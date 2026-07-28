59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде

Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Окунитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, которые будто сошли со страниц сказок.

Вашему вниманию представляется возможность увидеть роскошь дворца Линдерхоф и узкие улочки города Фюссен, где
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каждый камень дышит историей.

Во время экскурсии вы сможете насладиться альпийскими пейзажами, узнать множество интересных фактов от опытного гида и посетить аутентичную частную пивоварню. Экскурсия предлагает гибкий маршрут, который будет адаптирован под ваши предпочтения. Выберите самые привлекательные для вас места, и я составлю для вас идеальный маршрут.

Путешествие по замкам баварских королей оставит незабываемые впечатления и станет одним из самых ярких моментов вашего визита в Мюнхен

4.9
105 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные замки и дворцы
  • 🍺 Дегустация баварского пива
  • 🏞️ Восхитительные альпийские пейзажи
  • 🎭 Исторические и культурные открытия
  • 🕰️ Погружение в атмосферу прошлых веков

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения замков и диковинок Альп - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для длительных прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Баварии, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, хотя некоторые объекты могут быть менее доступны, но все же можно ощутить особую атмосферу и насладиться зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде

Что можно увидеть

  • Замок Нойшванштайн
  • Замок Хоэншвангау
  • Дворец Линдерхоф
  • Город Фюссен
  • Деревня Обераммергау
  • Церковь Визкирхе
  • Монастырь Этталь

Описание экскурсии

Сказочные замки и дворцы королей — визитная карточка Баварии! Чтобы сравнить архитектуру и почувствовать дух прошлых эпох, я предлагаю вам включить в поездку их любую комбинацию. По вашему желанию маршрут экскурсии может включить любые из перечисленных ниже объектов. Поездка займет от 7 до 11 часов. Как правило, за 7-8 часов можно посетить 1-2 достопримечательности, за 9-11 часов — 3-4 объекта. Напишите мне, что вас заинтересовало, и я уточню длительность программы!

Замок Нойшванштайн — самый популярный проект короля сказочного короля Людвига II. Белоснежные очертания замка уже при подъезде к нему напоминают мираж на фоне склонов Альп! На пути к замку я расскажу историю жизни «лебединого» короля и его окружения. Интерьеры Нойшванштайна поведают о рыцарских легендах и германских сагах, а с панорамного мостика над живописным ущельем Пелата вы взглянете на изумрудный водопад и сделаете лучшие фотографии замка.

Замок Хоэншвангау в неоготическом стиле сохранился в своем первозданном виде до наших дней. Гостями замка были и сказочник Ганс Христиан Андресен, и композитор Рихард Вагнер. Что связывало этих людей из мира искусства и королей рода Виттельсбахов, вы тоже обязательно узнаете!

Город Фюссен с узкими улочками, маленькими двориками, барочными церквушками и красивейшим монастырским зданием покорит любителей старинных немецких городков! Здесь время затаило дыхание! Вы узнаете, почему город облюбовали императоры, чем в старые добрые времена торговали на местном рынке, а в интерьерах атмосферной аптеки поговорим про лекарственные снадобья прошлого.

Дворец Линдерхов — роскошный миниатюрный дворец барокко в окружении прекрасного и необычного парка. Одна из диковинок Линдерхофа — искусственный грот Венеры, который был особой площадкой для постановок опер Вагнера, зрителем которых был сам король.

Аутентичная деревня Обераммергау — деревня резчиков по дереву, расписных сказочных домиков «Красной шапочки», «Серого волка», «Золушки» и театра Страстей Христовых с трехсотлетней историей. Посетив Обераммергау, вы узнаете, почему некоторые жители деревни отращивают волосы и бороды годами, что такое «люфтельмалерай» и где увидеть настенные часы с водным колесом.

Церковь Визкирхе, окруженная легендами, своим великолепным оформлением обязана придворному архитектору и художнику Доминику Циммерману. Ежегодно Вискирхе посещают около 1 млн человек! Давайте же и мы с восхитимся окружающими пасторальными ландшафтами и умиротворяющими радостно-воздушными интерьерами этой жемчужины стиля рококо.

Действующий бенедиктинский монастырь Этталь поражает своей историей взлетов и падений и бережным сохранением традиций. Вы побываете в ареале Этталя, зайдете в монастырскую церковь, узнаете, чем живут сегодняшние послушники. Услышите о скандальных судебных процессах эттальского монастыря и его успешной коммерческой деятельности. А если пожелаете, мы заглянем в местную сыроварню.

