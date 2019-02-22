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Карлплатц – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Карлплатц» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Прогулка по старому городу Мюнхена с посещением ключевых достопримечательностей и знакомством с традициями Баварии. Уникальный опыт для каждого
Начало: Мариенплатц (Marienplatz)
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
Начало: Isartor
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Карлплатц»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мюнхен: о самом главном за 2 часа
  2. Обзорная экскурсия по Мюнхену
  3. Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Рынок Виктуалиенмаркт
  9. Английский сад
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июле 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Карлплатц" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 320. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Карлплатц», 9 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь