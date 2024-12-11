10 часов
Групповая
до 19 чел.
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
23 фев в 07:30
€159 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Мюнхену: от Marienplatz до Старого Петера
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена в компании опытного гида, открывая лучшие места и истории города
Начало: На площади Мариенплатц / Marienplatz (у колонны с ...
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
23 фев в 15:15
€25 за человека
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Мюнхен глазами правителей Баварии
Полюбоваться старинным городом, увидеть Альтер Хоф и посетить Мюнхенскую резиденцию
Начало: На площади Мариенплац
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККуриленко11 декабря 2024Интересно и содержательно! Очень понравилась экскурсия, жаль, что короткий маршрут.
- ООльга9 декабря 2024Экскурсия очень понравилась!!! Не смотря, на то, что в последний момент 2 участников отказались и на в итоге оказалось 4,
- ССветлана2 декабря 2024Весело, живо, как будто давно знаем друг друга. Очень комфортно и познавательно.
- ТТатьяна31 июля 2024Анна, наш гид провела нам замечательную экскурсию "Роскошные замки Баварии". Я записывалась на групповую экскурсию, но были только мы с
- ТТатьяна1 июня 2024Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в феврале 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 159. Туристы уже оставили гидам 392 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Мюнхене из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Мюнхена по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии