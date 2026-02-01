Мои заказы

Виктуалиенмаркт – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Виктуалиенмаркт» в Мюнхене на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Исторический мюнхен: знаковые места и английский сад
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический мюнхен: знаковые места и английский сад
Начало: Мариенплатц, около фонтана с рыбкой
Расписание: сб, вс в 10.00
€130 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Начало: Мариенплатц (Мариенплатц)
Расписание: ежедневно
€320 за всё до 4 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Пешая
3 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Начало: Мариенплац
€40 за человека

