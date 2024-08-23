Площадь Одеонсплац – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Одеонсплац» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тайны и шарм Мюнхена
Пешая
72 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
Сегодня в 08:00
15 сен в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
Пешая
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 10:00
15 сен в 09:00
120 за всё до 7 чел.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 августа 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Мы остались под большим впечатлением и от города и от рассказчика. Рекомендуем! 👍
    Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Мы остались под большим впечатлением и от города и от рассказчика. Рекомендуем! 👍
  • Д
    Дмитрий
    16 августа 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо Наталье за интересный рассказ. Очень ярко, эмоционально и главное интересно! Очень рекомендуем!
  • A
    Angela
    5 августа 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Благодарим гида Наталью за интересную и познавательную прогулку по центру Мюнхена. Очень приятная и располагающая манера проведения экскурсии. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию в дождливый день, превращенный в увлекательный экскурс в прошлое. Все было интересно, познавательно и вкусно ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Площадь Одеонсплац»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и шарм Мюнхена
  2. Тайны и шарм Мюнхена
  3. Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Площадь Одеонсплац
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Пивной ресторан Хофбройхаус
  10. Английский сад
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Площадь Одеонсплац" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 120. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Одеонсплац», 106 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам