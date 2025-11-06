Мои заказы

Экскурсии в Зальцбург из Мюнхена

Найдено 7 экскурсий в категории «Зальцбург» в Мюнхене на русском языке, цены от €99, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Увидеть знаменитые уголки Баварии и насладиться альпийскими пейзажами
Начало: Из вашего отеля
13 дек в 08:30
17 дек в 13:00
€480 за всё до 4 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Пешая
2 часа
226 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 7 чел.
Роскошные замки Баварии
На автобусе
10 часов
210 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
13 дек в 07:30
14 дек в 07:30
€159 за человека
Главное в Мюнхене за 2 часа
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
6 янв в 08:00
7 янв в 12:00
€120 за всё до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
На поезде
7 часов
104 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€320 за всё до 7 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
На машине
3.5 часа
-
5%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Начало: На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€181€190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 ноября 2025
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Провели прекрасный день в фантастическом месте в компании Деяна. Деян - замечательный гид и приятный в общении человек с хорошим
    читать дальше

    чувством юмора, не дал заскучать ни нам, ни ребенку. Все прошло на высшем уровне - организация, экскурсия, поездка в комфортном микроавтобусе, вкуснейший обед с видом на Нойшванштайн. Однозначно рекомендую Елену и Деяна как профессионалов и просто приятное знакомство.

  • Ю
    Юля
    4 ноября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Это был наш первый визит в Мюнхен и мы очень рады, что первую экскурсию нам провела именно Нелли.
    Было очень интересно
    читать дальше

    и даже дочь подросток после экскурсии искала и картину про которую Нелли рассказывала и в целом сказала, что ей было очень интересно.
    Мы узнали много необычных фактов про Мюнхен.
    Спасибо огромное за интересную экскурсию!!!

  • M
    Mariam
    26 октября 2025
    Роскошные замки Баварии
    Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине Mercedes. По дороге Анна
    читать дальше

    нам рассказала много интересного о королях, истории Баварии. Тур был хорошо спланирован по времени. Заехали в Оберамаргаю,прогулялись по красивейшим улочкам,купили сувениры. Везле хватило времени спокойно все посмотреть,дворцы обворожительные,всем рекомендую их посмотреть! Погода была на удачу отоичная!! Осенняя Бавария особенно прекрасна!!!!

  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
  • И
    Ирина
    24 октября 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Великолепная экскурсия! Замечательно подан материал! На грамотном русском! Без слов-паразитов! Не смотря на холодную погоду, время экскурсии прошло незаметно! Было очень интересно! Буду рекомендовать Нелли друзьям!
  • В
    Вероника
    24 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Татьяна прекрасный экскурсовод, очень эрудированный человек! Получили удовольствие от прогулки по Мюнхену, рекомендуем, с удовольствием бы обратились снова.
  • Е
    Евгений
    21 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на машине, смогли побывать во многих знаковых местах Мюнхена. Татьяна прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо!
  • А
    Анна
    20 октября 2025
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Мы очень довольны поездкой. Деян очень грамотно и интересно всё рассказывал. План поездки был очень хорошо продуман, 8 часов пролетели легко и содержательно. Большое спасибо Елене и Деяну. Мы провели незабываемый день.
  • Е
    Евгений
    18 октября 2025
    Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
    Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный экскурсовод Игорь. Очень много интересной информации об истории Баварии, королях и их замках. Нам очень все понравилось! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    6 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Мы были впервые в Мюнхене и экскурсовод Татьяна просто потрясающе провела нам экскурсию. Она очень интересно рассказывает, доступно, довольно подробно
    читать дальше

    отвечала на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и от города. Татьяна -лучший экскурсовод, который нам попадался за все время. Большая благодарность ей за то, что влюбила нас в Мюнхен и показала очень знаковые исторические места города.

  • И
    Игорь
    3 октября 2025
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Великолепный гид Dejan! Столько информации, интересных фактов истории и современной статистики, человек, который подкован полностью по вопросам Баварии, человек, который
    читать дальше

    любит этот регион и знает о нем очень и очень многое.
    Благодаря его опыту, мы увидели волшебный момент проявления из тумана сказочного замка! Это было незабываемо!

  • Д
    Динара
    2 октября 2025
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Деян, спасибо за прекрасные Экскурсии по красивым маленьким деревням по пути к замку Нойшванштайн, за интересную и легкую информацию, за
    читать дальше

    внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента.
    Наша небольшая компания получила море позитива и огромное желание вернуться и продолжить знакомство с Мюнхеном и другими городами Германии и обязательно с Деяном и его замечательной супругой Еленой которая всегда была на связи и помогала, Деян, спасибо большое за яркие впечатления, лёгкость общения и дружескую атмосферу.

  • М
    Михаил
    23 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Нисколько не пожалел! Владимир - кладезь знаний! Давно так не было интересно на экскурсии!
  • B
    Boris
    21 сентября 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нелли знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Мы узнали много фактов, как исторических так и из легенд. Время пролетело незаметно. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто желает познакомиться с основными достопримечательностями и получить представление о Мюнхене за короткое время.
  • К
    Кирилл
    16 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    👍👍👍
    👍👍👍
  • А
    Александр
    9 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсию для нашей большой семьи проводила Татьяна! Уважаемая Татьяна, благодарим за увлекательное путешествие!
    Экскурсионная программа очень интересная и познавательная, а знания
    читать дальше

    о истории и культуре восхитительны. Отдельная благодарность за внимание к деталям, непринужденную и радушную атмосферу, профессионализм и доброту!!!
    Успехов и благополучия!!! Рекомендуем с большим удовольствием!!!

  • С
    Семен
    29 августа 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Выбрав прогулку по Мюнхену с Нелли, вы совершенно по новому посмотрите на город с богатейшим прошлым и замечательным настоящим. Нелли - эрудированный специалист, доброжелательный собеседник и невероятно деликатный человек!
  • О
    Олег
    28 августа 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Прекрасная прогулка и экскурсия одновременно. Рекомендую.
  • Я
    Яна
    22 августа 2025
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нам очень понравилась экскурсия с Нелли! Сразу чувствуется увлеченность экскурсовода городом и его историей. Тайминг и маршрут также оптимальны. Рады рекомендовать другим туристам!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Зальцбург»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
  2. Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
  3. Роскошные замки Баварии
  4. Главное в Мюнхене за 2 часа
  5. Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мариенплац
  2. Новая ратуша
  3. Самое главное
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Английский сад
  7. Церковь Святого Михаила
  8. Рынок Виктуалиенмаркт
  9. Нимфенбург
  10. Нойшванштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Зальцбург" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 99 до 480 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 655 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
