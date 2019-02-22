Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Прогулка по старому городу Мюнхена с посещением ключевых достопримечательностей и знакомством с традициями Баварии. Уникальный опыт для каждого
Начало: Мариенплатц (Marienplatz)
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 февраля 2019Прекрасная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Карлплатц»
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Сейчас в Мюнхене в категории "Карлплатц" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 320. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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