  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

Велотур по Мюнхену

Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
Велотур по Мюнхену
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €170 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Велотур по Мюнхену
Велотур по Мюнхену

Что вы увидите

  • площадью Одеонсплац.
  • королевскaя резиденция
  • парке Хофгартен с живописными клумбами, освежающими фонтанами и павильоном «Храм Дианы».
  • площадь Кёнигсплатц, пинакотеки
  • современный Олимпийский парк
  • выставочный центр БМВ
  • Английский парк
  • Максимелениум и королевские бани
  • зданиe Немецкого музея
Любители велосипедных прогулок могут прокатиться по Мюнхену в сопровождении гида и осмотреть гораздо больше достопримечательностей 🏛️, чем если бы мы прогуливались пешком.
Протяженность маршрута около 17 км.
Что входит
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Аренда велосипедов ( 16 € с человека)
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля
Велотур по Мюнхену
Велотур по Мюнхену
Велотур по Мюнхену
Велотур по Мюнхену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

Замок Нойшванштайн
330
6 часов
Замок Нойшванштайн
11 отзывов
Мюнхен: о самом главном за 2 часа.
100
2 часа
Мюнхен: о самом главном за 2 часа.
6 отзывов
Экскурсия по Мюнхену на целый день
350
8 часов
Экскурсия по Мюнхену на целый день
6 отзывов
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
160
3 часа
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
1 отзыв
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
340
6 часов
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Мюнхену
160
4 часа
Обзорная экскурсия по Мюнхену
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Мюнхене

Роскошные замки Баварии
80
11 часов
Роскошные замки Баварии
183 отзыва
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
70
2 часа
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
142 отзыва
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Первый день в Мюнхене
От 90
3 часа
Первый день в Мюнхене
81 отзыв
Обзорная прогулка по историческому центру и знакомство с традициями Баварии
Мюнхен глазами местных
130
3.5 часа
Мюнхен глазами местных
71 отзыв
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Замки баварских королей
260
11 часов
Замки баварских королей
59 отзывов
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
80
11 часов
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
52 отзыва