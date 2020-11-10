Как добраться до Мюнхена на самолёте
В Мюнхене 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Мюнхена
- Франц Йозеф Штраус MUCFranz Josef Strauss Airport
- Аугсбург AGBAugsburg Airport
Самые дешёвые билеты в Мюнхен из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇷🇴Бакэу
|819
|2ч 10м
|15.06.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|1 559
|2ч 5м
|06.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 942
|1ч 55м
|28.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 090
|23ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|2 260
|2ч 50м
|22.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 318
|2ч 30м
|22.04.2021
|из 🇦🇹Вены
|2 448
|17ч 35м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇮🇹Бари
|2 459
|35ч 30м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 569
|2ч
|26.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|2 589
|2ч 10м
|24.05.2021
|из 🇫🇷Парижа
|2 986
|22ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|3 052
|38ч 35м (⇵2)
|03.07.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|3 056
|13ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|3 087
|36ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 135
|41ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 188
|25ч 50м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 195
|2ч 10м
|16.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|3 252
|25ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|3 289
|27ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|3 333
|14ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|3 367
|35ч (⇵2)
|02.07.2021
|из 🇮🇪Дублина
|3 474
|12ч 20м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|3 510
|2ч 10м
|21.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|3 543
|14ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|3 617
|22ч 5м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 632
|1ч 10м
|19.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|3 786
|7ч 5м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|3 791
|7ч 20м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 827
|22ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|3 848
|7ч 10м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 863
|9ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|3 906
|41ч 45м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 933
|38ч 35м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 940
|36ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇵🇹Фару
|3 949
|37ч 25м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 962
|11ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|4 010
|39ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|4 010
|18ч 10м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 058
|20ч 35м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|4 086
|1ч 25м
|08.12.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 086
|1ч 10м
|01.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|4 087
|37ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|4 088
|36ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|4 094
|42ч 35м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|4 127
|35ч 20м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 168
|2ч 5м
|16.12.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|4 180
|11ч 25м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 229
|36ч 55м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 236
|47ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|4 273
|35ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|4 359
|36ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|4 359
|24ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|4 360
|13ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|4 394
|40ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|4 453
|12ч 5м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇵🇱Катовице
|4 466
|10ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|4 543
|24ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|4 566
|7ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|4 581
|21ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|4 707
|2ч 20м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|4 736
|7ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|4 753
|25ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|4 774
|35ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 842
|24ч (⇵2)
|11.09.2021
|из 🇨🇭Женевы
|4 908
|4ч 25м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|4 941
|26ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|4 993
|9ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|5 006
|9ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇬🇧Белфаста
|5 090
|21ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|5 162
|7ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|5 268
|36ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 415
|47ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|5 421
|22ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 465
|15ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|5 505
|21ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|5 541
|23ч 10м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|5 551
|31ч 5м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇽🇰Приштины
|5 634
|20ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 673
|28ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|5 681
|30ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|5 904
|33ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|5 906
|28ч 20м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|5 949
|24ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|6 031
|37ч 5м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 066
|10ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|6 080
|29ч 20м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|6 174
|22ч 30м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|6 344
|18ч 10м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇴Сучавы
|6 368
|29ч 40м (⇵1)
|14.03.2021
|из 🇫🇷Лиона
|6 410
|34ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|6 411
|24ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|6 439
|3ч 10м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|6 573
|53ч (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|6 587
|37ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇸Ниша
|6 598
|28ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|6 629
|27ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|6 721
|23ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇱🇹Клайпеды
|6 725
|34ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|6 725
|38ч 55м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|6 740
|31ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мюнхена
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Мюнхена, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Анталья, Бангкок, Стамбул и Санкт-Петербург
- 26.10.202001.11.2020