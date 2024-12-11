Групповые экскурсии Мюнхена

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Роскошные замки Баварии
На автобусе
205 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
23 фев в 07:30
159 за человека
Свидание с Мюнхеном
Пешая
187 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Мюнхену: от Marienplatz до Старого Петера
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена в компании опытного гида, открывая лучшие места и истории города
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
23 фев в 15:15
25 за человека
Мюнхен глазами правителей Баварии
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Мюнхен глазами правителей Баварии
Полюбоваться старинным городом, увидеть Альтер Хоф и посетить Мюнхенскую резиденцию
Начало: На площади Мариенплац
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Куриленко
    11 декабря 2024
    Свидание с Мюнхеном
    Интересно и содержательно! Очень понравилась экскурсия, жаль, что короткий маршрут.
  • О
    Ольга
    9 декабря 2024
    Роскошные замки Баварии
    Экскурсия очень понравилась!!! Не смотря, на то, что в последний момент 2 участников отказались и на в итоге оказалось 4,
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    Анна отвезла нас на машине, за что ей огромное СПАСИБО!!! Все было великолепно и очень интересно. Анна очень хороший рассказчик и просто хороший человек!!! Езжайте, не пожалеете, эти эмоции, которые Вы получите, не возможно описать словами!!!

  • С
    Светлана
    2 декабря 2024
    Свидание с Мюнхеном
    Весело, живо, как будто давно знаем друг друга. Очень комфортно и познавательно.
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Роскошные замки Баварии
    Анна, наш гид провела нам замечательную экскурсию "Роскошные замки Баварии". Я записывалась на групповую экскурсию, но были только мы с
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    дочерью. Мы попали в замки Боварии, большое спасибо Анне,она помогла купить нам билеты уже на месте. Мы влюбились в красоту тех мест и по времени немного дольше были там. Наш гид очень интересно все рассказала, показала.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
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    участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Групповые»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Нойшванштайн
  7. Церковь Святого Михаила
  8. Пивной ресторан Хофбройхаус
  9. Одеонсплац
  10. Дворец Нимфенбург
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в феврале 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 159. Туристы уже оставили гидам 392 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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