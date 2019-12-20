4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

🎅 Мариенплатц, главная ёлка и немецкий дед Мороз

Мы встретимся на центральной площади Мюнхена. Здесь стоит главная ёлка в городе, а у Новой Ратуши сверкает огнями рождественский рынок Кристкинделмаркт. Я объясню, что значит это длинное слово, и кратко поделюсь историей 📖 площади и необычными традициями, которые с ней связаны. А если нам повезёт, мы встретим Николауса и его спутников, которые временами сюда заглядывают 😃

🍭 Вертепы, рынок с секретом и маршрут истинного мюнхенца

Если вы ещё не пропитались духом праздника, то наша следующая локация точно это исправит, ведь мы отправимся на ярмарку рождественских яслей. Наверняка вы уже видели вертепы — на этом рынке их многообразие точно впечатлит и заставит не раз достать из тёплого кармана камеру. После я отведу вас на центральный рынок Виктуалинмаркт, где вы увидите его главное украшение. А также расскажу об особенно любимом горожанами рождественском маршруте. В свободное время вы сможете пройти по нему и почувствовать себя жителем Мюнхена.

⚔ Дух Средних веков в центре Мюнхена

Затем наш путь лежит на рождественский рынок к городским воротам, которые были построены аж в XIV веке. На прогулке 👣 вы узнаете, чем же он отличается от других маркетов, и в завершение посетите последний — средневековый. Атмосфера здесь точь-в-точь как 500 лет назад, ну а что же продают в лавочках, вам предстоит обнаружить самостоятельно!

Организационные детали