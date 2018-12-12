5 отзывов оставили туристы

Местное население даже развлекается, отправляясь в путешествие по мюнхенским рождественским базарам, чтобы потом рассказывать, сколько и когда удалось посетить. Приезжают ради таких забав в столицу Баварии со всей Германии. Конечно, любой путешественник, вооружившись картой, может и сам попытаться обойти многие из них. Но ни карта, ни даже самый хороший путеводитель не смогут передать праздничную атмосферу Рождества в Мюнхене. А вот в компании весёлого и дружелюбного гида — человека, который в этом городе живет, который его любит и знает, — совсем другое дело!
Что вас ожидает
Во время 2-часовой веселой и увлекательной пешеходной прогулки мы посетим как минимум 4-5 рождественских ярмарки и восхитимся живыми традициями, которые берут начало еще в XIV веке. Я расскажу вам увлекательные истории 📖 и помогу прикоснуться к скрытой от взгляда рядового туриста жизни предпраздничного Мюнхена.
Средневековый рынок. Вас привлекает атмосфера средневековья? Тогда мы направляемся на «Средневековый рынок», где нас ждут аутентичные лакомства с жаровен, редкие напитки из кипящих котлов, необычные сувениры 🎁 из кожи, металла, глины.
Детская ярмарка. С вами дети? Давайте заглянем на «Детскую рождественскую ярмарку» и послушаем сказки и песни в исполнении сказочных персонажей! Для ребятни предлагается и безалкогольный вариант согревающего глинтвейна. А взрослые могут отведать виноградный, малиновый, ежевичный на основе знаменитого немецкого вина!
Ярмарка рождественских яслей. Видели ли вы самую большую в Германии ярмарку рождественских яслей? Она проходит именно в Мюнхене! Ностальгические композиции и искусно вырезанные фигурки больших и малых размеров в различных стилях расскажут нам историю рождения Христа.
Катание на коньках. На одном из рождественских рынков Мюнхена в самом центре города можно даже покататься на коньках. И если вы полны энергии и решите позабавиться, я обязательно расскажу, куда отправиться и как сделать это наиболее выгодным способом: например, попасть на каток вдвоем по цене одного или вообще бесплатно.
Главная площадь. На главной площади города Мариенплац мы увидим Рождественскую елку, которую украшают три тысячи огней! Каждый год различные регионы Баварии соревнуются за право предоставить красавицу ель Мюнхену. Откуда приехала ель в этом году? Я вам обязательно расскажу, а ещё открою секрет её установки, так что нигде не видно креплений, и что произошло с елью 2017 года.
Организационные детали
Мы можем встретиться недалеко от центра города. Пишите, и я подскажу, куда и как вам будет удобнее добраться.
Наша рождественская прогулка 👣 пешеходная. Позаботьтесь об удобной теплой обуви и одежде!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и витиеватых описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально говорим об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
Экскурсия в классическом формате с элементами иронии и юмора. Юрий, как человек, разбирающийся в истории, оказался интересным рассказчиком. Практические советы по магазинам и ресторанам также были полезны. Спасибо.
оксана
25 декабря 2017
Были на экскурсии с гидом Юрием. Все прошло просто замечательно. Спасибо ему за такой интересный рассказ по истории Германии и за то, что провел нас по рождественским ярмаркам. Нам пришлось сократить экскурсию из-за маленького 3-х летнего ребенка, но 2 часа пролетели незаметно!!!
Наталья
26 декабря 2016
Ирена, спасибо вам за интересную экскурсию, нам понравилось, было интересно, увлекательно и вкусно. Благодаря вашему рассказу мы узнали много нового и интересного. Спасибо вам за советы, они нам пригодились. Нам хотелось чтоб экскурсия была подольше, обязательно обратимся к вам ещё когда приедем в Боварию.
Марина
21 декабря 2015
Юрий проводил у нас экскурсию по рождественским ярмаркам. Нам очень понравилось. Юрий познакомил с чудесной детской ярмаркой, где мы попробовали разные виды глинтвейна. Рассказал нам о немецком Деде Морозе. Еще мы посетили местную ярмарку и, конечно же, главную ярмарку города. Юрий очень интересно рассказывает. Он не нагружал лишней информацией, но все равно мы узнали много нового. Остались очень положительные эмоции. Спасибо вам!
Анна
4 декабря 2014
Побывали с дочкой 9 лет на экскурсии. Очень понравилась организатор, дочка вообще в восторге осталась. За короткое время мы увидели и узнали очень много интересного. Ирена так же ориентировалась на то что с нами был ребенок и постаралась сделать экскурсию интересной и для дочки. Если еще раз будем в Мюнхене, обязательно продолжим узнавать город с Иреной. Спасибо большое за отлично проведенное время в чудесном городе!