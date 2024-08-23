Через 2000 лет: велотур по Кёльну

Увлекательное путешествие по Кёльну: крепостная стена, парки и знаменитые мосты. Узнайте историю города и сделайте великолепные фото
Велотур по Кёльну предлагает уникальную возможность увидеть больше за короткое время. Маршрут включает Кёльнский собор, церковь Св. Мартина, рыбный рынок, набережную и историческую ратушу. Путешествие также охватывает нетуристические уголки, такие
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как ботанический парк и парк скульптур.

Узнайте, как Кёльн развивался на протяжении 2000 лет, как здесь жили римляне и почему город построили гномы. Велотур подходит для всех, кто умеет ездить на велосипеде, и для семей с детьми от 14 лет. Дополнительные расходы включают аренду велосипеда и залог, который возвращается после прогулки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Увидеть больше за короткое время
  • 🏛️ Посетить знаковые достопримечательности
  • 🌳 Исследовать нетуристические уголки
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Через 2000 лет: велотур по Кёльну
    Через 2000 лет: велотур по Кёльну
    Через 2000 лет: велотур по Кёльну
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Кёльнский собор
  • Церковь Св. Мартина
  • Рыбный рынок
  • Набережная
  • Историческая ратуша
  • Ботанический парк
  • Парк скульптур
  • Район Райнаухафен
  • Церковь Св. Урсулы

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    Во время путешествия мы:

    • Проедем вдоль крепостной стены, которая когда-то защищала город.
    • Прокатимся по паркам, где кёльнцы занимаются спортом и гуляют с детьми.
    • Уедем на другой берег Рейна, сделаем прекрасные фотографии Старого города с разных кёльнских мостов и разберёмся, почему это «неправильный берег».
    • Заглянем в ботанический парк и парк скульптур.
    • Посмотрим модный район Райнаухафен, расположившийся на месте бывших пакгаузов.
    • Посетим покровительницу города Св. Урсулу в бывшей монастырской церкви.

    Я расскажу:

    • Как из небольшого германского поселения Кёльн превратился в мегаполис.
    • Что происходило в городе за его длинную 2000-летнюю историю.
    • Как здесь жили римляне.
    • Почему в Средневековье горожане поссорились с архиепископом.
    • Как в Кёльне появился первый в мире парфюм.
    • Как жители веселятся на главном городском карнавале.
    • Почему кёльнцы пьют пиво из стаканчиков по 200 мл.
    • Кто такие тюнес и шель.
    • Почему город построили гномы.
    • И почему горожане 2 раза платили за крепостную стену.

    Организационные детали

    • Важно ваше умение ездить на велосипеде.
    • Можете взять с собой детей с 14 лет в сопровождении взрослых.
    • Дополнительные расходы: аренда велосипеда — €10 на всю прогулку и залог — €50, который вам вернут после путешествия.
    • Отдельно (по желанию) можно заказать экскурсию в Кёльнский собор — €60 за группу. Имейте в виду, что бронировать посещение необходимо минимум за 2 недели.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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