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1 чел. По популярности На машине 3 часа 20% Индивидуальная до 3 чел. Главное в Мюнхене - на Tesla Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение €128 €160 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа 20% Индивидуальная до 7 чел. По старому городу Мюнхен + карта музеев Путешествие по старому городу Мюнхен откроет вам королей, легенды и секретные уголки. Узнайте, что скрывают фасады и почему город стал таким Начало: На Мариенплац €80 €100 за всё до 7 чел. На машине 3 часа 20% Индивидуальная до 4 чел. По Мюнхену - пешком и на Tesla Прогуляться по старому городу и прокатиться на Tesla мимо музеев, парков и дворца Нимфенбург €144 €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мюнхена

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Скидки»

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