Полезная информация о Мюнхене
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Местное время в Мюнхене
19:4901
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Мюнхен
|По-английски
|Munich
|Столица региона
|Мюнхен является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Мюнхене
|Население города
|1 260 391 чел.
|Аэропорты
|Франц Йозеф Штраус MUC, Аугсбург AGB
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|524 м. от уровня моря
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Популярные экскурсии в Мюнхене
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