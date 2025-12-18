Если в воздухе пахнет корицей, мёдом и миндалём — значит, в Мюнхене началось Рождество. На этой прогулке вы узнаете, как Бавария встречает один из самых волшебных праздников года, почему рождественский штоллен спасал дворян от поста, а под омелой целуются не случайно. И конечно, сполна насладитесь сказочной атмосферой.

Ваш гид в Мюнхене

Начнём у Одеонсплатц — под сводами Фельдхернхалле, где Мюнхен встречает зиму торжественно и красиво.

Пройдём к легендарному кафе «Луитпольд» — заглянем в мир сладостей 19 века, откроем историю баумкухена и попробуем настоящий рождественский десерт.

Побываем в маленьком музее кондитерского искусства, где можно увидеть старинные формы для шоколада и рождественские фигурки.

Дальше — Виттельсбахерплатц, где оживает средневековая ярмарка: костюмы, музыка, дым из котлов с глинтвейном и запах жареного миндаля. Вы узнаете, кто придумал штоллен, зачем под омелой целуются и как рождественский напиток стал легендой.

Финал — на Мариенплац, среди огней, ёлок и колоколов. Там, где начинается настоящее баварское Рождество.

Почему именно Бавария стала католическим сердцем Германии, что такое адвент, и как раньше верующие готовились к Рождеству

О первых рождественских ёлках, о святом Бонифации, который срубил священный дуб ради новой веры, и о Мартине Лютере, который принёс ёлку в дом

Когда в Мюнхене впервые появился рождественский базар, как он менялся со временем и почему даже жители Мюнхена приходят сюда каждый год

Какой десерт появился благодаря случайности и почему в Мюнхене до сих пор гордятся им, как частью своей гастрономической истории

Вход в музей бесплатный, выпечкой я вас угощу. Дополнительно оплачиваются только ваши покупки на ярмарке — по желанию.