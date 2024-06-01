Замки, дворцы и особняки Мюнхена

Найдено 11 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Мюнхене на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
«В стоимость экскурсии включено посещение замка Нойшванштайн, а также чудесных окрестностей: так, вы снаружи осмотрите замок Хоеншвангау»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
85 отзывов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
«Замок Нойшванштайн — самый популярный проект короля сказочного короля Людвига II»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Роскошные замки Баварии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
203 отзыва
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
««Лебединый замок» Нойшванштайн»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
129 за человека
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
«Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Великолепный Нимфенбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
«Среди тенистых аллей вы полюбуетесь на мировой образец изящного рококо — крошечный дворец Амалиенбург»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Баварский Версаль и Женский остров
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
«Дворец Херренкимзее выстроен на «мужском острове» самого большого в Баварии озера — Кимзее, окружён изумрудной озёрной водой и вековечными Альпами»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
247 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
«На мосту Марии вам откроется лучший вид на замок Нойшванштайн — архитектурную фантазию короля Людвига и прекрасный образец средневекового романтизма»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене
«Я открою вам секреты его взаимоотношений с кузиной Сиси, расскажу об одной расстроенной свадьбе и замке в помпейском стиле»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
260 за всё до 7 чел.
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
«Замок Нойшванштайн, средневековый городочек Фюссен, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и другие достопримечательности Баварии»
Расписание: В любой день в любое время
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250 за всё до 7 чел.
Замок Нойшванштайн
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
«Посетите один из самых красивых и известных замков мира - замок Нойшванштайн»
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
Начало: Гид встретит Вас на месте
«Дополнительная информация Экскурсию по Дворцу Резиденция и Сокровищнице можно совместить с пешеходной прогулкой по городу»
Расписание: Любое Вам удобное время
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
125 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Роскошные замки Баварии
    Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
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    участников не было. За это отдельное большое спасибо! Сама тема экскурсии очень интересная, посетили два великолепных замка. Анна очень хорошо спланировала время, никаких задержек и накладок не было, все очень комфортно. Это однозначно то место, которое обязательно нужно посетить. Дополнительным приятным бонусом для меня было проведение Анной небольшой обзорной экскурсии по городочку Фюссен, который меня просто очаровал. День прошел очень насыщенно, интересно, с большим количеством только положительных эмоций.

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Баварский Версаль и Женский остров
    Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
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    Версаль и Женского острова. Экскурсию проводила замечательный гид Наталья(к сожалению, не знаем её фамилии). Интересный и эмоциональный рассказчик, эрудированный специалист, владеющий большой исторической и художественной информацией, Наталья сделала наше знакомство с одними из лучших достопримечательностей Баварии увлекательным и памятным. Замечательным впечатлениям не помешала даже плохая погода. Мы благодарим Наталью за прекрасное мероприятие. С уважением, Аркадий и Ирина.

  • S
    Sergey
    28 мая 2024
    Замки баварских королей
    Экскурсия была проведена на высоком уровне!
  • А
    Артём
    21 мая 2024
    Замки баварских королей
    Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Замки баварских королей
    У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
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    день (8-9часов где-то). Игорь приехал за нами в отель (водит хорошо) и мы направились к замку. По дороге Игорь рассказывал про нынешнюю жизнь в Германии и конечно про историю, ее было много, мозг даже немного опух от информации, но после посещения замка все сложилось в единую понятную историю. Очень довольны. Прям восторг!!! Дети в школе потом презентацию делали по Баварии, очень много рассказали исторических фактов и интересных историй, которые донес Игорь и получили 5ки:))) Так что заключаю, информация доносится грамотно, хоть ее и много. На обратном пути заехали в деревушку в ресторан с видом на замок, было оч вкусно, сытно, питно и красиво;))) Советую!!!

  • А
    Алёна
    7 мая 2024
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
  • T
    Tatiana
    29 апреля 2024
    Роскошные замки Баварии
    On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
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    wonderful this trip was thanks to my wonderful guide Anna. Anna not only told me the details about the places we visited but also showed me many pictures and portraits on her tablet of the historical characters she was telling me about. Anna was very professional throughout the tour and knew a great deal that made my excursion more enjoyable. I will most assuredly use your company again in the future when I am seeking a guide and recommend your services to all my friends who may be planning trips. 14 апреля 2024 года я была на вашей экскурсии в замок Нойшванштайн с гидом Анной. Я хотела сказать, насколько чудесной была эта поездка благодаря моему замечательному гиду Анне. Анна не только рассказала мне подробности о местах, которые мы посетили, но и показала мне на своем планшете множество фотографий и портретов исторических персонажей, о которых она мне рассказывала. Анна была очень профессиональна на протяжении всего тура и знала много нового, что сделало мою экскурсию еще более приятной. Я обязательно воспользуюсь вашей компанией снова в будущем, когда буду искать гида, и порекомендую ваши услуги всем своим друзьям, которые, возможно, планируют поездки.

  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
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    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

  • A
    Aleksandr
    6 января 2024
    Замок Нойшванштайн
    Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
  • Ж
    Жанна
    24 декабря 2023
    Роскошные замки Баварии
    Анна великолепный и чуткий гид. Заранее по беспокоилась о приобретении билетов и продумала весь путь. Спасибо большое и удачи 💜

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  3. Роскошные замки Баварии
  4. Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
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  2. Новая ратуша
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  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
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