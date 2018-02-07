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Мюнхен - один из крупнейших и красивейших городов южной части Германии. Он является административным центром Баварии, расположенным в долине реки Изара, притока Дуная, начало которой дают горные озера и ледники. Своё название город получил от древненемецкого языка и переводится как город «у монахов», на его гербе также изображен монах. Мюнхен является важным звеном железнодорожных, автомобильных и воздушных сообщений.

С середины ХХ века город активно развивает промышленную сферу, уделяя внимание новым отраслям. По числу занятых работающих главное место принадлежит сфере электротехники, электронике (концерн «Сименс»), приборостроению, тяжелому машиностроению (концерн «Ханиель»). Компания «Юнкерс», например, была основана ещё в 1895 году и с тех пор благополучно ведет работы по разработке и строительству авиа- и моторостроения.

Однако Мюнхен известен не только развитой промышленностью, но и пивоваренными традициями. В городе расположены и успешно функционируют несколько заводов по производству пива, которые известны на весь мир своими старинными и оригинальными рецептами изготовления напитка.

Ежегодно в сентябре-октябре в Мюнхене проводитсязнаменитый праздник, на который съезжается ни один миллион любителей карнавальных развлечений, чтобы испить наивкуснейшего пива, заесть его кренделями и жареными курочками. На празднике представлена традиционная немецкая кухня, прославившаяся многочисленными сортами колбасок и сосисок.

Октоберфест

Первые поселения на месте современного Мюнхена датируются VIII веком. В 1158 году герцог Баварии Генрих Лев презентовал Мюнхену право называться городом и развивал его как королевскую резиденцию, привлекая сюда художников, ученых, архитекторов. В период с XIII по XIX век Мюнхен неизменно является столицей Баварского округа.

Именно в это время в городе успешно развиваются многочисленные ремёсла и торговля. Три века спустя Мюнхен становится ведущим культурным центром Германии, несмотря на тридцатилетнюю оккупацию шведскими войсками, а чуть позднее – австрийскими. В 1871 году Мюнхен вошел в состав Германской империи и начался быстрый прирост численности населения:

1840 год - 89 тыс. человек;

1910 год - 596 тыс. человек;

1939 год - 829 тыс. человек;

2014 год – 1,5 млн. человек.

В настоящий момент это один из трех крупнейших город Германии.

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В 1900 - 1902 в Мюнхене проживал известный вождь русской революции - В.И. Ленин, возглавлявший здесь издание газеты «Искра». Именно из Германии первоначально отправлялись в Россию номера революционной газеты.

В ноябре 1923 года в Мюнхене совершился фашистский путч, возглавляли который Гитлер и Людендорф. До 1933 года город был оплотом нацистской партии, и он считался центром, где были сосредоточены силы фашистской реакции. Во вторую Мировую войну Мюнхен подвергался интенсивным бомбардировкам, что привело к разрушению всей инфраструктуры города, однако, постепенно населенный пункт отстраивался и преображался, восстанавливая памятники архитектуры.

Однако нестабильная политическая обстановка и смена власти не мешали Мюнхену удерживать лидирующее положение в сфере культуры и образования. В Мюнхене располагается самый старейший и крупнейший германский университет имени Людвига Максимилиана. Основанное в 1472 году в Ингольштадте, учебное заведение с 1826 году был переведено в Мюнхен и прочно там обосновалось.

В состав университета входят десятки факультетов разной направленности. Вы можете изучать здесь право и политическую экономию, математические, физические и химические науки, а также философию и т.д. В 2010 году в университете обучалось 45 тысяч студентов.

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В 1832 году в Мюнхене была открыта картинная галерея, получившая название «пинакотека». Это одна из лучших галерей мира, которая представляет работы итальянских, испанских, французских мастеров. Многочисленные художественные полотна закупались королями и баронами, и долгое время были недоступны общественности, пока Людвиг I не счел своим долгом показать эту красоту народу.

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В Мюнхене расположена Баварская академия изобразительного искусства и знаменитая Государственная библиотека. Последняя создана в середине XVI века. Это самая значимая европейская универсальная библиотека. В совокупности с другими библиотеками страны, она представляет «Виртуальную национальную библиотеку Германии».

Именно в ней собраны старинные рукописи, обширнейшая коллекция инкунабул, нотные издания, древние картографии, изоиздания из разных уголков мира. Мюнхен является музыкальной столицей, в нем расположены высшая школа музыки, театр дер Югенд, Национальный театр.

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Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают в этот город, чтобы познакомится с его архитектурными ансамблями и послушать восхитительные концерты.