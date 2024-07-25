12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль великой реки Рейн: замки, города и легенды
Откройте тайны Кёльна с личным гидом. Посетите средневековые замки, древние города и живописные ландшафты рейнской долины
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
€650 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
Понять, как природа может одновременно разрушать, созидать прекрасное и дарить изысканные вкусы
«Гуляя между виноградниками, поговорим о природной катастрофе, разделившей историю городка на «до» и «после»»
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная велоэкскурсия по Кёльну: история, парки и мосты за один день
Увлекательное путешествие по Кёльну: крепостная стена, парки и знаменитые мосты. Узнайте историю города и сделайте великолепные фото
Начало: У пункта проката велосипедов рядом с ж/д вокзалом
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 июля 2024Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.) Но захотелось увидеть еще больше и мы заказали экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в сентябре 2024
Сейчас в Кёльне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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