Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
Начало и место завершения
🚩 Bamberg
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла С.
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Алла С. проводит ещё 4 экскурсии
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