21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мы пройдем по местам римлян, посмотрим на мозаику Диониса, которую обнаружили, когда строили бункер на месте бывшей римской виллы. Прогуляемся вдоль римской городской стены и дойдем до романской церкви Гереона IV века, возле которой я расскажу все, что знаю о том, как царица Елена основала ее на месте казни солдат Фивейского легиона. Я уверен, что купол вас заворожит, как и меня, — здание совершенно уникально. Трудно отвести взор от раскинувшегося шатра.
Если повезет и проход вдоль церкви будет открыт, то мы сможем увидеть римскую кладку. В церкви Гереона скрыто самое высокое сооружение поздней античности. Высота римского сооружения простирается до 14-ти, а в некоторых местах достигает и 17-ти метров. В крестильне сохранились фрески XIII века.
От церкви наш путь лежит к следующему памятнику поздней античности — Римской башне. Я расскажу, как использовалось фортификационное сооружение в Средние века, что спасло его от разрушения. Рядом — полукруглая Еленинская башня. Летом её почти не видно из-за буйной растительности. Дальнейший ход стены приблизительно соответствует изогнутому направлению улицы, только стена идет не вдоль улицы, а параллельно ей, под фундаментами и подвалами домов.
Следующий перекресток — место некогда стоявших здесь ворот. Остатки стены и ворот можно увидеть в близлежащем кафе, в подвале которого бережно сохраняется отреставрированная часть. Кроме того, здесь можно выпить кофе и перекусить, обсудить все увиденное.
Впереди еще одна романская церковь — святых Апостолов. Если после останутся силы, обязательно пойдем в церкви Цецилии и Петра — единственной сохранившейся церковной паре в городе. До секуляризации начала XIX века парных церквей было несколько. Все они были разрушены. В церкви св. Цецилии сейчас музей, а в соседней можно посмотреть картину Рубенса «Распятие апостола Петра».
Всем, кто любит историю и архитектуру.