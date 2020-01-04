3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
Начало: Munich
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пивной тур по Мюнхену
Начало: Munich
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 января 2020Посетили Пивную экскурсию по Мюнхену. Всё очень понравилось. Сначала посмотрели город с его основными историческими и современными достопримечательностями. Гид Ольга
- ТТамара22 января 2019Очень понравилась экскурсия. Маршрут был скорректирован с учетом погоды и наших интересов. Гид Светлана и водитель Игорь оставили наилучшие впечатления!
- ССвищева6 января 2019Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
- ЕЕвгения3 октября 2018Замечательная экскурсия с замечательной Ольгой. Рекомендуем смело.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Дворец Нимфенбург»
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Сейчас в Мюнхене в категории "Дворец Нимфенбург" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 270. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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