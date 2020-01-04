Дворец Нимфенбург – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Нимфенбург» в Мюнхене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Исторический центр и Нимфенбург
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
Начало: Munich
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 230 за всё до 2 чел.
Пивной тур по Мюнхену
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пивной тур по Мюнхену
Начало: Munich
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 января 2020
    Пивной тур по Мюнхену
    Посетили Пивную экскурсию по Мюнхену. Всё очень понравилось. Сначала посмотрели город с его основными историческими и современными достопримечательностями. Гид Ольга
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    великолепно все рассказывала. Потом остановились в центре в самых ярких местах, связанных с баварской пивной культурой. Мы бы сами никогда не нашли и не посетили сами эти поистине яркие заведения. В одном из них заказали полноценный ужин! Пиво было супер!!! Такого в Москве нет. Веселые и счастливые вернулись в гостиницу. Экскурсия и для получения информации и для наслаждения. Большое спасибо Ольге за продуманный маршрут и наши эмоции! Рекомендую всем!

  • Т
    Тамара
    22 января 2019
    Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
    Очень понравилась экскурсия. Маршрут был скорректирован с учетом погоды и наших интересов. Гид Светлана и водитель Игорь оставили наилучшие впечатления!
  • С
    Свищева
    6 января 2019
    Исторический центр и Нимфенбург
    Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
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    продолжительностью 3 часа. Мы увидели Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских королей, побывали в средневековых кварталах и на Мариенплац, посетили Фрауэнкирхе- главный храм, побывали в пивном ресторане Хофбрайхаус. Большое спасибо, нам очень понравилось, несмотря на то, что шел мокрый снег))

  • Е
    Евгения
    3 октября 2018
    Пивной тур по Мюнхену
    Замечательная экскурсия с замечательной Ольгой. Рекомендуем смело.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Дворец Нимфенбург»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Дворец Нимфенбург
  9. Одеонсплац
  10. Улица Людвигштрассе
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Дворец Нимфенбург" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 270. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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