Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический мюнхен: знаковые места и английский сад
Начало: Мариенплатц, около фонтана с рыбкой
Расписание: сб, вс в 10.00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Начало: Мариенплатц (Мариенплатц)
Расписание: ежедневно
€320 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Начало: Мариенплац
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMaiia1 февраля 2026Интересная и веселая прогулка по основным историческим местам города с очень приятной Татьяной!!! Легко, познавательно, с юмором!
- ЕЕлена20 августа 2025Очень понравилась и экскурсия, и гид Татьяна. Интересный маршрут, обошли весь центр, посмотрели все самое интересное, получили много интересной информации. Татьяна заинтересовала и взрослых, и подростков. Однозначно рекомендую.
- YYelyzaveta10 августа 2025Нам очень понравилась Экскурсия по Мюнхену. Отлично проведеные 3 часа. Спасибо Вам)
