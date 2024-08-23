2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Сегодня в 08:00
15 сен в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 10:00
15 сен в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 августа 2024Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Мы остались под большим впечатлением и от города и от рассказчика. Рекомендуем! 👍
- ДДмитрий16 августа 2024Большое спасибо Наталье за интересный рассказ. Очень ярко, эмоционально и главное интересно! Очень рекомендуем!
- AAngela5 августа 2024Благодарим гида Наталью за интересную и познавательную прогулку по центру Мюнхена. Очень приятная и располагающая манера проведения экскурсии. Спасибо!
- ЛЛюдмила4 июня 2024Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию в дождливый день, превращенный в увлекательный экскурс в прошлое. Все было интересно, познавательно и вкусно ☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Площадь Одеонсплац»
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