59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое

Ирена
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Ирена – представитель гидов
В течение всего лишь одного дня вы успеете насладиться альпийскими пейзажами, посетить потрясающие архитектурные достопримечательности и почувствовать волшебную атмосферу баварских деревень! Предлагаю вам совершить поездку в замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, дворец Линедерхов и старинный город Фюссен, деревню Обераммергау и монастырь Этталь, а затем наведаться в аутентичную частную пивоварню.

Вы сами выбираете, что желаете увидеть!
312 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии59 отзывов
4.9
Замки баварских королей
Замки баварских королей

Что вас ожидает

Сказочные замки и дворцы королей – визитная карточка Баварии! Чтобы сравнить архитектуру и почувствовать дух прошлых эпох, я предлагаю вам включить в поездку их любую комбинацию. По вашему желанию маршрут экскурсии может включить любые из перечисленных ниже объектов. Поездка составит от 8 до 11 часов. Как правило, за 8-9 часов можно посетить 1-2 достопримечательности, за 10-11 – около 3-4 объекта. Напишите мне, что вас заинтересовало, и я уточню длительность программы!

Замок Нойшванштайн – самый популярный проект короля сказочного короля Людвига II . Белоснежные очертания замка уже при подъезде к нему напоминают мираж на фоне склонов Альп! На пути к замку я расскажу историю жизни «лебединого» короля и его окружения. Интерьеры Нойшванштайна поведают о рыцарских легендах и германских сагах, а с панорамного мостика над живописным ущельем Пелата вы взглянете на изумрудный водопад и сделаете лучшие фотографии замка.

Замок Хоэншвангау в неоготическом стиле сохранился в своем первозданном виде до наших дней. Гостями замка были и сказочник Ганс Христиан Андресен, и композитор Рихард Вагнер. Что связывало этих людей из мира искусства и королей рода Виттельсбахов, вы тоже обязательно узнаете!

Город Фюссен с узкими улочками, маленькими двориками, барочными церквушками и красивейшим монастырским зданием покорит любителей старинных немецких городков! Здесь время затаило дыхание! Вы узнаете, почему город облюбовали императоры, чем в старые добрые времена торговали на местном рынке, а в интерьерах атмосферной аптеки поговорим про лекарственные снадобья прошлого.

Дворец Линдерхов — роскошный миниатюрный дворец барокко в окружении прекрасного и необычного парка. Одна из диковинок Линдерхофа – искусственный грот Венеры, который был особой площадкой для постановок опер Вагнера, зрителем которых был сам король.

Экскурсия по деревенской пивоварне с дегустацией обязательно понравится ценителям пенного напитка! Вы своими глазами увидите все этапы изготовления самого популярного напитка Баварии, из уст самого пивовара услышите о секретах и рецептах различных сортов и отведаете нефильтрованное «живое» пиво прямо из пивных танков!

Аутентичная деревня Обераммергау – деревня резчиков по дереву, расписных сказочных домиков «Красной шапочки», «Серого волка», «Золушки» и театра Страстей Христовых с трехсотлетней историей. Посетив Обераммергау, вы узнаете, почему некоторые жители деревни отращивают волосы и бороды годами, что такое «люфтельмалерай» и где увидеть настенные часы с водным колесом.

Церковь Визкирхе, окруженная легендами, своим великолепным оформлением обязана придворному архитектору и художнику Доминику Циммерману. Ежегодно Вискирхе посещают около 1 млн человек! Давайте же и мы с восхитимся окружающими пасторальными ландшафтами и умиротворяющими радостно-воздушными интерьерами этой жемчужины стиля рококо.

Действующий бенедиктинский монастырь Этталь поражает своей историей взлетов и падений и бережным сохранением традиций. Вы побываете в ареале Этталя, зайдете в монастырскую церковь, узнаете, чем живут сегодняшние послушники. Услышите о скандальных судебных процессах эттальского монастыря и его успешной коммерческой деятельности. А если пожелаете, мы заглянем в местную сыроварню.

В течение насыщенного экскурсионного дня мы обязательно выберем ресторан для запоминающегося обеда: на берегу австрийского озера (да-да, возможно заехать даже в Австрию!), где вам предложат полакомиться выловленной тут же рыбой. Или в деревенском гастхаусе, которым уже несколько поколений управляет одна и та же баварская семья, и где, наряду с традиционными шницелями, и рульками подают зайца, оленину или кабана. А можно насладиться трапезой и монастырским пивом в ресторане при монастыре «Этталь».

Организационные детали

  • В цену включены услуги гида. Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы и опции

  • Входные билеты в замки оплачиваются дополнительно: Нойшванштайн или Хоэншвангау — 15,5€ на взрослого и бронь 2,50€ на ребенка до 18 лет; Линдерхоф — 8€ на взрослого и бесплатно для детей до 18 лет. Экскурсия по пивоварне с дегустацией — 70€ на группу от 1 до 6 человек.
  • Экскурсию можно провести на поезде, минивэне или автобусе. Стоимость уточняйте в переписке. Также экскурсия возможна на вашем автомобиле
  • Замки Нойшванштайн, Хоэншвангау, город Фюссен можно посетить, отправившись на поезде. Цена билетов «туда и обратно» для группы 1-5 человек — от 26 до 54€.
  • Другие достопримечательности можно включить в программу только при поездке на авто.
  • Место начала экскурсии по договоренности.
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей
Замки баварских королей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Прекрасная экскурсия по великолепной Баварии! Спасибо гиду и водителю Алексею! Хорошая погода, профессиональное сопровождение, погружение в историю, великолепные виды сделали этот день настоящим праздником. Нам было очень комфортно на протяжении всей поездки. Рекомендуется однозначно
3 марта 2020
Огромное спасибо гиду за увлекательную экскурсию!!!
Очень грамотно, со знанием своего дела, познакомил нас с историей баварских королей.
Всем рекомендую эту экскурсию и экскурсовода. Посетите эти безумно красивые места, зарядитесь энергией на долгое время!
Поверьте, не пожалеете!!!
24 февраля 2020
Отличная экскурсия на целый день. С Гидом было очень приятно общаться, комфортно. Во время экскурсии получили много интересной информации. День провели насыщенно и динамично. Не смотря на пасмурную погоду замок предстал перед нами во всем своем величии. Наши ожидания оправдались. Деревня Обераммергау поразила своей красотой, уютом и вкусной кухней. Церкви Визкирхе и Этталь жемчужины Баварии! Это стоит увидеть!!! Всем рекомендую данную экскурсию!!!
13 января 2020
Заказывали индивидуальную экскурсию в заявок Людвига 2. Очень понравилась поездка, гид Александр постоянно рассказывал про исторические факты и значимые места, окрестность, события. Нам всё понравилось. Билеты были забронированы и в очереди стоять не пришлось. Обедали в прекрасном местном заведении, атмосфера, кухня и местное пиво, супер! Ещё успели посетитель прекрасный городок Фюссен и даже заехали на знаменитый длинный подвесной мост. Успели всё, что планировали по программе. Даче плохая снежная погода не помешала.
29 декабря 2019
Все было замечательно ! Алексей -прекрасный рассказчик , и по теме экскурсии и за жизнь) все комфортно и отлично
29 декабря 2019
Это было сказочное путешествие в Баварское средневековье.Огромное спасибо Игорю за невероятную, обоятельную экскурсию.Это были лучшие часы в Баварии.Забираем с собой добрые воспоминания и впечатления.Игорь Вы профи!!!!Перфект! Алексей,Алина,Оксана,Настя
24 декабря 2019
Экскурсовод и водитель в одном лице- Игорь. Интересный и легкий рассказчик, хорошо владеющий историей баварских королей. Замечательный рассказчик, лёгкая подача фактов и событий. Рекомендую! Экскурсия прошла на "УРА". Благодарим от имени семьи Наумовых.
8 ноября 2019
Потрясающие замки, великолепная природа Баварии, солнечная погода в сочетании с содержательной экскурсией наполнили наш день незабываемыми эмоциями и впечатлениями. Спасибо Игорю за профессиональную организацию экскурсии. Игорь интересный рассказчик, умеющий легко и непринужденно передавать исторические факты. Советуем данную экскурсию всем, кто желает познакомится с Баварскими жемчужинами архитектуры и красотами природы.Также благодарю туристическую компанию за поздравление с днем рождения!!!
4 ноября 2019
Экскурсию проводил гид-водитель Игорь. Понравилось безумно. Гид начал экскурсию как только отъехали от отеля. Рассказывал как про современную Баварию, историю Баварии 19го века, так конечно и историю становления Баварии и правящих королей. Давал ответы на все наши вопросы)) Все настолько классно, что не было скучно ни минуты. Я жена и двое наших детей в восторге от экскурсии. День пролетел как одно мгновение. Всем рекомендую данную экскурсию с этим гидом.
20 октября 2019
Были с внуком на экскурсии «Замки баварских королей». Экскурсию нам провел гид, он же водитель.
Гид великолепно провел экскурсию. Организовал нам посещение 2х замков: Хо́эншвангау и Нойшванштайн, рассказал много интересного о Баварии, о династии Виттельсбахов. Было очень интересно и красиво!
А после замков гид завез нас деревню Обераммергау. Сказочное место!
Но в этом сказочном месте есть еще более сказочный магазин елочных игрушек!
Игрушки любые, глаз не оторвать! Моя слабость – игрушки зверушки (лягушка, козы, гусь и т.д.). Купила, казалось достаточно. Но вернулась домой и все раздарила. Сижу и думаю, что так мало купила. Хоть обратно поезжай!
Спасибо за прекрасно организованную экскурсию!
Ещё 49 отзывов

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