21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна

Исследовать античные и средневековые сооружения города

Сергiй
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Сергiй – ваш гид
Без Собора нет Кёльна! Это — самый посещаемый объект во всей Германии.

В городе также сохранились 12 прекрасных церквей, которые вы кропотливо исследуете на экскурсии, а заодно пройдете по любопытной части города, которая откроет вам одну из интересных страниц истории Кёльна.
33 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии21 отзыв
5
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна

Программа

Мы пройдем по местам римлян, посмотрим на мозаику Диониса, которую обнаружили, когда строили бункер на месте бывшей римской виллы. Прогуляемся вдоль римской городской стены и дойдем до романской церкви Гереона IV века, возле которой я расскажу все, что знаю о том, как царица Елена основала ее на месте казни солдат Фивейского легиона. Я уверен, что купол вас заворожит, как и меня, — здание совершенно уникально. Трудно отвести взор от раскинувшегося шатра.

Если повезет и проход вдоль церкви будет открыт, то мы сможем увидеть римскую кладку. В церкви Гереона скрыто самое высокое сооружение поздней античности. Высота римского сооружения простирается до 14-ти, а в некоторых местах достигает и 17-ти метров. В крестильне сохранились фрески XIII века.

От церкви наш путь лежит к следующему памятнику поздней античности — Римской башне. Я расскажу, как использовалось фортификационное сооружение в Средние века, что спасло его от разрушения. Рядом — полукруглая Еленинская башня. Летом её почти не видно из-за буйной растительности. Дальнейший ход стены приблизительно соответствует изогнутому направлению улицы, только стена идет не вдоль улицы, а параллельно ей, под фундаментами и подвалами домов.

Следующий перекресток — место некогда стоявших здесь ворот. Остатки стены и ворот можно увидеть в близлежащем кафе, в подвале которого бережно сохраняется отреставрированная часть. Кроме того, здесь можно выпить кофе и перекусить, обсудить все увиденное.

Впереди еще одна романская церковь — святых Апостолов. Если после останутся силы, обязательно пойдем в церкви Цецилии и Петра — единственной сохранившейся церковной паре в городе. До секуляризации начала XIX века парных церквей было несколько. Все они были разрушены. В церкви св. Цецилии сейчас музей, а в соседней можно посмотреть картину Рубенса «Распятие апостола Петра».

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит историю и архитектуру.

Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергiй
Сергiй
Я — Сергий (с ударением на первый слог) или Сергей Петрович, кому как удобно. Живу в Кельне с 1992 года. Очень люблю город, интересуюсь его историей и архитектурой. Провожу экскурсии только по праздничным дням, субботам и воскресеньям. О свободных днях по будням или о свободных часах вечером я сообщаю дополнительно. Смотрите мой календарь.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 декабря 2019
Вчера посетила замечательную экскурсию с гидом Сергием. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской атмосфере. Сергий легко подстраивается под клиента, так что экскурсия подходит для людей любого возраста способных пройти пару километров.
28 сентября 2019
Мы с мужем хотели, как и все ознакомиться с главной достопримечательностью Кельна. Мы не являемся знатоками архитектуры, библейских сказаний и исторических фактов и событий. Однако, наш гид безусловно владеет темой. Сказать темой - будет не правильно, ведь это такой исполинский пласт информации.
Вас ждёт увлекательный рассказ обо всех периодах кельнских сооружений. Видно, что для Сергiя это не просто рассказ, человек делится своим сокровенным увлечением. Производит впечатление "преподавателя" с глубокими знаниями, но всегда поможет разобраться с пробелами в знаниях,
Как человек ведёт себя очень учтиво и корректно. Мы ходили почти 5 часов, и расстались исключительно из-за нашей усталости.
Сергiй, спасибо Вам за экскурсию и за ссылку на дополнительную информацию.
15 сентября 2019
Сергий - замечательный рассказчик, увлеченный предметом и прекрасно вводит нас в римское прошлое Кельна! Показывая в развитии жизнь древнего города, он ведёт интересным и необычным маршрутом! Всем посоветую попасть на эту экскурсию - увлекательно, живо, о жизни реальных людей!
5 сентября 2019
Нам бесконечно понравился Сергей , как гид, кладезь знаний, очаровательный рассказчик, великолепный знаток истории. Мы провели целый день на ногах, он отвечал на все вопросы,все рассказывал, что тебе интересно. Если что то хочется поменять, он легко добавит или убавит какое то направление , сделает остановку, осень рекомендую к посещению
13 августа 2019
Мы забронировали экскурсию за несколько часов до начала и тем не менее всё прошло идеально гладко! Очень отзывчивый и очень эрудированный экскурсовод! Находимся под большим впечатлением от увиденного и услышанного! Большое спасибо, Сергий!
Алена
13 мая 2019
Сергей умеет рассказывать одновременно содержательно и увлекательно. Заказывала экскурсию себе и мужу (он историк по образованию) - и была приятно удивлена, когда язык экскурсии с легкостью переключался с терминологии на «занимательные факты». Действительно знающий экскурсовод, любящий и умеющий заинтересовать. Видно, что он знает гораааздо больше сказанного. Иногда складывалось ощущение, что Сергей принимал участие в строительстве Кельнского собора. И конечно, суметь заинтересовать после главного собора - второстепенными - дорогого стоит.
7 апреля 2019
Замечательная экскурсия!
На знакомство с городом у нас было немного времени,благодаря Сергею мы открыли его для себя за 5 ч (это вместо положенных 3,за дополнительное время отказывается от оплаты),удивительный рассказчик,знаток своего дела.
Рекомендую всем сомневающимся именно эту экскурсию как очень познавательную ,и Сергея,как человека-истинного фаната своей работы.
3 февраля 2019
Сергiй провел экскурсию очень хорошо.
Видно, что предмет знает и любит.
Экскурсию закончили в 14.00 вместо 12.30 и то, это мы "взмолились о пощаде".
Не знаю других кельнских гидов, но Сергiй высококлассный профессионал и очень интеллегентный человек.
Рекомендую. :)
6 января 2019
Сергий провёл экскурсию интересно и познавательно. Узнали многое о городе, его истории и строениях. Кроме того, Экскурсия длилась гораздо дольше положенного времени.
9 декабря 2018
Шикарная экскурсия! Сергій отличный рассказчик и знает про Кёльн все! И видно, что ему нравится то, что он делает. Советую.
Ещё 11 отзывов

Сергiй проводит ещё 1 экскурсию

Средневековый КёльнСредневековый КёльнСредневековый Кёльн
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54 отзыва
Узнать всё самое интересное о славных веках города на Рейне
Я приглашаю вас погрузиться в атмосферу Кёльна Средних веков: его улочки, заставленные столиками кафе, выведут к готическому шедевру — Кёльнскому собору, — романской церкви Мартина Великого и ратуше. Вы найдёте знакомых среди скульптур на башне, увидите загадочного человечка, поищите причудливых персонажей на фасадах домов и посмотрите на раскопки в Еврейском квартале. Вся экскурсия-прогулка будет сопровождаться не только историческими рассказами, но и средневековыми легендами и увлекательными сюжетами.

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