В течение насыщенного экскурсионного дня мы обязательно выберем ресторан для запоминающегося обеда: на берегу австрийского озера (да-да, возможно заехать даже в Австрию!), где вам предложат полакомиться выловленной тут же рыбой. Или в деревенском гастхаусе, которым столетиями управляет одна баварская семья, и где наряду с традиционными шницелями предлагают блюда из оленины и оригинальный говяжий «Böfflamott». А можно насладиться трапезой и монастырским пивом в ресторане при монастыре «Этталь».

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида
  • К замкам Нойшванштайн, Хоэншвангау и городу Фюссен можно добраться на поезде. Стоимость билета «туда и обратно» для группы 1-5 человек от €29 до €69.
  • Все остальные достопримечательности доступны только на вашей или арендованной вами машине
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Билеты в замки оплачиваются дополнительно:

  • Нойшванштайн: €23,5/взрослый, €2,5 детский до 18 лет
  • Линдерхоф: €10/взрослый, бесплатно для детей до 18 лет
  • Хоеншвангау: €23,5/взрослый, €13,5 для детей 7-17 лет, €2,5 детский до 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6913 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
5
3
1
2
1
1
Ержан
Спасибо большое, было все замечательно!
Спасибо большое, было все замечательно!
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Е
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный экскурсовод Игорь. Очень много интересной информации об истории Баварии, королях и их замках. Нам очень все понравилось! Спасибо!
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой: чистое голубое небо, золотая осень Баварии и прекрасный эрудированный
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Ю
Организация на высоком уровне. Спасибо Ирене, все рассказала и объяснила еще до момента оплаты. У нас был гид с автомобилем Игорь. Отлично владеет материалом, очень интересно и структурировано рассказывал.
Мы посетили
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замок Нойшванштайн и деревеньку Обераммергау. В деревню от замка доехали через Австрию, за это отдельное спасибо. Не было ни одного вопроса, на который Игорь не смог бы ответить. Мы остались под большим впечатлением. Всем рекомендую.

Организация на высоком уровне. Спасибо Ирене, все рассказала и объяснила еще до момента оплаты. У нас
Организация на высоком уровне. Спасибо Ирене, все рассказала и объяснила еще до момента оплаты. У нас
Организация на высоком уровне. Спасибо Ирене, все рассказала и объяснила еще до момента оплаты. У нас
Организация на высоком уровне. Спасибо Ирене, все рассказала и объяснила еще до момента оплаты. У нас
Организация на высоком уровне. Спасибо Ирене, все рассказала и объяснила еще до момента оплаты. У нас
Организация на высоком уровне. Спасибо Ирене, все рассказала и объяснила еще до момента оплаты. У нас
Организация на высоком уровне. Спасибо Ирене, все рассказала и объяснила еще до момента оплаты. У нас
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С
Мы побывали на экскурсии с гидом и водителем Игорем — и остались в полном восторге! Экскурсия была не только познавательной, но и очень увлекательной. Игорь настоящий профессионал своего дела. Он
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обладает глубокими знаниями и с лёгкостью делится ими.
Благодаря его интересным рассказам мы узнали множество новых и удивительных фактов. Всё было организовано четко и комфортно. Поездка прошла на одном дыхании, оставив самые приятные впечатления.
Огромное спасибо Игорю за его работу и отличное настроение, которое он создал на протяжении всей экскурсии! Настоятельно рекомендуем!

Мы побывали на экскурсии с гидом и водителем Игорем — и остались в полном восторге! Экскурсия
Мы побывали на экскурсии с гидом и водителем Игорем — и остались в полном восторге! Экскурсия
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и
Круто, очень здорово!
Прекрасный экскурсовод, знает свое дело на 100%%%
Круто, очень здорово!
Круто, очень здорово!
Круто, очень здорово!
Круто, очень здорово!
Круто, очень здорово!
Круто, очень здорово!
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Дмитрий
Ехали с Игорем, очень аккуратный водитель, что нам было очень важно. Маршрут был проложен так чтобы не повторяться и увидеть все красоты Альп, замков и типично баварских местечек. Про Мюнхен и Баварию специально ничего не искали, поэтому абсолютно все истории были очень увлекательные и интересные. Большое спасибо.
Ехали с Игорем, очень аккуратный водитель, что нам было очень важно. Маршрут был проложен так чтобы
Ехали с Игорем, очень аккуратный водитель, что нам было очень важно. Маршрут был проложен так чтобы
Ехали с Игорем, очень аккуратный водитель, что нам было очень важно. Маршрут был проложен так чтобы
Ехали с Игорем, очень аккуратный водитель, что нам было очень важно. Маршрут был проложен так чтобы
Ехали с Игорем, очень аккуратный водитель, что нам было очень важно. Маршрут был проложен так чтобы
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