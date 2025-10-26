Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Кёльна

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Кёльне на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский Кёльн и ярмарки
Ощутите волшебство Рождества в Кёльне! Прогулка по заснеженным улицам, легенды и лучшие рождественские ярмарки Германии ждут вас в этом удивительном туре
Начало: Крестоцвет Собора
«Кёльн славится потрясающими рождественскими базарами, самый «вкусный» из которых традиционно располагается на площади перед Кёльнским собором»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
от €180 за всё до 10 чел.
Свидание с Кёльном по выходным
Пешая
2 часа
68 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Кёльном каждые выходные
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, узнав о его культуре и традициях. Посетите собор и насладитесь уникальными историями города
Начало: У Кёльнского собора
«Начнётся экскурсия с визитной карточки города – готического Кёльнского собора с устремлёнными в небо островерхими башнями»
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
13 дек в 15:00
14 дек в 15:00
€30 за человека
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
На велосипеде
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Через 2000 лет: велотур по Кёльну
Увидеть лучшее в городе, который построили гномы
Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
«Отдельно (по желанию) можно заказать экскурсию в Кёльнский собор — €70 за группу»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 октября 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много легенд, показал самые лучшие смотровые площадки! Экскурсия супер! Рекомендую однозначно!
    Отличная экскурсия! Мне есть с чем сравнить! Гид рассказал очень много интересных фактов о городе, много
  • Ж
    Жанна
    29 сентября 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Невероятная, безумно интересная и насыщенная экскурсия, которую провёл Здислав!
    Всем рекомендую 😊
  • Н
    Наталья
    13 июля 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Огромное спасибо Здиславу за экскурсию по Кельну, были проездом, за два часа узнали много интересного про город, посмотрели такие места, которые не найдешь ни в одном путеводителе. Рекомендуем однозначно!!
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Отлично!
  • K
    KSENIIA
    9 апреля 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Спасибо Илье за бодрую подачу и увлекательный маршрут! Нам все понравилось!
  • И
    Ирина
    26 января 2025
    Свидание с Кёльном по выходным
    Экскурсия нам понравилась. Хотя мы живём в Кёльне почти 25 лет, мы узнали много нового. Спасибо Илья!
  • С
    Сергей
    26 апреля 2023
    Рождественский Кёльн и лучшие ярмарки Германии
    OK.
  • K
    Kenda
    5 июля 2021
    Свидание с Кёльном по выходным
    Спасибо за отличное время провождения! Экскурсия была очень интересной и познавательной!!!
  • k
    kokin
    9 марта 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    Здравствуйте наша прогулка по Кельну проходила 28.02.2020 гид Евгений знающий и любящий свой город. Он интересно и много рассказывает, дает ценные и очень полезные рекомендации. Мы воспользовались всеми его советами огромное спасибо Евгению и всей вашей команде.
  • Е
    Елена
    21 февраля 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    Экскурсию проводил Евгений. Эрудированная, приятная, информативная прогулка по центру Кельна. Грамотная речь, дружелюбный настрой гида оставили положительные впечатления. Из-за низкого сезона нас было двое, несмотря на это экскурсия состоялась. Мы очень довольны.
  • Е
    Елена
    20 февраля 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    Огромное спасибо Евгению за интересную экскурсию!!!!
  • Т
    Татьяна
    4 февраля 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    Спасибо большое экскурсоводу Здиславу за прекрасную экскурсию! Материал интересно и эмоционально изложен, маршрут логично построен. После экскурсии мы посмотрели на
    читать дальше

    Кельн другими глазами и даже прошли по этому же маршруту на следующий день. Город показался знакомым и уютным, несмотря на дождливую погоду. Спасибо!

  • T
    Tatiana
    26 января 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    Рекомендую!
  • О
    Ольга
    10 января 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    30го декабря с мужем и дочками 8 и 11 лет были на экскурсии по Кельну. Особых ожиданий не было, так
    читать дальше

    как подобные экскурсии редко бывают супер-интересными, хотелось просто что-то узнать про город. В итоге экскурсия была просто отличная! Экскурсовод - Сдислав- очень и очень приятный, позитивный, рассказывал легко и интересно - 2 часа пролетели на одном дыхании, даже дети все внимательно слушали. Очень удачный маршрут - совершенно не утомительный и при этом много интересных деталей - того, что мы сами не нашли бы. Однозначно рекомендую экскурсию!

  • Д
    Дмитрий
    10 января 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    для вновь прибывших в Кельн, экскурсия отличная - погружает в атмосферу города, показывает основные точки притяжения. После этой экскурсии можно наметить собственные маршруты и узнавать город более детально.
  • Р
    Руслан
    8 января 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    Для первого знакомства подойдёт
  • О
    Ольга
    3 января 2020
    Свидание с Кёльном по выходным
    Экскурсовод очень харизматичный и контактный молодой человек. Очень содердательная и интересная экскурсия. Показал нам необычные мелочи, которые мы сами никогда бы не нашли. Всем советуем, не пожалеете.
  • Е
    Елена
    29 декабря 2019
    Свидание с Кёльном по выходным
    Легко, ненавязчиво, без кучи ненужных лат, которые все равно не запоминаешь, с интересными историями и легендами. 2 часа пролетают не заметно. Очень рекомендую!
  • Л
    Лариса
    26 декабря 2019
    Свидание с Кёльном по выходным
    Замечательно прогулялись семьей по центру Кельна 07 декабря 2019 г. со Здиславом! Чутко отнесся к нашим пожеланиям, информативно и захватывающе рассказывал о городе. Благодарим! Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    21 декабря 2019
    Свидание с Кёльном по выходным
    Обязательно начинайте посещение Кёльна с этой экскурсии! Тогда в последующие дни сам город заговорит с Вами)).

