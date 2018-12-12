2 отзыва оставили туристы

Нюрнберг — город с чрезвычайно богатой историей: здесь проходили имперские съезды и начинали своё правление все Германские императоры, здесь же проводились нацистские собрания и Нюрнбергский процесс. Встреча с этим городом читать дальшеуменьшить
в любое время года — столкновение с яркими событиями и громкими фактами.
Но самый прекрасный период здесь — предрождественские недели, когда Нюрнберг становится центром притяжения туристов со всего мира, желающих посетить одну из самых популярных ярмарок в Германии.
На экскурсии я расскажу вам о самых важных событиях, которые происходили в Нюрнберге в разные периоды его существования. Вы осмотрите крепостную стену 15 века, готические церкви, средневековую императорскую крепость Кайзербург, возвышающуюся над историческим центром города. С ее смотровой площадки вам откроется прекрасная панорама на красные крыши и шпили церквей старого города. Вы откроете Нюрнберг как город изобретателей, торговцев и ремесленников, город игрушек и карандашей, а также как родину первой немецкой железной дороги. В результате вы поймете, почему его называют самым немецким из всех немецких городов Германии.
Дух Рождества
Нюрнберг славится своей Рождественской ярмаркой, за 4 недели до праздника эту грандиозную ярмарку посещают тысячи туристов со всего мира. Помимо знаковых мест, я покажу вам и другие нарядные уголки города, куда редко заглядывают туристы, подскажу, где лучше отведать фирменные пряники, очень вкусные маленькие Нюрнбергские сосиски и знаменитое красное пиво, а также посоветую отличные места для шопинга.
Этот удивительный город с тысячелетней историей никого не оставит равнодушным и подарит вам множество приятных и незабываемых впечатлений.
Организационные детали
При необходимости встречу на вокзале (возможность доехать на дешевом билете Bayernticket/ Wochenendeticket который действует на несколько человек целый день).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нюрнберге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 100 туристов
Гид-переводчик в Нюрнберге (институт иностранных языков, история искусств).
Экскурсии по историческому центру Нюрнберга, Мюнхена, Бамберга, Ротенбурга на Таубер- индивидуальные и групповые.
Проживаю в Германии более 20 лет, очень люблю свой город и читать дальшеуменьшить
буду рада показать и рассказать вам всё самое интересное.
Перевод общей и деловой тематики (немецкий-русский), встреча на вокзале, помощь при бронировании гостиницы, сопровождение, ведение переписки или телефонных переговоров от вашего имени и т. д.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Экскурсия расширила наши представления о городе как географические, так и исторические. Оказалась очень полезна. Много информации, интересные факты. Спасибо, Светлане!