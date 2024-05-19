Английский сад – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Английский сад» в Мюнхене на русском языке, цены от €104. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
104 за всё до 4 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от 145 за всё до 10 чел.
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Мюнхен глазами местных
    В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
  • М
    Мария
    22 февраля 2024
    Мюнхен глазами местных
    Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
    Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
  • A
    Anna
    16 октября 2023
    Мюнхен глазами местных
    После 2 недель в Европе мы были уставшие и Татьяна очень верно составила маршрут. Время пролетело, Татьяна показала и рассказала о Мюнхене и, что было мне намного интереснее, рассказала о традициях и как в реальности живут баварцы.
  • В
    Виталий
    31 августа 2023
    Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
    Светлана суперпрофессионал, больше добавить нечего
  • E
    Eugenia
    1 августа 2023
    Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
    Добрый день. Огромное спасибо вам за наш тур. Татьяна необыкновенная гид. Много интересных фактов и историй. Наша группа в восторге. Тур был просто прекрасный! Еще раз огромное спасибо Вам, Татьяне и Льву за прекрасную и очень интересную экскурсию! С уважением, Евгения
  • В
    Виктория
    16 марта 2023
    По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
    Все было отлично
  • М
    Марина
    9 декабря 2022
    Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
    Превосходно!!!! Огромная благодарность организатору Ирене! Еще до начала экскурсии- ответила на все вопросы. Помогла сориентироваться с выбором гостиницы. Всегда была
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    на связи! Экскурсия была очень познавательной, и очень интересной! В Мюнхене не в первый раз, но настолько впечатлилась рассказами, что, еще не уехав- захотелось вернуться снова и посетить те места, о которых узнали на экскурсии.

  • А
    Александр
    16 октября 2019
    По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
    Отличная экскурсия, узнал много нового за короткий промежуток времени. Владимир, спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Английский сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мюнхен глазами местных
  2. По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
  3. Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Английский сад" можно забронировать 3 экскурсии от 104 до 167. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Английский сад», 107 ⭐ отзывов, цены от €104. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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