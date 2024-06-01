1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
€129 за человека
Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
- SSergey28 мая 2024Экскурсия была проведена на высоком уровне!
- ААртём21 мая 2024Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
- ВВиктория14 мая 2024У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
- ААлёна7 мая 2024Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
- TTatiana29 апреля 2024On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
- ММария2 марта 2024Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
- ЖЖанна24 декабря 2023Анна великолепный и чуткий гид. Заранее по беспокоилась о приобретении билетов и продумала весь путь. Спасибо большое и удачи 💜
- ААндрей23 мая 2023Я крайне рекомендую взять тур для посещения замков вместо того, чтобы ехать их смотреть без контектса. Мои гидом была Наталья
- ММаксим13 мая 2023Заказывали экскурсию с гидом Дарьей, но по неизвестным для нас причинам произошла замена на гида Наталью. Тем не менее, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Нойшванштайн»
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