны.
- ЕЕлена20 февраля 2020Огромное спасибо Евгению за интересную экскурсию!!!!
- ТТатьяна4 февраля 2020Спасибо большое экскурсоводу Здиславу за прекрасную экскурсию! Материал интересно и эмоционально изложен, маршрут логично построен. После экскурсии мы посмотрели на
- TTatiana26 января 2020Рекомендую!
- ООльга10 января 202030го декабря с мужем и дочками 8 и 11 лет были на экскурсии по Кельну. Особых ожиданий не было, так
- ДДмитрий10 января 2020для вновь прибывших в Кельн, экскурсия отличная - погружает в атмосферу города, показывает основные точки притяжения. После этой экскурсии можно наметить собственные маршруты и узнавать город более детально.
- РРуслан8 января 2020Для первого знакомства подойдёт
- ООльга3 января 2020Экскурсовод очень харизматичный и контактный молодой человек. Очень содердательная и интересная экскурсия. Показал нам необычные мелочи, которые мы сами никогда бы не нашли. Всем советуем, не пожалеете.
- ЕЕлена29 декабря 2019Легко, ненавязчиво, без кучи ненужных лат, которые все равно не запоминаешь, с интересными историями и легендами. 2 часа пролетают не заметно. Очень рекомендую!
- ЛЛариса26 декабря 2019Замечательно прогулялись семьей по центру Кельна 07 декабря 2019 г. со Здиславом! Чутко отнесся к нашим пожеланиям, информативно и захватывающе рассказывал о городе. Благодарим! Рекомендуем.
- ИИрина21 декабря 2019Обязательно начинайте посещение Кёльна с этой экскурсии! Тогда в последующие дни сам город заговорит с Вами)).
