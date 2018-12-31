2 отзыва оставили туристы

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Рождественский Нюрнберг

Вдохновиться праздничной атмосферой города

4.5
2 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Нюрнберга
Нюрнберг — город 🏙️ с чрезвычайно богатой историей: здесь проходили имперские съезды и начинали своё правление все Германские императоры, здесь же проводились нацистские собрания и Нюрнбергский процесс.

Встреча с этим городом в любое время года — столкновение с яркими событиями и громкими фактами.

Но самый прекрасный период здесь — предрождественские недели, когда Нюрнберг становится центром притяжения туристов со всего мира, желающих посетить одну из самых популярных ярмарок в Германии.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Рождественский Нюрнберг
Рождественский Нюрнберг

Что вас ожидает

Коротко о главном
На экскурсии 🧭 я расскажу вам о самых важных событиях, которые происходили в Нюрнберге в разные периоды его существования. Вы осмотрите крепостную стену 15 века, готические церкви, средневековую императорскую крепость Кайзербург, возвышающуюся над историческим центром города. С ее смотровой площадки вам откроется прекрасная панорама на красные крыши и шпили церквей старого города. Вы откроете Нюрнберг как город 🏙️ изобретателей, торговцев и ремесленников, город игрушек и карандашей, а также как родину первой немецкой железной дороги. В результате вы поймете, почему его называют самым немецким из всех немецких городов Германии.

Дух Рождества
Нюрнберг славится своей Рождественской ярмаркой, за 4 недели до праздника эту грандиозную ярмарку посещают тысячи туристов со всего мира. Помимо знаковых мест, я покажу вам и другие нарядные уголки города, куда редко заглядывают туристы, подскажу, где лучше отведать фирменные пряники, очень вкусные маленькие Нюрнбергские сосиски и знаменитое красное пиво, а также посоветую отличные места для шопинга.

Этот удивительный город с тысячелетней историей 📖 никого не оставит равнодушным и подарит вам множество приятных и незабываемых впечатлений.

Организационные детали

При необходимости встречу на вокзале (возможность доехать на дешевом билете Bayernticket/ Wochenendeticket который действует на несколько человек целый день).

Рождественский Нюрнберг
Рождественский Нюрнберг
Рождественский Нюрнберг
Рождественский Нюрнберг
Рождественский Нюрнберг
Рождественский Нюрнберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Гид-переводчик в Нюрнберге (институт иностранных языков, история искусств). Экскурсии по историческому центру Нюрнберга, Мюнхена, Бамберга, Ротенбурга на Таубер- индивидуальные и групповые. Проживаю в Германии более 20 лет, очень люблю свой город и буду рада показать и рассказать вам всё самое интересное. Перевод общей и деловой тематики (немецкий-русский), встреча на вокзале, помощь при бронировании гостиницы, сопровождение, ведение переписки или телефонных переговоров от вашего имени и т. д.
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2 отзыва оставили туристы

31 декабря 2018
Отличная экскурсия
12 декабря 2018
Экскурсия расширила наши представления о городе как географические, так и исторические. Оказалась очень полезна. Много информации, интересные факты. Спасибо, Светлане!

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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