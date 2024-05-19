1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€104 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от €145 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену: от исторического центра до современных кварталов
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, сочетая автомобильную и пешую экскурсии. Узнайте, почему этот город привлекает людей со всего мира
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина19 мая 2024В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
- ММария22 февраля 2024Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
- AAnna16 октября 2023После 2 недель в Европе мы были уставшие и Татьяна очень верно составила маршрут. Время пролетело, Татьяна показала и рассказала о Мюнхене и, что было мне намного интереснее, рассказала о традициях и как в реальности живут баварцы.
- ВВиталий31 августа 2023Светлана суперпрофессионал, больше добавить нечего
- EEugenia1 августа 2023Добрый день. Огромное спасибо вам за наш тур. Татьяна необыкновенная гид. Много интересных фактов и историй. Наша группа в восторге. Тур был просто прекрасный! Еще раз огромное спасибо Вам, Татьяне и Льву за прекрасную и очень интересную экскурсию! С уважением, Евгения
- ВВиктория16 марта 2023Все было отлично
- ММарина9 декабря 2022Превосходно!!!! Огромная благодарность организатору Ирене! Еще до начала экскурсии- ответила на все вопросы. Помогла сориентироваться с выбором гостиницы. Всегда была
- ААлександр16 октября 2019Отличная экскурсия, узнал много нового за короткий промежуток времени. Владимир, спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Английский сад»
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