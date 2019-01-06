Мои заказы

Экскурсии в Олимпийский парк из Мюнхена

Найдено 3 экскурсии в категории «Олимпийский Парк» в Мюнхене на русском языке, цены от €128, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
Начало: Isartor
«Вы услышите о жизни баварской династии и при желании пофотографируетесь • Олимпийский парк»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, осмотрите главные достопримечательности, посетите Олимпийский парк и музей БМВ. Завершите день в парке Нимфенбург
Начало: Холл вашего отеля
«Затем мы поедем в олимпийски парк, где поднимемся на олимпийскую башню, осмотрим олимпийский стадион, посетим музей БМВ и Мир БМВ»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
€480 за всё до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
На машине
3 часа
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€128€160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Свищева
    6 января 2019
    Исторический центр и Нимфенбург
    Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
    читать дальше

    продолжительностью 3 часа. Мы увидели Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских королей, побывали в средневековых кварталах и на Мариенплац, посетили Фрауэнкирхе- главный храм, побывали в пивном ресторане Хофбрайхаус. Большое спасибо, нам очень понравилось, несмотря на то, что шел мокрый снег))

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Олимпийский Парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
  2. Экскурсия по Мюнхену на целый день
  3. Главное в Мюнхене - на Tesla
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Рынок Виктуалиенмаркт
  9. Английский сад
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июле 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Олимпийский Парк" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 480 со скидкой до 20%.
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Олимпийский Парк», цены от €128. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь