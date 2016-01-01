Алла С. проводит ещё 4 экскурсии

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Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля

Алла С.
Алла С. – Гид из Нюрнберга
Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля
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Трансфер из аэропорта Нюрнберга до отеля

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Начало и место завершения
    🚩 Bamberg

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Алла С.
    Алла С.
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