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Легенды старого Мюнхена

5
6 отзывов
Светлана М.
Светлана М. – Гид из Мюнхена
Вас ждет небольшая экскурсия ⛳ по Мюнхену с осмотром основных достопримечательностей 🏛️.

Это один из самых древних городов Европы.

Вы прогуляетесь 👣 по городу и узнаете о нем все только самое интересное и необычное.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €120 за экскурсию

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Легенды старого Мюнхена
Легенды старого Мюнхена
Мне кажется, что это здорово — пройти по городу и узнать о нем только самое интерсное и восхитительное.
Никаких скучных цифр и дат. Только века и истории 📖, саги и имена, которые нельзя забыть.
Нельзя забыть, чтоб не повторить ошибки. Помнить, чтоб радоваться сквозь века.
Мы посмотрим не только большие площади.
Мы войдем в маленькие дворики и увидим шутки архитекторов, сквозь призму истории…
Обсудим ошибки правосудия, посмеемся с Людвигом Первым над выходкой студента, увидим золотую тропинку и люстру из книги рекордов Гинеса.
Но не будем забегать вперед!
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Легенды старого Мюнхена
Легенды старого Мюнхена
Легенды старого Мюнхена
Легенды старого Мюнхена

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана М.
Светлана М.
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6 отзывов оставили туристы

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