Что вы увидите
- площадью Одеонсплац.
- королевскaя резиденция
- парке Хофгартен с живописными клумбами, освежающими фонтанами и павильоном «Храм Дианы».
- площадь Кёнигсплатц, пинакотеки
- современный Олимпийский парк
- выставочный центр БМВ
- Английский парк
- Максимелениум и королевские бани
- зданиe Немецкого музея
Любители велосипедных прогулок могут прокатиться по Мюнхену в сопровождении гида и осмотреть гораздо больше достопримечательностей 🏛️, чем если бы мы прогуливались пешком.
Протяженность маршрута около 17 км.
Что не входит
- Аренда велосипедов ( 16 € с человека)
- Входные билеты
- Питание
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Р.
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Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий
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