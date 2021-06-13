Когда едешь на отдых в Грецию, всегда встаёт вопрос, на какой остров 🏝️ лучше всего поехать, а для тех кто ещё не был здесь, ещё сложнее, поэтому мы решили помочь вам и составили список островов с фото, на русском языке и с картой, чтобы вы могли определиться при выборе покупки тура

Греция — одно из ТОП направлений мирового туризма независимо от сезона. Зима и весна предпочтительнее для осмотра достопримечательностей, лето — для принятия солнечных ванн. Белый песок, лагуны и отличная погода.

Острова Греции на карте

1. Аморгос

о. Аморгос Улочки на острове Аморгос

Остров относится к архипелагу Киклады, расположенному в Эгейском море. Чтобы попасть на Аморгос, нужно не только желание, но и благоприятная погода. При сильном ветре между Афинами и островом курсируют бесплатные большие лодки. Само путешествие может занять до 8 часов. Аморгос предпочитают люди, любящие тишину и покой. Путешественникам понравится гористая местность и многочисленные монастыри, разбросанные по острову. Аморгос часто называют «островом великой синевы». Здесь много заливов и подводных пещер. Лучше всего арендовать свой отдельный домик вместо отеля, тем более виллы в Греции достаточно распространённое явление.

2. Милос

Остров Милос Побережье о. Милоса

Именно здесь обнаружили одну из самых известных скульптур — Венеру Милосскую. Останки были найдены в начале XIX века на территории акрополя в портовом городе Адамас. В настоящее время скульптурой можно полюбоваться в Лувре в Париже. Милос — один из Кикладских островов. Он поражает своим уникальным климатом и уникальной природой. На острове оборудовано более 70 пляжей. Белые дома, окрашенные в контраст с голубой поверхностью воды, добавляют им очарования.

3. Кефалония

Вода на Кефалонии Кефалония ночью Кефалония

Самый большой из Ионических островов Кефалония— идеальная альтернатива для людей, которые любят аутентичную атмосферу. Горный пейзаж контрастирует с лазурью моря. Здесь можно обнаружить много пещер, в том числе захватывающую дух пещеру Мелиссани. Дорога к пляжу Миртос не из самых простых, но открывающийся вид того стоит. Пляж окружен скалами, белый песок контрастирует с бирюзово-голубым морем.

4. Итака

Небольшая бухта на о. Итака о. Итака с высоты птичьего полёта о. Итака

Названия греческих островов и городов часто напоминают греческие мифы. Наверное, нет человека, который бы не слышал название Итака. Гомер, греческий певец, утверждал, что Итака был родным островом Одиссея. Однако остров живет не только историей и легендами. С запада он примыкает к Кефалинии. Окружен прекрасными пляжами и холмами, с которых в хорошую погоду приятно наблюдать морскую даль. Возможна аренда лодки или круиз для исследования Итаки с моря.

5. Фолегандрос

Фолегандрос Улочки на о. Фолегандросе Вода на острове Фолегандрос Бухта на о. Фолегандрос

Архипелаг Киклады скрывает еще одну жемчужину — Фолегандрос. Что отличает его от других? Величественные высокие скалы, высотой до 200 м. Стоит посетить столицу острова Хору, построенную на одной из скал. Вид из окна дома, расположенного на самом берегу, запомнится надолго. Здешние пляжи почти волшебные, бирюзовая вода контрастирует с яркими скалами, шум моря привлекает неизвестными мелодиями.

6. Корфу (Керкира)

о. Корфу Корфу и древние сооружения Улицы на острове Корфу

Корфу (или Керкира) расположен в северной части Ионического моря, у побережья Албании. Греческий остров восхищает своими пляжами, городами и атмосферой праздника. Один из самых красивых пляжей Корфу— Палеокастрица, окруженный скалами, оливковыми рощами и цитрусовыми деревьями. Стоит съездить в Порто Тимони, где два пляжа в бухтах обращены друг к другу. Путешественникам понравится зеленый остров. Здесь проходит особая тропа Corfu Trail, ведущая через самые красивые места на острове. Ее протяженность — более 200 км.

7. Санторини

Легендарный о. Санторини Архитектура о. Санторини Белые дома на о. Санторини

Романтические закаты, извилистые улочки с белоснежными зданиями, контрастирующими с голубизной моря— Санторини считается одним из самых красивых греческих островов. Есть черные пляжи, скалы и извилистые улочки, ведущие к церквям с куполообразными крышами. Любимое место на острове —Ия, с которого открываются красивейшие панорамы. Интересная идея— поездка на соседний остров Тирасия.

8. Тасос

о. Тасос Вода о. Тасос (вам показалось :)

Остров Тасос расположен в северной части Эгейского моря, к востоку от полуострова Халкидики . Благодаря плодородной земле, здесь производят лучшее греческое вино. На южной стороне острова располагается природный бассейн Джиола. Некоторые из самых красивых пляжей Тасоса —Мраморные (северо-восток), Псили Аммос и Калами (юг).

9. Идра (Гидра)

Остров Идра, Греция Остров Гидра Остров Гидра

Гидра (Идра), красивая и восхитительная своей простотой, расположена на Сароническом архипелаге к югу от Пелопоннеса. В основном здесь передвигаются пешком или на осликах, которые перевозят и товары, и людей. Здесь запрещены автомобильное движение и поездки на велосипеде. Летом можно использовать водный транспорт (например, водный автобус kaiki), чтобы исследовать остров с берега. Гидра — остров, который любят художники. Когда-то он был модным туристическим курортом, который часто посещали звезды кино и музыки. Леонард Коэн написал здесь большую часть своих работ.

10. Нисирос

Архитектура острова Нисироса о. Нисирос о. Нисирос сверху