Аудиогиды и аудиоэкскурсии Мюнхена

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии
Пешая
2 часа
Аудиогид
Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии
Познакомиться с историей города, узнать о традициях пивоварения и посетить смотровую площадку
Начало: На площади Карлсплац
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
25 за человека
Сказки Замка Нойшванштайн - аудиоэкскурсия по фотолокациям
Пешая
2 часа
Аудиогид
Сказки Замка Нойшванштайн - аудиоэкскурсия по фотолокациям
Начало: Alpseestraße, 2, Hohenschwangau
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Мюнхен: аудиоэкскурсия по столице Баварии и пива
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
25 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии
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  3. Мюнхен: аудиоэкскурсия по столице Баварии и пива
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Церковь Святого Михаила
  8. Одеонсплац
  9. Нойшванштайн
  10. Дворец Нимфенбург
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 30.
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