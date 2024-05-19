М Марина Мюнхен глазами местных В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))

М Мария Мюнхен глазами местных Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!

A Anna Мюнхен глазами местных После 2 недель в Европе мы были уставшие и Татьяна очень верно составила маршрут. Время пролетело, Татьяна показала и рассказала о Мюнхене и, что было мне намного интереснее, рассказала о традициях и как в реальности живут баварцы.

В Виталий Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком Светлана суперпрофессионал, больше добавить нечего

E Eugenia Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком Добрый день. Огромное спасибо вам за наш тур. Татьяна необыкновенная гид. Много интересных фактов и историй. Наша группа в восторге. Тур был просто прекрасный! Еще раз огромное спасибо Вам, Татьяне и Льву за прекрасную и очень интересную экскурсию! С уважением, Евгения

В Виктория По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов Все было отлично

М Марина Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком читать дальше на связи! Экскурсия была очень познавательной, и очень интересной! В Мюнхене не в первый раз, но настолько впечатлилась рассказами, что, еще не уехав- захотелось вернуться снова и посетить те места, о которых узнали на экскурсии. Превосходно!!!! Огромная благодарность организатору Ирене! Еще до начала экскурсии- ответила на все вопросы. Помогла сориентироваться с выбором гостиницы. Всегда была