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Летим в Мюнхен

Как добраться до Мюнхена на самолёте

В Мюнхене 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Мюнхена

  1. Франц Йозеф Штраус MUC
    Franz Josef Strauss Airport
  2. Аугсбург AGB
    Augsburg Airport

Самые дешёвые билеты в Мюнхен из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇷🇴Бакэу8192ч 10м
15.06.2021из 🇷🇴Бухареста1 5592ч 5м
06.11.2020из 🇬🇧Лондона1 9421ч 55м
28.12.2020из 🇮🇹Милана2 09023ч (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Стамбула2 2602ч 50м
22.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 3182ч 30м
22.04.2021из 🇦🇹Вены2 44817ч 35м (⇵1)
22.11.2020из 🇮🇹Бари2 45935ч 30м (⇵2)
18.12.2020из 🇬🇧Манчестера2 569
26.11.2020из 🇷🇴Яссы2 5892ч 10м
24.05.2021из 🇫🇷Парижа2 98622ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇹Рима3 05238ч 35м (⇵2)
03.07.2021из 🇩🇰Копенгагена3 05613ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇪Таллина3 08736ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇷Афин3 13541ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 18825ч 50м (⇵1)
18.12.2020из 🇪🇸Барселоны3 1952ч 10м
16.11.2020из 🇵🇱Гданьска3 25225ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇧🇬Софии3 28927ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Измира3 33314ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇴Тимишоары3 36735ч (⇵2)
02.07.2021из 🇮🇪Дублина3 47412ч 20м (⇵1)
28.11.2020из 🇬🇷Салоников3 5102ч 10м
21.10.2020из 🇹🇷Антальи3 54314ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇸Аликанте3 61722ч 5м (⇵2)
07.12.2020из 🇩🇪Кёльна3 6321ч 10м
19.10.2020из 🇹🇷Даламана3 7867ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇷Трабзона3 7917ч 20м (⇵1)
23.11.2020из 🇱🇻Риги3 82722ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Аданы3 8487ч 10м (⇵1)
16.11.2020из 🇳🇴Осло3 8639ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇵🇹Порту3 90641ч 45м (⇵2)
20.12.2020из 🇨🇿Праги3 93338ч 35м (⇵2)
18.11.2020из 🇵🇱Варшавы3 94036ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇵🇹Фару3 94937ч 25м (⇵2)
31.03.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 96211ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки4 01039ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Марселя4 01018ч 10м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы4 05820ч 35м (⇵2)
04.12.2020из 🇩🇪Гамбурга4 0861ч 25м
08.12.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 0861ч 10м
01.11.2020из 🇪🇸Малаги4 08737ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇩🇪Берлина4 08836ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇸Ибицы4 09442ч 35м (⇵2)
20.12.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме4 12735ч 20м (⇵2)
24.11.2020из 🇱🇹Вильнюса4 1682ч 5м
16.12.2020из 🇪🇸Валенсии4 18011ч 25м (⇵1)
13.12.2020из 🇬🇪Тбилиси4 22936ч 55м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇦Киева4 23647ч (⇵2)
08.11.2020из 🇱🇹Каунаса4 27335ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Катании4 35936ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Палермо4 35924ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса4 36013ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇺🇦Львова4 39440ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Ганновера4 45312ч 5м (⇵1)
10.12.2020из 🇵🇱Катовице4 46610ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇭🇺Будапешта4 54324ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇹🇷Кайсери4 5667ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇱Кракова4 58121ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇲🇹Валлетты4 7072ч 20м
18.10.2020из 🇮🇹Неаполя4 7367ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇵🇱Познани4 75325ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇹Лиссабона4 77435ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Одессы4 84224ч (⇵2)
11.09.2021из 🇨🇭Женевы4 9084ч 25м (⇵1)
22.12.2020из 🇮🇹Кальяри4 94126ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇧🇪Брюсселя4 9939ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇵🇱Вроцлава5 0069ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇬🇧Белфаста5 09021ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇮🇹Венеции5 1627ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы5 26836ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇪Стокгольм5 41547ч (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Харькова5 42122ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇭Цюриха5 46515ч 5м (⇵1)
12.11.2020из 🇳🇱Амстердама5 50521ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇨🇾Пафоса5 54123ч 10м (⇵2)
21.11.2020из 🇸🇪Гётеборга5 55131ч 5м (⇵2)
17.12.2020из 🇽🇰Приштины5 63420ч 10м (⇵2)
23.10.2020из 🇲🇩Кишинёва5 67328ч (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇸Тенерифе5 68130ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Турина5 90433ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇪🇸Бильбао5 90628ч 20м (⇵2)
07.11.2020из 🇹🇳Туниса5 94924ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇭Базеля6 03137ч 5м (⇵2)
11.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива6 06610ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇬🇷Корфу6 08029ч 20м (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇹Бриндизи6 17422ч 30м (⇵1)
20.11.2020из 🇯🇴Аммана6 34418ч 10м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇴Сучавы6 36829ч 40м (⇵1)
14.03.2021из 🇫🇷Лиона6 41034ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Болоньи6 41124ч 25м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Флоренции6 4393ч 10м (⇵1)
13.11.2020из 🇸🇰Братиславы6 57353ч (⇵1)
25.12.2020из 🇷🇺Тюмени6 58737ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇸Ниша6 59828ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Нюрнберга6 62927ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇹Вероны6 72123ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇱🇹Клайпеды6 72534ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇫🇷Ниццы6 72538ч 55м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇦Запорожье6 74031ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Мюнхена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Анталья, Бангкок, Стамбул и Санкт-Петербург

Авиакомпании которые летают из аэропортов Мюнхена

Мюнхен – крупнейший город Германии, отдых, достопримечательности, авиабилеты
Мюнхен – крупнейший город Германии, отдых, достопримечательности, авиабилеты