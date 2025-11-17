Присоединяйтесь к захватывающей автоэкскурсии на Tesla по Мюнхену! Вы увидите всё - от средневековых стен и дворца Нимфенбург до Олимпийского парка и BMW Welt. Погрузитесь в историю, культуру и современность Баварии, проехав по ключевым местам города.
Забронируйте место и отправляйтесь в незабываемое путешествие по Мюнхену, где каждый уголок дышит историей и современностью. Узнайте, как город развивался и менялся на протяжении веков
7 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Путешествие на Tesla
- 🏰 Посещение дворца Нимфенбург
- 🏟 Олимпийский парк
- 🏛 Кёнигсплац и Максфорштадт
- 🎨 Квартал искусств
- 🕊 Мемориал жертв национал-социализма
- 🌉 Живописные виды на город
Что можно увидеть
Описание экскурсииМюнхен — один из самых интересных городов Германии. Он сочетает в себе ухоженную европейскую красоту, богатое культурное наследие, чувство уюта и очень живое настоящее. На авто мы охватим широкую панораму от брусчатки Старого города до завода BMW. Вы узнаете, как Мюнхен возник, рос и превращался в культурную, политическую и технологическую столицу Баварии. Вы узнаете:• Где проходили стены средневекового Мюнхена — и что появилось на их месте.
- Зачем Людвиг I приказал строить Кёнигсплац по образцу Афин.
- Как Олимпиада 1972 года изменила облик города.
- И многое другое. Что вас ожидает• Старое городское кольцо. Мы начнём с того места, где некогда стояли средневековые стены Мюнхена. Здесь вы узнаете, как город рос и освобождался от старых границ • Максфорштадт и Кёнигсплац. Мы проедем по кварталу, возникшему после сноса стен, и вы оцените величественную классицистскую архитектуру • Дворец Нимфенбург и парк. Сделаем остановку у летней резиденции Виттельсбахов. Прогуляемся по аллеям, полюбуемся фасадом дворца. Вы услышите о жизни баварской династии и при желании пофотографируетесь • Олимпийский парк. Мы проедем по территории, построенной к Олимпиаде 1972 года • BMW Welt и Олимпийская деревня. Вы узнаете, как развивался бренд BMW и как жила Олимпийская деревня до и после 1972 года • Мемориал жертв национал-социализма. Я расскажу, как Мюнхен работает с травмами своей истории и сохраняет память о погибших • Квартал искусств — Kunstareal. Мы проедем по району музеев, где расположены: Старая Пинакотека, Баварский национальный музей и Дом Искусств • Швабинг. Побываем в богемном районе югендштиля, где ощущается атмосферу Мюнхена начала 20 века. Я расскажу, чем этот район притягивал художников, поэтов и философов • Дворец юстиции и Главный вокзал. Поговорим о громких судебных процессах и справедливости • Карлсплац (Штахус). Увидим шумную и оживлённую площадь, откуда начинается самая старая пешеходная зона города • Ангел мира, мост Луитпольда и Максимилианеум. На финальной точке маршрута полюбуемся зданием баварского парламента и живописным видом на город.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Isartor
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии из Мюнхена
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
18 ноя в 11:00
€142 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
€120 за всё до 10 чел.