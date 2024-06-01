Экскурсии в Нойшванштайн

Найдено 4 экскурсии в категории «Нойшванштайн» в Мюнхене на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
85 отзывов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Роскошные замки Баварии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
203 отзыва
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
129 за человека
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
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    участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • А
    Артём
    21 мая 2024
    Замки баварских королей
    Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Замки баварских королей
    У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
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    день (8-9часов где-то). Игорь приехал за нами в отель (водит хорошо) и мы направились к замку. По дороге Игорь рассказывал про нынешнюю жизнь в Германии и конечно про историю, ее было много, мозг даже немного опух от информации, но после посещения замка все сложилось в единую понятную историю. Очень довольны. Прям восторг!!! Дети в школе потом презентацию делали по Баварии, очень много рассказали исторических фактов и интересных историй, которые донес Игорь и получили 5ки:))) Так что заключаю, информация доносится грамотно, хоть ее и много. На обратном пути заехали в деревушку в ресторан с видом на замок, было оч вкусно, сытно, питно и красиво;))) Советую!!!

  • А
    Алёна
    7 мая 2024
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
  • T
    Tatiana
    29 апреля 2024
    Роскошные замки Баварии
    On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
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    wonderful this trip was thanks to my wonderful guide Anna. Anna not only told me the details about the places we visited but also showed me many pictures and portraits on her tablet of the historical characters she was telling me about. Anna was very professional throughout the tour and knew a great deal that made my excursion more enjoyable. I will most assuredly use your company again in the future when I am seeking a guide and recommend your services to all my friends who may be planning trips. 14 апреля 2024 года я была на вашей экскурсии в замок Нойшванштайн с гидом Анной. Я хотела сказать, насколько чудесной была эта поездка благодаря моему замечательному гиду Анне. Анна не только рассказала мне подробности о местах, которые мы посетили, но и показала мне на своем планшете множество фотографий и портретов исторических персонажей, о которых она мне рассказывала. Анна была очень профессиональна на протяжении всего тура и знала много нового, что сделало мою экскурсию еще более приятной. Я обязательно воспользуюсь вашей компанией снова в будущем, когда буду искать гида, и порекомендую ваши услуги всем своим друзьям, которые, возможно, планируют поездки.

  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
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    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

  • Ж
    Жанна
    24 декабря 2023
    Роскошные замки Баварии
    Анна великолепный и чуткий гид. Заранее по беспокоилась о приобретении билетов и продумала весь путь. Спасибо большое и удачи 💜
  • А
    Андрей
    23 мая 2023
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Я крайне рекомендую взять тур для посещения замков вместо того, чтобы ехать их смотреть без контектса. Мои гидом была Наталья
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    и кроме того, что она обладает огромным количеством знаний по теме, она отлично выбирает и увлекательно подает материал. Она отлично запланировала и провела экскурисю. У Натальи даже были с собой иллюстрации (потреты исторических личностей, изображения фресок), которые она показывала пока мы ехали в поезде до замка!

  • М
    Максим
    13 мая 2023
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Заказывали экскурсию с гидом Дарьей, но по неизвестным для нас причинам произошла замена на гида Наталью. Тем не менее, мы
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    остались очень довольны экскурсией. Мы посетили потрясающий своей красотой и величием замок Нойшванштайн! Наталья - невероятно профессиональный, интеллигентный, очень приятный и располагающий к себе человек. С первых минут экскурсии стало понятно, что Наталья живет своей профессией. Во время экскурсии она переживала все моменты жизни Людвига и его семьи, а вместе с ней и мы погрузились в невероятный мир баварских королей. В заключение нашей экскурсии мы заехали в потрясающую своей красотой и самобытностью альпийскую деревушку Обераммергау, где мы увидели великолепный и необычный театр (со сдвижной крышей). Благодарим Наталью за ее эмоционально-профессиональную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Нойшванштайн»

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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Нойшванштайн" можно забронировать 4 экскурсии от 129 до 480. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Нойшванштайн», 324 ⭐ отзыва, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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