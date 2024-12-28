Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Аудиогид Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии Познакомиться с историей города, узнать о традициях пивоварения и посетить смотровую площадку Начало: На площади Карлсплац «Как проходит экскурсия с аудиогидом» € 25 за человека Пешая 2 часа Аудиогид Сказки Замка Нойшванштайн - аудиоэкскурсия по фотолокациям Начало: Alpseestraße, 2, Hohenschwangau «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время € 30 за человека Пешая 2 часа Аудиогид Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany «Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид» € 25 за человека Другие экскурсии Мюнхена

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Аудиогиды»

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