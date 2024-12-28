2 часа
Аудиогид
Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии
Познакомиться с историей города, узнать о традициях пивоварения и посетить смотровую площадку
Начало: На площади Карлсплац
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€25 за человека
2 часа
Аудиогид
Сказки Замка Нойшванштайн - аудиоэкскурсия по фотолокациям
Начало: Alpseestraße, 2, Hohenschwangau
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Мюнхену: от средневековья до пивных легенд
Погрузитесь в историю и культуру Мюнхена с эксклюзивным аудиогидом, открывающим городские тайны
Начало: Karlspl. 1, 80335 München, Germany
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Аудиогиды»
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