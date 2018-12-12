5 отзывов оставили туристы

Местное население даже развлекается, отправляясь в путешествие по мюнхенским рождественским базарам, чтобы потом рассказывать, сколько и когда удалось посетить. Приезжают ради таких забав в столицу Баварии со всей Германии. Конечно, любой путешественник, вооружившись картой, может и сам попытаться обойти многие из них. Но ни карта, ни даже самый хороший путеводитель не смогут передать праздничную атмосферу Рождества в Мюнхене. А вот в компании весёлого и дружелюбного гида — человека, который в этом городе живет, который его любит и знает, — совсем другое дело!

Что вас ожидает

Во время 2-часовой веселой и увлекательной пешеходной прогулки мы посетим как минимум 4-5 рождественских ярмарки и восхитимся живыми традициями, которые берут начало еще в XIV веке. Я расскажу вам увлекательные истории 📖 и помогу прикоснуться к скрытой от взгляда рядового туриста жизни предпраздничного Мюнхена.

Средневековый рынок. Вас привлекает атмосфера средневековья? Тогда мы направляемся на «Средневековый рынок», где нас ждут аутентичные лакомства с жаровен, редкие напитки из кипящих котлов, необычные сувениры 🎁 из кожи, металла, глины.

Вас привлекает атмосфера средневековья? Тогда мы направляемся на «Средневековый рынок», где нас ждут аутентичные лакомства с жаровен, редкие напитки из кипящих котлов, необычные сувениры 🎁 из кожи, металла, глины. Детская ярмарка. С вами дети? Давайте заглянем на «Детскую рождественскую ярмарку» и послушаем сказки и песни в исполнении сказочных персонажей! Для ребятни предлагается и безалкогольный вариант согревающего глинтвейна. А взрослые могут отведать виноградный, малиновый, ежевичный на основе знаменитого немецкого вина!

С вами дети? Давайте заглянем на «Детскую рождественскую ярмарку» и послушаем сказки и песни в исполнении сказочных персонажей! Для ребятни предлагается и безалкогольный вариант согревающего глинтвейна. А взрослые могут отведать виноградный, малиновый, ежевичный на основе знаменитого немецкого вина! Ярмарка рождественских яслей. Видели ли вы самую большую в Германии ярмарку рождественских яслей? Она проходит именно в Мюнхене! Ностальгические композиции и искусно вырезанные фигурки больших и малых размеров в различных стилях расскажут нам историю рождения Христа.

Видели ли вы самую большую в Германии ярмарку рождественских яслей? Она проходит именно в Мюнхене! Ностальгические композиции и искусно вырезанные фигурки больших и малых размеров в различных стилях расскажут нам историю рождения Христа. Катание на коньках. На одном из рождественских рынков Мюнхена в самом центре города можно даже покататься на коньках. И если вы полны энергии и решите позабавиться, я обязательно расскажу, куда отправиться и как сделать это наиболее выгодным способом: например, попасть на каток вдвоем по цене одного или вообще бесплатно.

На одном из рождественских рынков Мюнхена в самом центре города можно даже покататься на коньках. И если вы полны энергии и решите позабавиться, я обязательно расскажу, куда отправиться и как сделать это наиболее выгодным способом: например, попасть на каток вдвоем по цене одного или вообще бесплатно. Главная площадь. На главной площади города Мариенплац мы увидим Рождественскую елку, которую украшают три тысячи огней! Каждый год различные регионы Баварии соревнуются за право предоставить красавицу ель Мюнхену. Откуда приехала ель в этом году? Я вам обязательно расскажу, а ещё открою секрет её установки, так что нигде не видно креплений, и что произошло с елью 2017 года.

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