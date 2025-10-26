М Мария Свидание с Кёльном по выходным Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много легенд, показал самые лучшие смотровые площадки! Экскурсия супер! Рекомендую однозначно!

Ж Жанна Свидание с Кёльном по выходным Невероятная, безумно интересная и насыщенная экскурсия, которую провёл Здислав!

Всем рекомендую 😊

Н Наталья Свидание с Кёльном по выходным Огромное спасибо Здиславу за экскурсию по Кельну, были проездом, за два часа узнали много интересного про город, посмотрели такие места, которые не найдешь ни в одном путеводителе. Рекомендуем однозначно!!

Е Екатерина Свидание с Кёльном по выходным Отлично!

K KSENIIA Свидание с Кёльном по выходным Спасибо Илье за бодрую подачу и увлекательный маршрут! Нам все понравилось!

И Ирина Свидание с Кёльном по выходным Экскурсия нам понравилась. Хотя мы живём в Кёльне почти 25 лет, мы узнали много нового. Спасибо Илья!

С Сергей Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии OK.

K Kenda Свидание с Кёльном по выходным Спасибо за отличное время провождения! Экскурсия была очень интересной и познавательной!!!

k kokin Свидание с Кёльном по выходным Здравствуйте наша прогулка по Кельну проходила 28.02.2020 гид Евгений знающий и любящий свой город. Он интересно и много рассказывает, дает ценные и очень полезные рекомендации. Мы воспользовались всеми его советами огромное спасибо Евгению и всей вашей команде.

Е Елена Свидание с Кёльном по выходным Экскурсию проводил Евгений. Эрудированная, приятная, информативная прогулка по центру Кельна. Грамотная речь, дружелюбный настрой гида оставили положительные впечатления. Из-за низкого сезона нас было двое, несмотря на это экскурсия состоялась. Мы очень довольны.

Е Елена Свидание с Кёльном по выходным Огромное спасибо Евгению за интересную экскурсию!!!!

Т Татьяна Свидание с Кёльном по выходным читать дальше Кельн другими глазами и даже прошли по этому же маршруту на следующий день. Город показался знакомым и уютным, несмотря на дождливую погоду. Спасибо! Спасибо большое экскурсоводу Здиславу за прекрасную экскурсию! Материал интересно и эмоционально изложен, маршрут логично построен. После экскурсии мы посмотрели на

T Tatiana Свидание с Кёльном по выходным Рекомендую!

О Ольга Свидание с Кёльном по выходным читать дальше как подобные экскурсии редко бывают супер-интересными, хотелось просто что-то узнать про город. В итоге экскурсия была просто отличная! Экскурсовод - Сдислав- очень и очень приятный, позитивный, рассказывал легко и интересно - 2 часа пролетели на одном дыхании, даже дети все внимательно слушали. Очень удачный маршрут - совершенно не утомительный и при этом много интересных деталей - того, что мы сами не нашли бы. Однозначно рекомендую экскурсию! 30го декабря с мужем и дочками 8 и 11 лет были на экскурсии по Кельну. Особых ожиданий не было, так

Д Дмитрий Свидание с Кёльном по выходным для вновь прибывших в Кельн, экскурсия отличная - погружает в атмосферу города, показывает основные точки притяжения. После этой экскурсии можно наметить собственные маршруты и узнавать город более детально.

Р Руслан Свидание с Кёльном по выходным Для первого знакомства подойдёт

О Ольга Свидание с Кёльном по выходным Экскурсовод очень харизматичный и контактный молодой человек. Очень содердательная и интересная экскурсия. Показал нам необычные мелочи, которые мы сами никогда бы не нашли. Всем советуем, не пожалеете.

Е Елена Свидание с Кёльном по выходным Легко, ненавязчиво, без кучи ненужных лат, которые все равно не запоминаешь, с интересными историями и легендами. 2 часа пролетают не заметно. Очень рекомендую!

Л Лариса Свидание с Кёльном по выходным Замечательно прогулялись семьей по центру Кельна 07 декабря 2019 г. со Здиславом! Чутко отнесся к нашим пожеланиям, информативно и захватывающе рассказывал о городе. Благодарим! Рекомендуем.