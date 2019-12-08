21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Без Собора нет Кёльна! Это — самый посещаемый объект во всей Германии. В городе также сохранились 12 прекрасных церквей, которые вы кропотливо исследуете на экскурсии, а заодно пройдете по любопытной части города, которая откроет вам одну из интересных страниц истории Кёльна.

Программа

Мы пройдем по местам римлян, посмотрим на мозаику Диониса, которую обнаружили, когда строили бункер на месте бывшей римской виллы. Прогуляемся вдоль римской городской стены и дойдем до романской церкви Гереона IV века, возле которой я расскажу все, что знаю о том, как царица Елена основала ее на месте казни солдат Фивейского легиона. Я уверен, что купол вас заворожит, как и меня, — здание совершенно уникально. Трудно отвести взор от раскинувшегося шатра.

Если повезет и проход вдоль церкви будет открыт, то мы сможем увидеть римскую кладку. В церкви Гереона скрыто самое высокое сооружение поздней античности. Высота римского сооружения простирается до 14-ти, а в некоторых местах достигает и 17-ти метров. В крестильне сохранились фрески XIII века.

От церкви наш путь лежит к следующему памятнику поздней античности — Римской башне. Я расскажу, как использовалось фортификационное сооружение в Средние века, что спасло его от разрушения. Рядом — полукруглая Еленинская башня. Летом её почти не видно из-за буйной растительности. Дальнейший ход стены приблизительно соответствует изогнутому направлению улицы, только стена идет не вдоль улицы, а параллельно ей, под фундаментами и подвалами домов.

Следующий перекресток — место некогда стоявших здесь ворот. Остатки стены и ворот можно увидеть в близлежащем кафе, в подвале которого бережно сохраняется отреставрированная часть. Кроме того, здесь можно выпить кофе и перекусить, обсудить все увиденное.

Впереди еще одна романская церковь — святых Апостолов. Если после останутся силы, обязательно пойдем в церкви Цецилии и Петра — единственной сохранившейся церковной паре в городе. До секуляризации начала XIX века парных церквей было несколько. Все они были разрушены. В церкви св. Цецилии сейчас музей, а в соседней можно посмотреть картину Рубенса «Распятие апостола Петра».

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит историю и архитектуру.