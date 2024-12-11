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участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.