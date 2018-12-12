2 отзыва оставили туристы

Нюрнберг — город с чрезвычайно богатой историей: здесь проходили имперские съезды и начинали своё правление все Германские императоры, здесь же проводились нацистские собрания и Нюрнбергский процесс. Встреча с этим городом

в любое время года — столкновение с яркими событиями и громкими фактами. Но самый прекрасный период здесь — предрождественские недели, когда Нюрнберг становится центром притяжения туристов со всего мира, желающих посетить одну из самых популярных ярмарок в Германии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Коротко о главном

На экскурсии я расскажу вам о самых важных событиях, которые происходили в Нюрнберге в разные периоды его существования. Вы осмотрите крепостную стену 15 века, готические церкви, средневековую императорскую крепость Кайзербург, возвышающуюся над историческим центром города. С ее смотровой площадки вам откроется прекрасная панорама на красные крыши и шпили церквей старого города. Вы откроете Нюрнберг как город изобретателей, торговцев и ремесленников, город игрушек и карандашей, а также как родину первой немецкой железной дороги. В результате вы поймете, почему его называют самым немецким из всех немецких городов Германии.

Дух Рождества

Нюрнберг славится своей Рождественской ярмаркой, за 4 недели до праздника эту грандиозную ярмарку посещают тысячи туристов со всего мира. Помимо знаковых мест, я покажу вам и другие нарядные уголки города, куда редко заглядывают туристы, подскажу, где лучше отведать фирменные пряники, очень вкусные маленькие Нюрнбергские сосиски и знаменитое красное пиво, а также посоветую отличные места для шопинга.

Этот удивительный город с тысячелетней историей никого не оставит равнодушным и подарит вам множество приятных и незабываемых впечатлений.

Организационные детали

При необходимости встречу на вокзале (возможность доехать на дешевом билете Bayernticket/ Wochenendeticket который действует на несколько человек целый день).