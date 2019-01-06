3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пивной тур по Мюнхену
Начало: Munich
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Велотур по Мюнхену
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 15:00
20 сен в 09:00
€480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССвищева6 января 2019Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «БМВ»
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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "БМВ" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 480. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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