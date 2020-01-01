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Хорошие фотографии Мюнхена в высоком разрешении
Фотографии города Мюнхена (Германия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Мюнхен
Внутри дворца
Дворец Нимфербург
В Английском саду даже серфингом можно заняться
Китайская башня
Английский сад
Внутри храм выглядит, как настоящий дворец
Храм Святого Иоанна Непомука (Азамкирхе)
Новая пинакотека
Здание Старой пинакотеки
А на входе в церковь, вас ждёт след дьявола:)
Церковь Фрауэнкирхе
Внутреннее убранство собора
Собор Святого Петра
Вид на Старую ратушу
Главная площадь Мюнхена - Мариенплац
Мюнхен, Германия
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Октоберфест
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