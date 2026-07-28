59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения замков и диковинок Альп - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для длительных прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Баварии, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, хотя некоторые объекты могут быть менее доступны, но все же можно ощутить особую атмосферу и насладиться зимними пейзажами.

Окунитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, которые будто сошли со страниц сказок.Вашему вниманию представляется возможность увидеть роскошь дворца Линдерхоф и узкие улочки города Фюссен, где

каждый камень дышит историей. Во время экскурсии вы сможете насладиться альпийскими пейзажами, узнать множество интересных фактов от опытного гида и посетить аутентичную частную пивоварню. Экскурсия предлагает гибкий маршрут, который будет адаптирован под ваши предпочтения. Выберите самые привлекательные для вас места, и я составлю для вас идеальный маршрут. Путешествие по замкам баварских королей оставит незабываемые впечатления и станет одним из самых ярких моментов вашего визита в Мюнхен

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сказочные замки и дворцы королей — визитная карточка Баварии! Чтобы сравнить архитектуру и почувствовать дух прошлых эпох, я предлагаю вам включить в поездку их любую комбинацию. По вашему желанию маршрут экскурсии может включить любые из перечисленных ниже объектов. Поездка займет от 7 до 11 часов. Как правило, за 7-8 часов можно посетить 1-2 достопримечательности, за 9-11 часов — 3-4 объекта. Напишите мне, что вас заинтересовало, и я уточню длительность программы!

Замок Нойшванштайн — самый популярный проект короля сказочного короля Людвига II. Белоснежные очертания замка уже при подъезде к нему напоминают мираж на фоне склонов Альп! На пути к замку я расскажу историю жизни «лебединого» короля и его окружения. Интерьеры Нойшванштайна поведают о рыцарских легендах и германских сагах, а с панорамного мостика над живописным ущельем Пелата вы взглянете на изумрудный водопад и сделаете лучшие фотографии замка.

Замок Хоэншвангау в неоготическом стиле сохранился в своем первозданном виде до наших дней. Гостями замка были и сказочник Ганс Христиан Андресен, и композитор Рихард Вагнер. Что связывало этих людей из мира искусства и королей рода Виттельсбахов, вы тоже обязательно узнаете!

Город Фюссен с узкими улочками, маленькими двориками, барочными церквушками и красивейшим монастырским зданием покорит любителей старинных немецких городков! Здесь время затаило дыхание! Вы узнаете, почему город облюбовали императоры, чем в старые добрые времена торговали на местном рынке, а в интерьерах атмосферной аптеки поговорим про лекарственные снадобья прошлого.

Дворец Линдерхов — роскошный миниатюрный дворец барокко в окружении прекрасного и необычного парка. Одна из диковинок Линдерхофа — искусственный грот Венеры, который был особой площадкой для постановок опер Вагнера, зрителем которых был сам король.

Аутентичная деревня Обераммергау — деревня резчиков по дереву, расписных сказочных домиков «Красной шапочки», «Серого волка», «Золушки» и театра Страстей Христовых с трехсотлетней историей. Посетив Обераммергау, вы узнаете, почему некоторые жители деревни отращивают волосы и бороды годами, что такое «люфтельмалерай» и где увидеть настенные часы с водным колесом.

Церковь Визкирхе, окруженная легендами, своим великолепным оформлением обязана придворному архитектору и художнику Доминику Циммерману. Ежегодно Вискирхе посещают около 1 млн человек! Давайте же и мы с восхитимся окружающими пасторальными ландшафтами и умиротворяющими радостно-воздушными интерьерами этой жемчужины стиля рококо.

Действующий бенедиктинский монастырь Этталь поражает своей историей взлетов и падений и бережным сохранением традиций. Вы побываете в ареале Этталя, зайдете в монастырскую церковь, узнаете, чем живут сегодняшние послушники. Услышите о скандальных судебных процессах эттальского монастыря и его успешной коммерческой деятельности. А если пожелаете, мы заглянем в местную сыроварню.

В течение насыщенного экскурсионного дня мы обязательно выберем ресторан для запоминающегося обеда: на берегу австрийского озера (да-да, возможно заехать даже в Австрию!), где вам предложат полакомиться выловленной тут же рыбой. Или в деревенском гастхаусе, которым столетиями управляет одна баварская семья, и где наряду с традиционными шницелями предлагают блюда из оленины и оригинальный говяжий «Böfflamott». А можно насладиться трапезой и монастырским пивом в ресторане при монастыре «Этталь».

Организационные детали

В стоимость включены услуги гида

К замкам Нойшванштайн, Хоэншвангау и городу Фюссен можно добраться на поезде. Стоимость билета «туда и обратно» для группы 1-5 человек от €29 до €69.

Все остальные достопримечательности доступны только на вашей или арендованной вами машине

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Билеты в замки оплачиваются дополнительно: