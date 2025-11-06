Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Увидеть знаменитые уголки Баварии и насладиться альпийскими пейзажами
Начало: Из вашего отеля
13 дек в 08:30
17 дек в 13:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 7 чел.
Групповая
до 19 чел.
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
13 дек в 07:30
14 дек в 07:30
€159 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
6 янв в 08:00
7 янв в 12:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€320 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€181
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 ноября 2025Провели прекрасный день в фантастическом месте в компании Деяна. Деян - замечательный гид и приятный в общении человек с хорошим
- ЮЮля4 ноября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
- ЕЕкатерина29 октября 2025Это был наш первый визит в Мюнхен и мы очень рады, что первую экскурсию нам провела именно Нелли.
Было очень интересно
- MMariam26 октября 2025Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине Mercedes. По дороге Анна
- ООльга26 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
- ИИрина24 октября 2025Великолепная экскурсия! Замечательно подан материал! На грамотном русском! Без слов-паразитов! Не смотря на холодную погоду, время экскурсии прошло незаметно! Было очень интересно! Буду рекомендовать Нелли друзьям!
- ВВероника24 октября 2025Татьяна прекрасный экскурсовод, очень эрудированный человек! Получили удовольствие от прогулки по Мюнхену, рекомендуем, с удовольствием бы обратились снова.
- ЕЕвгений21 октября 2025Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на машине, смогли побывать во многих знаковых местах Мюнхена. Татьяна прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо!
- ААнна20 октября 2025Мы очень довольны поездкой. Деян очень грамотно и интересно всё рассказывал. План поездки был очень хорошо продуман, 8 часов пролетели легко и содержательно. Большое спасибо Елене и Деяну. Мы провели незабываемый день.
- ЕЕвгений18 октября 2025Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный экскурсовод Игорь. Очень много интересной информации об истории Баварии, королях и их замках. Нам очень все понравилось! Спасибо!
- ААнастасия6 октября 2025Мы были впервые в Мюнхене и экскурсовод Татьяна просто потрясающе провела нам экскурсию. Она очень интересно рассказывает, доступно, довольно подробно
- ИИгорь3 октября 2025Великолепный гид Dejan! Столько информации, интересных фактов истории и современной статистики, человек, который подкован полностью по вопросам Баварии, человек, который
- ДДинара2 октября 2025Деян, спасибо за прекрасные Экскурсии по красивым маленьким деревням по пути к замку Нойшванштайн, за интересную и легкую информацию, за
- ММихаил23 сентября 2025Спасибо большое за интересную экскурсию! Нисколько не пожалел! Владимир - кладезь знаний! Давно так не было интересно на экскурсии!
- BBoris21 сентября 2025Нелли знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Мы узнали много фактов, как исторических так и из легенд. Время пролетело незаметно. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто желает познакомиться с основными достопримечательностями и получить представление о Мюнхене за короткое время.
- ККирилл16 сентября 2025👍👍👍
- ААлександр9 сентября 2025Экскурсию для нашей большой семьи проводила Татьяна! Уважаемая Татьяна, благодарим за увлекательное путешествие!
Экскурсионная программа очень интересная и познавательная, а знания
- ССемен29 августа 2025Выбрав прогулку по Мюнхену с Нелли, вы совершенно по новому посмотрите на город с богатейшим прошлым и замечательным настоящим. Нелли - эрудированный специалист, доброжелательный собеседник и невероятно деликатный человек!
- ООлег28 августа 2025Прекрасная прогулка и экскурсия одновременно. Рекомендую.
- ЯЯна22 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия с Нелли! Сразу чувствуется увлеченность экскурсовода городом и его историей. Тайминг и маршрут также оптимальны. Рады рекомендовать другим туристам!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Зальцбург»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Зальцбург" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 99 до 480 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 655 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Зальцбург», 655 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль