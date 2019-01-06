Найдено 4 экскурсии в категории « БМВ » в Мюнхене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 3 часа Индивидуальная до 7 чел. Исторический центр и Нимфенбург Начало: По договорённости от € 160 за всё до 2 чел. 2 отзыва 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Пивной тур по Мюнхену Начало: Munich Расписание: по договоренности € 270 за всё до 4 чел. 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Велотур по Мюнхену Начало: Холл Вашего отеля Расписание: по запросу € 170 за всё до 10 чел. 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Экскурсия по Мюнхену на целый день Начало: Холл вашего отеля Расписание: ежедневно € 480 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мюнхена Последние отзывы на экскурсии С Свищева Исторический центр и Нимфенбург читать дальше продолжительностью 3 часа. Мы увидели Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских королей, побывали в средневековых кварталах и на Мариенплац, посетили Фрауэнкирхе- главный храм, побывали в пивном ресторане Хофбрайхаус. Большое спасибо, нам очень понравилось, несмотря на то, что шел мокрый снег)) Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «БМВ»

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