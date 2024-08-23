Через 2000 лет: велотур по Кёльну

Велотур по Кёльну предлагает уникальную возможность увидеть больше за короткое время. Маршрут включает Кёльнский собор, церковь Св. Мартина, рыбный рынок, набережную и историческую ратушу. Путешествие также охватывает нетуристические уголки, такие
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время путешествия мы:
- Проедем вдоль крепостной стены, которая когда-то защищала город.
- Прокатимся по паркам, где кёльнцы занимаются спортом и гуляют с детьми.
- Уедем на другой берег Рейна, сделаем прекрасные фотографии Старого города с разных кёльнских мостов и разберёмся, почему это «неправильный берег».
- Заглянем в ботанический парк и парк скульптур.
- Посмотрим модный район Райнаухафен, расположившийся на месте бывших пакгаузов.
- Посетим покровительницу города Св. Урсулу в бывшей монастырской церкви.
Я расскажу:
- Как из небольшого германского поселения Кёльн превратился в мегаполис.
- Что происходило в городе за его длинную 2000-летнюю историю.
- Как здесь жили римляне.
- Почему в Средневековье горожане поссорились с архиепископом.
- Как в Кёльне появился первый в мире парфюм.
- Как жители веселятся на главном городском карнавале.
- Почему кёльнцы пьют пиво из стаканчиков по 200 мл.
- Кто такие тюнес и шель.
- Почему город построили гномы.
- И почему горожане 2 раза платили за крепостную стену.
Организационные детали
- Важно ваше умение ездить на велосипеде.
- Можете взять с собой детей с 14 лет в сопровождении взрослых.
- Дополнительные расходы: аренда велосипеда — €10 на всю прогулку и залог — €50, который вам вернут после путешествия.
- Отдельно (по желанию) можно заказать экскурсию в Кёльнский собор — €60 за группу. Имейте в виду, что бронировать посещение необходимо минимум за 2 недели.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Кёльне
Я профессиональный гид с сертификатом немецкого объединения BVGD и лицензией по Кёльнскому собору. Несмотря на то что с 2007 года показываю Кёльн и его окрестности путешественникам, я всё равно доЗадать вопрос
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