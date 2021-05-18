Полезная информация о Мюнхене

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Местное время в Мюнхене
19:4901
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаМюнхен
По-английскиMunich
Столица регионаМюнхен является столицей региона
Статья о городеСтатья о Мюнхене
Население города1 260 391 чел.
АэропортыФранц Йозеф Штраус MUC, Аугсбург AGB
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота524 м. от уровня моря

Подробная статья

Мюнхен
Мюнхен – крупнейший город Германии, отдых, достопримечательности, авиабилеты

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Фотографии

Внутри дворца
Дворец Нимфербург
В Английском саду даже серфингом можно заняться
Китайская башня
Английский сад
Внутри храм выглядит, как настоящий дворец
Храм Святого Иоанна Непомука (Азамкирхе)
Новая пинакотека
22

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