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Экскурсии со скидкой в Мюнхене до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Мюнхене на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Главное в Мюнхене - на Tesla
На машине
3 часа
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€128€160 за всё до 3 чел.
По старому городу Мюнхен + авторская карта музеев
Пешая
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
По старому городу Мюнхен + карта музеев
Путешествие по старому городу Мюнхен откроет вам королей, легенды и секретные уголки. Узнайте, что скрывают фасады и почему город стал таким
Начало: На Мариенплац
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€80€100 за всё до 7 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
На машине
3 часа
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Прогуляться по старому городу и прокатиться на Tesla мимо музеев, парков и дворца Нимфенбург
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€144€180 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное в Мюнхене - на Tesla
  2. По старому городу Мюнхен + авторская карта музеев
  3. По Мюнхену - пешком и на Tesla
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Рынок Виктуалиенмаркт
  9. Английский сад
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июле 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 144 со скидкой до 20%.
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