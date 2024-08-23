Через 2000 лет: велотур по Кёльну

Марина — ваш гид в Кёльне

читать дальше сих пор влюблена в то, что делаю, и в каждого путешественника от самого маленького до самого опытного. С удовольствием влюбляю гостей в наш прекрасный богатый историей, легендами, винами регион. До встречи на экскурсиях!

Я профессиональный гид с сертификатом немецкого объединения BVGD и лицензией по Кёльнскому собору. Несмотря на то что с 2007 года показываю Кёльн и его окрестности путешественникам, я всё равно до