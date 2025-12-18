Мои заказы

Рождественский Мюнхен: прогулка с дегустацией

Полюбоваться красотой города, узнать об истории праздника и угоститься выпечкой
Если в воздухе пахнет корицей, мёдом и миндалём — значит, в Мюнхене началось Рождество.

На этой прогулке вы узнаете, как Бавария встречает один из самых волшебных праздников года, почему рождественский штоллен спасал дворян от поста, а под омелой целуются не случайно. И конечно, сполна насладитесь сказочной атмосферой.
Описание экскурсии

Начнём у Одеонсплатц — под сводами Фельдхернхалле, где Мюнхен встречает зиму торжественно и красиво.

Пройдём к легендарному кафе «Луитпольд» — заглянем в мир сладостей 19 века, откроем историю баумкухена и попробуем настоящий рождественский десерт.

Побываем в маленьком музее кондитерского искусства, где можно увидеть старинные формы для шоколада и рождественские фигурки.

Дальше — Виттельсбахерплатц, где оживает средневековая ярмарка: костюмы, музыка, дым из котлов с глинтвейном и запах жареного миндаля. Вы узнаете, кто придумал штоллен, зачем под омелой целуются и как рождественский напиток стал легендой.

Финал — на Мариенплац, среди огней, ёлок и колоколов. Там, где начинается настоящее баварское Рождество.

Я расскажу

  • Почему именно Бавария стала католическим сердцем Германии, что такое адвент, и как раньше верующие готовились к Рождеству
  • О первых рождественских ёлках, о святом Бонифации, который срубил священный дуб ради новой веры, и о Мартине Лютере, который принёс ёлку в дом
  • Когда в Мюнхене впервые появился рождественский базар, как он менялся со временем и почему даже жители Мюнхена приходят сюда каждый год
  • Какой десерт появился благодаря случайности и почему в Мюнхене до сих пор гордятся им, как частью своей гастрономической истории

И не только!

Организационные детали

Вход в музей бесплатный, выпечкой я вас угощу. Дополнительно оплачиваются только ваши покупки на ярмарке — по желанию.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Одеонплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 112 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком. На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, —
читать дальше

я объясняю, почему это важно, кто за этим стоял и какие судьбы скрываются за архитектурой и артефактами. Вся информация основана на достоверных источниках и материалах городских архивов, а подача —лёгкая, живая, с реальными деталями и эмоциями. Вы получите проверенные исторические факты, а не «туристические легенды»; атмосферу, погружающую в эпоху; ответы на любые вопросы — от Людвига II до пивной культуры; и индивидуальный подход — для семей, школьников, индивидуальных путешественников и групп.

Входит в следующие категории Мюнхена

