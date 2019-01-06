Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене: на Tesla по ключевым местам истории и культуры
Начало: Isartor
«Вы услышите о жизни баварской династии и при желании пофотографируетесь • Олимпийский парк»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, осмотрите главные достопримечательности, посетите Олимпийский парк и музей БМВ. Завершите день в парке Нимфенбург
Начало: Холл вашего отеля
«Затем мы поедем в олимпийски парк, где поднимемся на олимпийскую башню, осмотрим олимпийский стадион, посетим музей БМВ и Мир БМВ»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
€480 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€128
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССвищева6 января 2019Исторический центр и НимфенбургБыли 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Олимпийский Парк»
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