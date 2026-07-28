59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вашему вниманию представляется возможность увидеть роскошь дворца Линдерхоф и узкие улочки города Фюссен, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные замки и дворцы
- 🍺 Дегустация баварского пива
- 🏞️ Восхитительные альпийские пейзажи
- 🎭 Исторические и культурные открытия
- 🕰️ Погружение в атмосферу прошлых веков
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замок Нойшванштайн
- Замок Хоэншвангау
- Дворец Линдерхоф
- Город Фюссен
- Деревня Обераммергау
- Церковь Визкирхе
- Монастырь Этталь
Описание экскурсии
Сказочные замки и дворцы королей — визитная карточка Баварии! Чтобы сравнить архитектуру и почувствовать дух прошлых эпох, я предлагаю вам включить в поездку их любую комбинацию. По вашему желанию маршрут экскурсии может включить любые из перечисленных ниже объектов. Поездка займет от 7 до 11 часов. Как правило, за 7-8 часов можно посетить 1-2 достопримечательности, за 9-11 часов — 3-4 объекта. Напишите мне, что вас заинтересовало, и я уточню длительность программы!
Замок Нойшванштайн — самый популярный проект короля сказочного короля Людвига II. Белоснежные очертания замка уже при подъезде к нему напоминают мираж на фоне склонов Альп! На пути к замку я расскажу историю жизни «лебединого» короля и его окружения. Интерьеры Нойшванштайна поведают о рыцарских легендах и германских сагах, а с панорамного мостика над живописным ущельем Пелата вы взглянете на изумрудный водопад и сделаете лучшие фотографии замка.
Замок Хоэншвангау в неоготическом стиле сохранился в своем первозданном виде до наших дней. Гостями замка были и сказочник Ганс Христиан Андресен, и композитор Рихард Вагнер. Что связывало этих людей из мира искусства и королей рода Виттельсбахов, вы тоже обязательно узнаете!
Город Фюссен с узкими улочками, маленькими двориками, барочными церквушками и красивейшим монастырским зданием покорит любителей старинных немецких городков! Здесь время затаило дыхание! Вы узнаете, почему город облюбовали императоры, чем в старые добрые времена торговали на местном рынке, а в интерьерах атмосферной аптеки поговорим про лекарственные снадобья прошлого.
Дворец Линдерхов — роскошный миниатюрный дворец барокко в окружении прекрасного и необычного парка. Одна из диковинок Линдерхофа — искусственный грот Венеры, который был особой площадкой для постановок опер Вагнера, зрителем которых был сам король.
Аутентичная деревня Обераммергау — деревня резчиков по дереву, расписных сказочных домиков «Красной шапочки», «Серого волка», «Золушки» и театра Страстей Христовых с трехсотлетней историей. Посетив Обераммергау, вы узнаете, почему некоторые жители деревни отращивают волосы и бороды годами, что такое «люфтельмалерай» и где увидеть настенные часы с водным колесом.
Церковь Визкирхе, окруженная легендами, своим великолепным оформлением обязана придворному архитектору и художнику Доминику Циммерману. Ежегодно Вискирхе посещают около 1 млн человек! Давайте же и мы с восхитимся окружающими пасторальными ландшафтами и умиротворяющими радостно-воздушными интерьерами этой жемчужины стиля рококо.
Действующий бенедиктинский монастырь Этталь поражает своей историей взлетов и падений и бережным сохранением традиций. Вы побываете в ареале Этталя, зайдете в монастырскую церковь, узнаете, чем живут сегодняшние послушники. Услышите о скандальных судебных процессах эттальского монастыря и его успешной коммерческой деятельности. А если пожелаете, мы заглянем в местную сыроварню.
В течение насыщенного экскурсионного дня мы обязательно выберем ресторан для запоминающегося обеда: на берегу австрийского озера (да-да, возможно заехать даже в Австрию!), где вам предложат полакомиться выловленной тут же рыбой. Или в деревенском гастхаусе, которым столетиями управляет одна баварская семья, и где наряду с традиционными шницелями предлагают блюда из оленины и оригинальный говяжий «Böfflamott». А можно насладиться трапезой и монастырским пивом в ресторане при монастыре «Этталь».
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида
- К замкам Нойшванштайн, Хоэншвангау и городу Фюссен можно добраться на поезде. Стоимость билета «туда и обратно» для группы 1-5 человек от €29 до €69.
- Все остальные достопримечательности доступны только на вашей или арендованной вами машине
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Билеты в замки оплачиваются дополнительно:
- Нойшванштайн: €23,5/взрослый, €2,5 детский до 18 лет
- Линдерхоф: €10/взрослый, бесплатно для детей до 18 лет
- Хоеншвангау: €23,5/взрослый, €13,5 для детей 7-17 лет, €2,5 детский до 7 лет
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Прекрасный экскурсовод, знает свое дело на 100%%%