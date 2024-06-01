1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
«В стоимость экскурсии включено посещение замка Нойшванштайн, а также чудесных окрестностей: так, вы снаружи осмотрите замок Хоеншвангау»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
«Замок Нойшванштайн — самый популярный проект короля сказочного короля Людвига II»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Замки Баварии: путешествие в сказочный мир Нойшванштайна и Линдерхофа
Погрузитесь в средневековую атмосферу Баварии, посетив знаменитые замки и живописные уголки
Начало: У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхен...
««Лебединый замок» Нойшванштайн»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
€129 за человека
Индивидуальная
4 часа
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
«Дворец находится на острове самого большого баварского озера Кимзе в окружении воды и гор»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный Нимфенбург: путешествие в сердце баварской истории
Захватывающее путешествие по дворцу Нимфенбург в Мюнхене: от королевских залов до тайных историй любви
Начало: У дворца Нимфенбург
«Среди тенистых аллей вы полюбуетесь на мировой образец изящного рококо — крошечный дворец Амалиенбург»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Баварский Версаль и Женский остров: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу королевской Баварии, посетив дворец Херренкимзее и старейший женский монастырь на островах Кимзее
«Дворец Херренкимзее выстроен на «мужском острове» самого большого в Баварии озера — Кимзее, окружён изумрудной озёрной водой и вековечными Альпами»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€247 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
«На мосту Марии вам откроется лучший вид на замок Нойшванштайн — архитектурную фантазию короля Людвига и прекрасный образец средневекового романтизма»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Погрузитесь в романтику XIX века на индивидуальной экскурсии по следам Людвига II и императрицы Сиси в Мюнхене
«Я открою вам секреты его взаимоотношений с кузиной Сиси, расскажу об одной расстроенной свадьбе и замке в помпейском стиле»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Баварии: личная экскурсия по следам короля Людвига II
Погрузитесь в сказку величественных баварских замков, следуя по стопам загадочного короля Людвига II
Начало: У Вашего отеля
«Замок Нойшванштайн, средневековый городочек Фюссен, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и другие достопримечательности Баварии»
Расписание: В любой день в любое время
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замок Нойшванштайн: Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Путешествие к сказочному замку Баварии с профессиональным гидом и комфортом личного транспорта
Начало: Холл Вашего отеля
«Посетите один из самых красивых и известных замков мира - замок Нойшванштайн»
Расписание: ежедневно c 8-10 часов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворец Резиденция и Сокровищница - блистательная энциклопедия стилей
Начало: Гид встретит Вас на месте
«Дополнительная информация Экскурсию по Дворцу Резиденция и Сокровищнице можно совместить с пешеходной прогулкой по городу»
Расписание: Любое Вам удобное время
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Посетила данную экскурсию 12 мая. Экскурсия заявлена как групповая, но Анна провела ее для меня, несмотря на то, что других
- EEkaterina30 мая 2024Маленькая группа, состоящая из 2 чел., живущих в Германии, осуществила поездку на озеро Chiemsee с посещением дворцово- паркового комплекса Баварский
- SSergey28 мая 2024Экскурсия была проведена на высоком уровне!
- ААртём21 мая 2024Столько новых впечатлений! Просто замечательная поездка. Увидели много красивых мест и узнали еще больше об истории Баварии. Посетили 3 замка и увидели прекрасные немецкие деревни и Альпы. Маршрут был выбран живописный. Это стоит своих денег.
- ВВиктория14 мая 2024У нас был гид Игорь. Спокойный, грамотный, деликатный и приятный человек! Были с 2мя детьми. Ездили только в замок Нойсвайнштайн на целый
- ААлёна7 мая 2024Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
- TTatiana29 апреля 2024On April 14, 2024, I took your excursion to Neuschwanstein Castle with the guide Anna. I wanted to say how
- ММария2 марта 2024Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
- AAleksandr6 января 2024Выбирайте эту экскурсию, если хотите путешествовать в своем темпе, пользоваться лайфхаками профессионального гида в великолепной дружеской атмосфере!
- ЖЖанна24 декабря 2023Анна великолепный и чуткий гид. Заранее по беспокоилась о приобретении билетов и продумала весь путь. Спасибо большое и удачи 💜
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Дворцы, замки и особняки»
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