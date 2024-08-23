О Ольга Тайны и шарм Мюнхена Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Мы остались под большим впечатлением и от города и от рассказчика. Рекомендуем! 👍

Д Дмитрий Тайны и шарм Мюнхена Большое спасибо Наталье за интересный рассказ. Очень ярко, эмоционально и главное интересно! Очень рекомендуем!

A Angela Тайны и шарм Мюнхена Благодарим гида Наталью за интересную и познавательную прогулку по центру Мюнхена. Очень приятная и располагающая манера проведения экскурсии. Спасибо!