Полюбоваться красотой города, узнать об истории праздника и угоститься выпечкой
Если в воздухе пахнет корицей, мёдом и миндалём — значит, в Мюнхене началось Рождество.
На этой прогулке вы узнаете, как Бавария встречает один из самых волшебных праздников года, почему рождественский штоллен спасал дворян от поста, а под омелой целуются не случайно. И конечно, сполна насладитесь сказочной атмосферой.
Описание экскурсии
Начнём у Одеонсплатц — под сводами Фельдхернхалле, где Мюнхен встречает зиму торжественно и красиво.
Пройдём к легендарному кафе «Луитпольд» — заглянем в мир сладостей 19 века, откроем историю баумкухена и попробуем настоящий рождественский десерт.
Побываем в маленьком музее кондитерского искусства, где можно увидеть старинные формы для шоколада и рождественские фигурки.
Дальше — Виттельсбахерплатц, где оживает средневековая ярмарка: костюмы, музыка, дым из котлов с глинтвейном и запах жареного миндаля. Вы узнаете, кто придумал штоллен, зачем под омелой целуются и как рождественский напиток стал легендой.
Финал — на Мариенплац, среди огней, ёлок и колоколов. Там, где начинается настоящее баварское Рождество.
Я расскажу
Почему именно Бавария стала католическим сердцем Германии, что такое адвент, и как раньше верующие готовились к Рождеству
О первых рождественских ёлках, о святом Бонифации, который срубил священный дуб ради новой веры, и о Мартине Лютере, который принёс ёлку в дом
Когда в Мюнхене впервые появился рождественский базар, как он менялся со временем и почему даже жители Мюнхена приходят сюда каждый год
Какой десерт появился благодаря случайности и почему в Мюнхене до сих пор гордятся им, как частью своей гастрономической истории
И не только!
Организационные детали
Вход в музей бесплатный, выпечкой я вас угощу. Дополнительно оплачиваются только ваши покупки на ярмарке — по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Одеонплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 112 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком.
На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, — читать дальше
я объясняю, почему это важно, кто за этим стоял и какие судьбы скрываются за архитектурой и артефактами. Вся информация основана на достоверных источниках и материалах городских архивов, а подача —лёгкая, живая, с реальными деталями и эмоциями.
Вы получите проверенные исторические факты, а не «туристические легенды»; атмосферу, погружающую в эпоху; ответы на любые вопросы — от Людвига II до пивной культуры; и индивидуальный подход — для семей, школьников, индивидуальных путешественников и групп.