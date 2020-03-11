59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сказочные замки и дворцы королей – визитная карточка Баварии! Чтобы сравнить архитектуру и почувствовать дух прошлых эпох, я предлагаю вам включить в поездку их любую комбинацию. По вашему желанию маршрут экскурсии может включить любые из перечисленных ниже объектов. Поездка составит от 8 до 11 часов. Как правило, за 8-9 часов можно посетить 1-2 достопримечательности, за 10-11 – около 3-4 объекта. Напишите мне, что вас заинтересовало, и я уточню длительность программы!

Замок Нойшванштайн – самый популярный проект короля сказочного короля Людвига II . Белоснежные очертания замка уже при подъезде к нему напоминают мираж на фоне склонов Альп! На пути к замку я расскажу историю жизни «лебединого» короля и его окружения. Интерьеры Нойшванштайна поведают о рыцарских легендах и германских сагах, а с панорамного мостика над живописным ущельем Пелата вы взглянете на изумрудный водопад и сделаете лучшие фотографии замка.

Замок Хоэншвангау в неоготическом стиле сохранился в своем первозданном виде до наших дней. Гостями замка были и сказочник Ганс Христиан Андресен, и композитор Рихард Вагнер. Что связывало этих людей из мира искусства и королей рода Виттельсбахов, вы тоже обязательно узнаете!

Город Фюссен с узкими улочками, маленькими двориками, барочными церквушками и красивейшим монастырским зданием покорит любителей старинных немецких городков! Здесь время затаило дыхание! Вы узнаете, почему город облюбовали императоры, чем в старые добрые времена торговали на местном рынке, а в интерьерах атмосферной аптеки поговорим про лекарственные снадобья прошлого.

Дворец Линдерхов — роскошный миниатюрный дворец барокко в окружении прекрасного и необычного парка. Одна из диковинок Линдерхофа – искусственный грот Венеры, который был особой площадкой для постановок опер Вагнера, зрителем которых был сам король.

Экскурсия по деревенской пивоварне с дегустацией обязательно понравится ценителям пенного напитка! Вы своими глазами увидите все этапы изготовления самого популярного напитка Баварии, из уст самого пивовара услышите о секретах и рецептах различных сортов и отведаете нефильтрованное «живое» пиво прямо из пивных танков!

Аутентичная деревня Обераммергау – деревня резчиков по дереву, расписных сказочных домиков «Красной шапочки», «Серого волка», «Золушки» и театра Страстей Христовых с трехсотлетней историей. Посетив Обераммергау, вы узнаете, почему некоторые жители деревни отращивают волосы и бороды годами, что такое «люфтельмалерай» и где увидеть настенные часы с водным колесом.

Церковь Визкирхе, окруженная легендами, своим великолепным оформлением обязана придворному архитектору и художнику Доминику Циммерману. Ежегодно Вискирхе посещают около 1 млн человек! Давайте же и мы с восхитимся окружающими пасторальными ландшафтами и умиротворяющими радостно-воздушными интерьерами этой жемчужины стиля рококо.

Действующий бенедиктинский монастырь Этталь поражает своей историей взлетов и падений и бережным сохранением традиций. Вы побываете в ареале Этталя, зайдете в монастырскую церковь, узнаете, чем живут сегодняшние послушники. Услышите о скандальных судебных процессах эттальского монастыря и его успешной коммерческой деятельности. А если пожелаете, мы заглянем в местную сыроварню.

В течение насыщенного экскурсионного дня мы обязательно выберем ресторан для запоминающегося обеда: на берегу австрийского озера (да-да, возможно заехать даже в Австрию!), где вам предложат полакомиться выловленной тут же рыбой. Или в деревенском гастхаусе, которым уже несколько поколений управляет одна и та же баварская семья, и где, наряду с традиционными шницелями, и рульками подают зайца, оленину или кабана. А можно насладиться трапезой и монастырским пивом в ресторане при монастыре «Этталь».