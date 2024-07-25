читать дальше у Татьяны. Поездка получилась замечательная, Татьяна-интересный и много знающий рассказчик. За один день увидели массу впечатляющих локаций-замки, маленькие городки на Рейне, виноградники и попробовали прекрасное рейнское вино, которым Татьяна нас угостила на смотровой площадке с видом сразу на три замка. Всем рекомендую эту экскурсию, получите массу позитивных эмоций. P.S. Поездка-не утомительная, т. к. много остановок.

Были в поездке по Германии, остановились в Кельне (конечно, собор и др.) Но захотелось увидеть еще больше и мы заказали экскурсию