6 отзывов оставили туристы

Мне кажется, что это здорово — пройти по городу и узнать о нем только самое интерсное и восхитительное.

Никаких скучных цифр и дат. Только века и истории 📖, саги и имена, которые нельзя забыть.

Нельзя забыть, чтоб не повторить ошибки. Помнить, чтоб радоваться сквозь века.

Мы посмотрим не только большие площади.

Мы войдем в маленькие дворики и увидим шутки архитекторов, сквозь призму истории…

Обсудим ошибки правосудия, посмеемся с Людвигом Первым над выходкой студента, увидим золотую тропинку и люстру из книги рекордов Гинеса.

Но не будем забегать вперед!