6 отзывов оставили туристы

Мне кажется, что это здорово — пройти по городу и узнать о нем только самое интерсное и восхитительное.
Никаких скучных цифр и дат. Только века и истории 📖, саги и имена, которые нельзя забыть.
Нельзя забыть, чтоб не повторить ошибки. Помнить, чтоб радоваться сквозь века.
Мы посмотрим не только большие площади.
Мы войдем в маленькие дворики и увидим шутки архитекторов, сквозь призму истории…
Обсудим ошибки правосудия, посмеемся с Людвигом Первым над выходкой студента, увидим золотую тропинку и люстру из книги рекордов Гинеса.
Но не будем забегать вперед!