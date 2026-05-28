Обзорный маршрут по Мюнхену, где прогулка по центру сочетается с поездкой на автомобиле.
Вы увидите Мариенплац, Церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт, а затем отправитесь к Замку Нимфенбург, в Олимпийский парк и
Описание экскурсииЭкскурсия, которая сочетает прогулку по историческому центру и поездку по Мюнхену на автомобиле — удобный формат, чтобы за короткое время увидеть город в разных масштабах. Вы познакомитесь с его прошлым, архитектурой и ключевыми событиями XX века, не ограничиваясь только туристическим ядром. Пешеходная часть начнётся на Мариенплац — главной площади города. Вы увидите Церковь святого Петра, узнаете о ранней истории Мюнхена и заглянете на Виктуалиенмаркт, где до сих пор сохраняется атмосфера старого торгового города. Затем вы продолжите экскурсию на автомобиле Tesla и увидите Мюнхен шире — с его просторными проспектами, музеями и знаковыми районами. В кварталах Максфорштадт и Кёнигсплац познакомитесь с классической архитектурой XIX века и узнаете, какую роль эти пространства играли в истории города. Вы проедете к Замку Нимфенбург — летней резиденции династии Виттельсбахов, окружённой парком и каналами. Далее маршрут пройдёт через Олимпийский парк и Олимпийскую деревню с рассказом об Играх 1972 года и связанных с ними событиях. Современную сторону города вы увидите в BMW Welt, а историческую память — у Мемориала жертв национал-социализма. В районе Kunstareal познакомитесь с крупнейшими музеями, включая Старую пинакотеку и Баварский национальный музей. Также в маршруте — Дворец юстиции, связанный с важными судебными процессами, Карлсплац (Штахус) и архитектурные доминанты города: мост Луитпольд, Ангел мира и Максимилианеум. Это экскурсия для тех, кто хочет увидеть Мюнхен целостно: от средневекового центра до современных кварталов, с комфортом и без перегруза.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мариенплац
- Церковь святого Петра
- Виктуалиенмаркт
- Максфорштадт
- Кёнигсплац
- Замок Нимфенбург
- Олимпийский парк и Олимпийская деревня
- BMW Welt
- Мемориал жертв национал-социализма
- Квартал искусств Kunstareal
- Дворец юстиции
- Карлсплац (Штахус)
- Мост Луитпольд
- Ангел мира
- Максимилианеум
- Услуги гида
- Личные расходы
Мариенплац
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
