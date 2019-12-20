4 отзыва оставили туристы

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Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!

Отыскать праздник на ярмарках, услышать о традициях баварцев и попутно осмотреть главное в городе

5
4 отзыва
Нелли
Нелли – Гид из Мюнхена
Мюнхен в зимние каникулы — это весёлая карусель праздника! Деревянные лавки пестрят блестящими леденцами на палочках и искусно сделанными ёлочными игрушками, а воздухе витает густой аромат глинтвейна, жареных каштанов и коричных пряников.

В этой пьянящей атмосфере мы обойдём главные площади, яркие символы города и, конечно, уютные ярмарки и рынки, которыми так славится Европа.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €113 за экскурсию

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Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!

Что вас ожидает

🎅 Мариенплатц, главная ёлка и немецкий дед Мороз
Мы встретимся на центральной площади Мюнхена. Здесь стоит главная ёлка в городе, а у Новой Ратуши сверкает огнями рождественский рынок Кристкинделмаркт. Я объясню, что значит это длинное слово, и кратко поделюсь историей 📖 площади и необычными традициями, которые с ней связаны. А если нам повезёт, мы встретим Николауса и его спутников, которые временами сюда заглядывают 😃

🍭 Вертепы, рынок с секретом и маршрут истинного мюнхенца
Если вы ещё не пропитались духом праздника, то наша следующая локация точно это исправит, ведь мы отправимся на ярмарку рождественских яслей. Наверняка вы уже видели вертепы — на этом рынке их многообразие точно впечатлит и заставит не раз достать из тёплого кармана камеру. После я отведу вас на центральный рынок Виктуалинмаркт, где вы увидите его главное украшение. А также расскажу об особенно любимом горожанами рождественском маршруте. В свободное время вы сможете пройти по нему и почувствовать себя жителем Мюнхена.

Дух Средних веков в центре Мюнхена
Затем наш путь лежит на рождественский рынок к городским воротам, которые были построены аж в XIV веке. На прогулке 👣 вы узнаете, чем же он отличается от других маркетов, и в завершение посетите последний — средневековый. Атмосфера здесь точь-в-точь как 500 лет назад, ну а что же продают в лавочках, вам предстоит обнаружить самостоятельно!

Организационные детали

  • Экскурсия по рождественским рынкам проводится с 29 ноября по 23 декабря
  • Обычно мы встречаемся на Мариенплатц, но при желании можно начать прогулку и там, где вам удобнее
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 — Мариенплатц
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!
Чувствуете аромат Рождества? Это из Мюнхена!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нелли
Нелли
Коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия. Уже несколько лет с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии и сопровождаю путешественников в качестве переводчика. Кроме истории Баварии, увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой заметить необычное в обыденном. «Выращиваю» четверых детей.
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4 отзыва оставили туристы

20 декабря 2019
На экскурсии с Нелли, мы не только почувствовали аромат Рождества, но ещё и узнали историю Баварии, и увидели скрытые женчужины Мюнхена. И это при том, что мы были с пятилетним ребёнком, которого Нелли не просто сумела занинтересовать, но и увлечь за собой. Нелли, Благодрим вас за замечательные три часа, проведённые с нами.
20 декабря 2019
Огромное спасибо Нелли за интересную экскурсию и за терпение к нашему 5-ти летнему сорванцу)))
10 декабря 2019
Огромное спасибо, Нелли за экскурсию. С учетом 3 детей все было и идеально. Мы отлично провели время и получили много интересных рекомендаций.
5 декабря 2019
Мы семьей заранее планировали поездку в Баварию на передрождественсские праздники, что-бы почувствовать настроение праздника! Как всегда обратились на Трипстер. Приятно, когда получили ответ от экскурссовода: "С удовольствием"! Под таким девизом прошла вся наша экскурссия! Спасибо большое Нелли за доброжелательность! Это была наша первая пешеходная экскурссия по Мюнхену, а Нелли удалось нам показать и главные достопримечательности города, и вместе с тем окунуться в атмосферу Рождества и ярмарков! Было очень интересно, и нам взрослым, и ребенку! Нелли заразила всех нас праздничным настроением!!! Получили массу положительных эмоций! Однозначно рекомендуем!!! Спасибо, Нелли!!! Нам с Вами было тепло и душевно!!!

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