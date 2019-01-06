БМВ – экскурсии в Мюнхене

Найдено 4 экскурсии в категории «БМВ» в Мюнхене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Исторический центр и Нимфенбург
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 2 чел.
Пивной тур по Мюнхену
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пивной тур по Мюнхену
Начало: Munich
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Велотур по Мюнхену
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Велотур по Мюнхену
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
170 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 15:00
20 сен в 09:00
480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Свищева
    6 января 2019
    Исторический центр и Нимфенбург
    Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
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    продолжительностью 3 часа. Мы увидели Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских королей, побывали в средневековых кварталах и на Мариенплац, посетили Фрауэнкирхе- главный храм, побывали в пивном ресторане Хофбрайхаус. Большое спасибо, нам очень понравилось, несмотря на то, что шел мокрый снег))

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «БМВ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Исторический центр и Нимфенбург
  2. Пивной тур по Мюнхену
  3. Велотур по Мюнхену
  4. Экскурсия по Мюнхену на целый день
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новая ратуша
  2. Самое главное
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Одеонсплац
  8. Нойшванштайн
  9. Церковь Святого Михаила
  10. Дворец Нимфенбург
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "БМВ" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 480. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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