Как добраться до Мюнхена на самолёте

В Мюнхене 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Мюнхена

Франц Йозеф Штраус MUC Franz Josef Strauss Airport Аугсбург AGB Augsburg Airport

Самые дешёвые билеты в Мюнхен из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Мюнхена

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Мюнхена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Анталья, Бангкок, Стамбул и Санкт-Петербург

Авиакомпании которые летают из аэропортов Мюнхена