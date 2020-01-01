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Фото Мюнхена

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Хорошие фотографии Мюнхена в высоком разрешении

Фотографии города Мюнхена (Германия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Мюнхен
Внутри дворца
Внутри дворца
Дворец Нимфербург
Дворец Нимфербург
В Английском саду даже серфингом можно заняться
В Английском саду даже серфингом можно заняться
Китайская башня
Китайская башня
Английский сад
Английский сад
Внутри храм выглядит, как настоящий дворец
Внутри храм выглядит, как настоящий дворец
Храм Святого Иоанна Непомука (Азамкирхе)
Храм Святого Иоанна Непомука (Азамкирхе)
Новая пинакотека
Новая пинакотека
Здание Старой пинакотеки
Здание Старой пинакотеки
А на входе в церковь, вас ждёт след дьявола:)
А на входе в церковь, вас ждёт след дьявола:)
Церковь Фрауэнкирхе
Церковь Фрауэнкирхе
Внутреннее убранство собора
Внутреннее убранство собора
Собор Святого Петра
Собор Святого Петра
Вид на Старую ратушу
Вид на Старую ратушу
Главная площадь Мюнхена - Мариенплац
Главная площадь Мюнхена - Мариенплац
Мюнхен, Германия
Мюнхен, Германия
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Октоберфест
Октоберфест
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